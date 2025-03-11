Parco della Giustizia, Ospedale Bonomo, Caserma Magrone: come cambia Bari col Piano città degli immobili pubblici

Mercoledì 12 marzo all’Urban Center presentazione con dibattito del “Piano Città degli immobili pubblici di Bari” in collaborazione con l’Agenzia del Demanio. La vicesindaca Iacovone: “Avviamo un articolato percorso di partecipazione con la cittadinanza”

Si parlerà del “Piano Città degli Immobili pubblici” di Bari, mercoledì 12 marzo, alle ore 17, nella sede dell’Urban Center, in via De Bellis 1, in un incontro pubblico che vedrà insieme l’Agenzia del Demanio e il Comune.

Il “Piano Città degli Immobili pubblici” è uno strumento che l’Agenzia del Demanio sta promuovendo su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio pubblico presente nelle città creando valore economico e sociale attraverso la pianificazione – in sinergia con i Comuni e gli altri soggetti pubblici detentori di asset immobiliari nel tessuto urbano – di interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli immobili pubblici in disuso o non adeguatamente utilizzati.

Le iniziative di rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico

La pianificazione auspicata consentirà sia di soddisfare i fabbisogni logistici delle pubbliche amministrazioni sia di indurre e massimizzare ritorni in termini di innovazione, inclusività e sostenibilità economica, ambientale ed energetica, a diretto beneficio delle collettività e dei cittadini.

In particolare, il Piano Città degli Immobili pubblici di Bari costituisce un importante tassello per la trasformazione urbanistica della città, inserendosi nel percorso di redazione del Piano Urbanistico Generale e favorendo processi di rigenerazione urbana di intere parti della città.

All’incontro pubblico del 12 marzo interverranno, per il Comune, la vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana e sociale Giovanna Iacovone, la dirigente del settore Ufficio di piano e Urban center Anna Vella, la dirigente del settore Recupero e valorizzazione del territorio Laura Casanova; per l’Agenzia del Demanio, il direttore della Direzione Regionale Puglia e Basilicata Antonio Ottavio Ficchì e il project manager del Piano Città degli Immobili Pubblici di Bari Domenico Giordano. Al termine della presentazione si terrà il dibattito pubblico

“L’incontro in programma mercoledì prossimo è particolarmente importante sotto diversi profili – commenta Giovanna Iacovone -. In primo luogo perché presenteremo un piano di rigenerazione a tutto tondo che riguarda vaste aree della nostra città, essendo il Piano degli immobili pubblici perfettamente coerente con la nostra visione di rigenerazione integrata che considera gli spazi pubblici quali spazi di relazione di comunità. Poi, perché questa data segna l’avvio di un articolato percorso di partecipazione che vedrà cittadini e cittadine contribuire in termini di idee e proposte alla pianificazione della rigenerazione cittadina, con una particolare attenzione alle periferie. Infine perché, con un fitto programma di appuntamenti, rilanciamo l’Urban center come spazio di riferimento per la cittadinanza attiva”.

Gli interventi del Piano Città

Tra gli interventi previsti dal Piano città degli immobili pubblici a bari questi sono i più significativi:

Parco della Giustizia nelle ex Caserme Milano e Capozzi (via Falcone e Borsellino / via Alberotanza): l’intervento permetterà di riunire in un unico sito le sedi dell’amministrazione giudiziaria e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e di restituire a Bari e ai suoi abitanti un grande parco, servizi e spazi aperti attrezzati;

nelle ex Caserme Milano e Capozzi (via Falcone e Borsellino / via Alberotanza): l’intervento permetterà di riunire in un unico sito le sedi dell’amministrazione giudiziaria e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e di restituire a Bari e ai suoi abitanti un grande parco, servizi e spazi aperti attrezzati; Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex Ospedale militare Bonomo (via G. Petroni) con il trasferimento di uffici delle amministrazioni statali e nuove residenze universitarie all’interno di un grande parco pubblico;

(via G. Petroni) con il trasferimento di uffici delle amministrazioni statali e nuove residenze universitarie all’interno di un grande parco pubblico; Parco dell’Innovazione nella ex Caserma Magrone(via Amendola) con la realizzazione di laboratori di ricerca del Politecnico di Bari e alloggi universitari, per soddisfare i fabbisogni logistici delle Amministrazioni dello Stato, all’interno di un grande parco.

Come spiegano dall’Agenzia del Demanio, “il Piano Città di Bari trasforma il patrimonio pubblico in un motore di sviluppo urbano e sociale, valorizzando il verde, tutelando il patrimonio storico e culturale e ampliando i servizi per cittadini e studenti. Attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, il progetto rafforza l’offerta di housing universitario, migliora le infrastrutture per giustizia, istruzione, ricerca e sport, e promuove nuovi servizi digitali, culturali e turistici. Una pianificazione che guarda al futuro, creando una città più connessa, efficiente e a misura di comunità”.

A questo link sono disponibili approfondimenti sugli ulteriori immobili del territorio di Bari interessati dal “Piano città”.