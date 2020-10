Startup su innovazione e sostenibilità ambientale: eccellenza è made in Calabria

C’è anche un pezzo di Sud Italia, dalla calabrese InnovaCarbon alla realtà pugliese targata Pin, tra le migliori startup sull’innovazione.

Startup su innovazione: l eccellenze sono state premiate durante la cerimonia per il riconoscimento istituito nel 2003 dall’Associazione Italiana degli Incubatori Universitari – PNICube.

Innovare sì, ma in maniera sostenibile. È made in Calabria una delle startup su innovaizone protagoniste del Premio nazionale per l’innovazione: assieme a Moi (Lombardia), Ofree (Veneto) e Relief (Toscana), Innovacarbon ha ricevuto un riconoscimento nella XVI edizione del PNI, il Premio nazionale per l’Innovazione, trionfando nel settore Cleantech&Energy (miglioramento della sostenibilità ambientale).

Startup su innovazione: il progetto

“La mission della nostra azienda – spiega Danilo Vuono, responsabile produzione di Innovacarbon che ha convinto la giuria PNI insieme al co-founder Basiliano Roberto e al CFO Diana Calderazzo, ingegneri dell’Università della Calabria – nasce dalla valutazione di due problemi. Il primo è dato dalla necessità delle aziende di depurare i loro effluenti, per un volume di affari che solo in Italia oscilla tra i 65 e i 70 milioni di euro. Il secondo è la necessità di creare, progettare e produrre un nuovo materiale economico e dalle altissime performance tecniche, capace di depurare e bonificare i siti inquinati. La soluzione di questo problema da parte della nostra società è quello di immettere sul mercato una colonna contenente nanotubi di carbonio su materiale inerte”.

Startup su innovazione: depurazioni e bonifiche firmate InnovaCarbon

Il filtro è composto da una colonna di materiale plastico, contenente nanotubi di carbonio supportato su pellet di alluminia o sabbia quarzifera. I vantaggi di questo prodotto sono l’alta flessibilità di impiego, il basso costo di produzione e il basso costo di depurazione per l’azienda utilizzatrice, data la sua capacità rigenerativa superiore ai 20 cicli. Inoltre, dal punto di vista tecnico, il fenomeno del drag-flow è del tutto scongiurato grazie alla deposizione del materiale su supporti (pellets) con vantaggi in termini ambientali.

“I filtri hanno un’incredibile versatilità – ribadisce Vuono –. Il campo di applicabilità spazia dalle acque marine e dolci, alle acque industriali e civili inquinate da petrolio greggio, benzine, diesel, tutte le tipologie di coloranti industriali e acque di vegetazione”.

Startup su innovazione: il premio

La XVI edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI) è stata ospitata quest’anno dall’Università di Verona in partnership con la Camera di commercio. Il PNI – a cui concorrono i migliori progetti d’impresa innovativa vincitori delle 15 competizioni regionali (StartCup) che coinvolgono le 47 università e incubatori associati, oltre a numerose istituzioni – ha visto la partecipazione di 2.388 neoimprenditori, per un totale di 797 idee d’impresa e 315 business plan presentati. I vincitori sono stati selezionati tra le 59 startup finaliste da una qualificata giuria composta di esponenti del mondo dell’impresa, della ricerca universitaria e del venture capital.

Startup su innovazione: il progetto Pin

Ma c’è anche un altro pezzo di Mezzogiorno (in particolare pugliese) che torna con un successo. La Comunità PIN ha infatti ricevuto un premio speciale: è infatti la protesi di mano Adam’s Hand con il team BionIT Labs ad aggiudicarsi il Premio Speciale G-Factor, ovvero la possibilità di accedere tra i primi dieci progetti settore life sciences innovation che avranno la possibilità di essere parte integrante del nuovo incubatore-acceleratore promosso dalla Fondazione Golinelli di Bologna.

“È entusiasmante per tutta la comunità PIN e per tutti i pugliesi che questo risultato sia stato conseguito nel settore dell’ingenerai biomedica che sta conoscendo l’evoluzione più impetuosa e gli impatti sociali più positivi sulla medicina e sulla salute”, commenta con entusiasmo Raffaele Piemontese, assessore regionale alle Politiche giovanili.