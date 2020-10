Giornata Mondiale dell’Ambiente 2019: il tema è l’inquinamento atmosferico

Il tema della Giornata mondiale dell’Ambiente di quest’anno sarà l’inquinamento atmosferico. La Cina ospiterà le celebrazioni mondiali.

La Giornata Mondiale dell’Ambiente, istituita nel 1972 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, viene celebrata il 5 giugno. Festeggiata per la prima volta nel 1974 con lo slogan Only One Earth, è nata in occasione dell’istituzione del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, organizzazione istituita per fermare i cambiamenti climatici causati dall’uomo e tutelare l’ambiente anche attraverso un uso sostenibile delle risorse naturali. La sede principale è a Nairobi, in Kenya, ma è presente in tutto il mondo. Fanno parte dell’organizzazione internazionale esperti dell’ambiente che lavorano per sviluppare politiche ambientali ed ecosostenibili da presentare ai governi.

Leggi anche: Clima: Corea un piano contro l’inquinamento atmosferico

Ogni anno, la giornata ha un tema. Quest’anno il tema sarà l’inquinamento atmosferico. La Cina si è impegnata ad organizzare le celebrazioni in diverse città, mentre l’evento principale si terrà a Hangzhou, nella provincia di Zhejiang.

Leggi anche: Clima: Regno Unito e Irlanda dichiarano emergenza climatica

Le pratiche aggressive dell’uomo come la deforestazione, le attività agricole non sostenibili, gli allevamenti intensivi, il notevole e continuo consumo di suolo per le attività umane, la richiesta incessante di materie prime, la plastica, le discariche, l’assenza quasi totale in alcuni Paesi del riciclo e della raccolta differenziata, l’innalzamento delle temperature, l’inquinamento marino, stanno devastando il pianeta e distruggendo tutti gli esseri viventi.

Leggi anche: Cambiamenti climatici, tempo scaduto: “Venti anni per salvare il Pianeta”

Sono temi che spesso sentiamo molto lontano da noi, ci indignano quando li vediamo, sui social li critichiamo ferocemente, ma poi, nel nostro piccolo mondo quotidiano commettiamo gli stessi abusi. Siamo tutti contro l’uso e l’abbandono della plastica e poi siamo i primi a gettare in mare le bottigliette o i mozziconi di sigaretta; siamo disgustati della sporcizia nelle nostre città ma quando siamo in vacanza ci dimentichiamo persino le regole del buon senso ed il rispetto dell’igiene pubblica. Cerchiamo il verde, ma ci infastidiscono gli alberi delle nostre strade. Sui social insegniamo agli altri come si fa la raccolta differenziata ma poi siamo i primi a non farla.

Leggi anche: Inquinamento atmosferico: la salute in Europa non è ancora protetta

È questa la mentalità che deve essere completamente cancellata, perché se cambiamo radicalmente questo modus operandi possiamo davvero migliorare il mondo.

Leggi anche: Greta Thunberg: la 15enne che fa tremare i Grandi a Cop24 su cambiamento climatico

Giornata mondiale dell’Ambiente: le iniziative

Intanto, per l’occasione, L’azienda danese Sprout lancia la prima matita biodegradabile al 100%. Inventata da un gruppo di studenti della Massachussetts Institute of Technology, questa matita può essere piantata. Realizzata in legno proveniente da produzioni sostenibili, grafite ed argilla, contiene nella parte opposta alla punta una capsula con almeno 4 semi NO OGM di alta qualità. C’è anche una versione colorata con 10 varianti tra erbe aromatiche, piante e fiori tra cui scegliere come basilico, timo, coriandolo, girasole, pomodori, margherite e non-ti-scordar-di-me. Si stima che ogni anno vengano vendute circa 50 miliardi di penne a sfera in plastica, circa 135 milioni al giorno. Una quantità enorme di prodotti inquinanti difficili da smaltire.

Invece, l’azienda Sangalli Giancarlo e C. Srl, leader italiano nel settore della pulizia urbana, invece, lancia il progetto “Mio Mondo – il mondo lo salvo io!”. Si tratta di un progetto rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori che intende individuare nuovi “Ambasciatori dell’ambiente”, capaci di sensibilizzare i loro coetanei e gli adulti verso il rispetto e la tutela dell’ambiente, attraverso azioni “green”. Si divide in due parti: un “Concorso” ed uno “Spettacolo”. Il concorso premierà i migliori video dedicati al rispetto dell’ambiente. I giovani “influencer”, invece, realizzeranno uno spettacolo che sarà presentato in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 2020. Oreste Castagna, volto noto della TV dei ragazzi, e Silvia Barbieri, celebre attrice, regista e drammaturga, supporteranno i ragazzi nel progetto. La Sangalli comunicherà entro Settembre 2019, i nomi dei 5 Comuni sul territorio nazionale che verranno coinvolti per il concorso.

Anche FederBio sostiene la Giornata mondiale dell’Ambiente. Nata nel 1992 , la federazione, che raccoglie la filiera dell’agricoltura biologica e biodinamica, spiega che l’agricoltura biologica e biodinamica rappresentino esempi concreti di sostenibilità e tutela ambientale in quanto non utilizzano prodotti chimici di sintesi come fertilizzanti, diserbanti, insetticidi e anticrittogamici. Questa tipologia di agricoltura aumenta la fertilità del suolo, riduce l’inquinamento delle acque, tutela la salute dell’ecosistema e delle persone. Contribuisce inoltre a mitigare l’effetto serra e a sostenere l’adattamento al cambiamento climatico riducendone gli effetti.

Leggi anche: Allarme clima: mezzo grado potrebbe salvarci dal riscaldamento globale e dalla distruzione