Fulvio Di Giuseppe

Una roadmap climatica per l’Italia. Con un obiettivo: fare della neutralità carbonica l’asse portante del Recovery Plan. Due date, per una svolta: 13 e 16 ottobre per la prima Conferenza nazionale sul Clima 2020. A organizzare la manifestazione – che si svolgerà in modalità streaming – è Italy for Climate, il network promosso dalla Fondazione […]