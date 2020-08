Parchi da visitare: aree protette da visitare in Italia

Quali parchi visitare per una gita fuoriporta o per una settimana rilassante all’insegna della natura?

Con il gran caldo di agosto, gli italiani scappano dalle infuocate città, bollenti e piene di smog ed inquinamento di ogni tipo, per trovare refrigerio al mare, in campagna o in montagna.

Le località balneari sono ovviamente le più quotate, raccolgono svariate tipologie di vacanzieri e offrono servizi e piaceri sempre connessi al mare. Poi c’è chi ama la campagna. Il verde “vicino casa” che dà frescura e tranquillità e rilassa la mente ed il corpo. Infine c’è la montagna. Il fresco è assicurato, la tranquillità pure. Lontana dal turismo di massa, nonostante il cambiamento climatico, in alcune zone montane anche ad agosto c’è la neve.

Ma il mare, la campagna e la montagna hanno habitat molto sensibili, che se non ben conservati possono perdere sia la loro fondamentale funzione naturalistica e sia la vocazione economica e turistica.

I parchi nazionali

Così, quasi 100 anni fa, lo Stato Italiano ha deciso di istituire i parchi nazionali. Si tratta di aree naturali protette dove l’intervento umano è minimo e tutto è orientato al rispetto degli ecosistemi. Le comunità che vivono in queste aree o a ridosso di esse, devono rispettare rigorosamente la natura ed i suoi ritmi per valorizzarle al meglio.

Oggi i parchi nazionali sono 25: Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Parco nazionale del Gran Paradiso, Parco nazionale del Circeo, Parco nazionale dello Stelvio, Parco nazionale dell’Aspromonte, Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Parco nazionale della Majella, Parco nazionale del Gargano, Parco nazionale della Val Grande, Parco nazionale del Pollino, Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Parco nazionale dei Monti Sibillini, Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Parco nazionale del Vesuvio, Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, Parco nazionale dell’Asinara, Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu, Parco nazionale delle Cinque Terre, Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Parco nazionale della Sila, Parco nazionale dell’Alta Murgia, Parco nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, Parco nazionale dell’Isola di Pantelleria, Parco nazionale del Matese.

È in corso l’iter burocratico per istituire i parchi nazionali della Costa Teatina, delle Egadi e del litorale trapanese, delle Eolie, degli Iblei. di Portofino, già parco regionale. Avviato anche il progetto per l’istituzione del Parco Interregionale Delta del Po.

871 aree protette

Ai 25 parchi, bisogna aggiungere 27 aree marine protette, 147 riserve naturali statali, 3 aree naturali protette nazionali, 14 parchi naturali regionali, 365 riserve naturali regionali e 171 aree naturali protette regionali. Complessivamente, le aree sono 871 per un totale di oltre 3mila ettari di superfici su terra ( pari al 10,5% della superficie della Repubblica Italiana), 2.853.033,93 ettari di superfici a mare e poco più di 658 km di coste (pari all’8,82% dello sviluppo costiero italiano).

I parchi rappresentano una fetta importante del territorio italiano anche perché sono sparsi in tutto lo stivale e sono indicativi delle zone in cui sono ubicati. Ovviamente, sarebbe opportuno visitarli tutti, perché ognuno ha caratteristiche peculiari, ma soprattutto perché fa bene al corpo, allo spirito e ci apre la mente.

Le escursioni, a piedi, con fuoristrada oppure sul dorso di animali (consigliato vivamente), sono il modo per godere meglio le bellezze paesaggistiche. Lo snorkeling e le immersioni in apnea sono indicate per le aree marine protette. Ma dopo una giornata intensa, tra passeggiate tra i boschi, osservazione degli animali nel loro habitat (molti di noi li conoscono solo di nome, mai visti realmente), spettacoli e folklore, visite alle botteghe artigiane locali ed ai monumenti naturali ed architettonici, è inevitabile approfittare dell’enogastronomia. E l’Italia sale in cattedra.

Le proloco e le associazioni locali potranno consigliarci sulle molteplici attività e peculiarità che un parco offre.

Insomma, per le vacanze estive scegliere di visitare un parco è, forse, la scelta migliore, perché ritempra il corpo e la mente, dà piacere agli occhi e alla pancia e ristabilisce il rapporto tra la natura e l’uomo. Probabilmente in questo modo possiamo capire meglio i danni che stiamo facendo al nostro pianeta e iniziare seriamente “a correre ai ripari”.

