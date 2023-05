Gusci di ostriche per salvare l’ecosistema marino, il progetto vincitore del Politecnico di Milano

16 università di tutta Italia in gara con i progetti più innovativi e sostenibili. Il team rappresenterà l’Italia alla Enactus World Cup

Ricostituire l’ecosistema marino tramite il riutilizzo di gusci di ostrica e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di preservare i nostri mari. È Oyster2Life, il progetto presentato dal team di studenti del Politecnico di Milano, il vincitore della settima edizione della National Competition di Enactus Italia che si è tenuta il 25 maggio all’ITAS Forum di Trento in collaborazione con Fondazione Caritro. Al secondo posto si è classificato il team dell’Università di Udine con il progetto Blue Zone, un filtro per le canne fumarie delle abitazioni che permette la riduzione delle pm2.5 e pm10 presenti in atmosfera.

La gara

In questa edizione 2023 erano presenti più di cento studenti, suddivisi in 16 team provenienti da altrettante università italiane, che si sono sfidati su progetti di imprenditoria sociale, tutti orientati alla generazione di impatti positivi per la società in linea con l’Agenda di Sviluppo Sostenibile 2030. Tra loro sono stati scelti i quattro finalisti, ciascuno vincitore di una delle quattro League: Università di Udine (League Itla Bonaiti), Università di Brescia (League Carlisle Brake & Friction), Università di Padova (League Law & Tax Consulting) e Politecnico di Milano (League Dana). Proprio il team del Politecnico di Milano, con il progetto Oyster2Life, ha vinto la finale e avrà quindi l’onore di rappresentare l’Italia alla Enactus World Cup 2023, che quest’anno avrà luogo a Utrecht a fine ottobre: tre giorni all’insegna della collaborazione, competizione e della celebrazione dei risultati raggiunti da studenti provenienti da tutto il mondo, impegnati nel tentativo di generare il cambiamento attraverso l’azione imprenditoriale.

«Quelli che si sono sfidati qui a Trento sono giovani talenti pieni di entusiasmo e desiderosi di mettersi alla prova su progetti imprenditoriali sostenibili» commenta Daniele Di Cristina, Presidente di Enactus Italia. «Enactus nasce con la missione di ispirare gli studenti universitari a migliorare il mondo attraverso l’azione imprenditoriale. E proprio in questa occasione, grazie al prezioso contributo dei nostri partner, abbiamo avuto l’opportunità di avvicinare questi promettenti leader del futuro a grandi imprese innovative che vogliono investire in progetti ad elevato impatto sociale».

Oyster2Life

L’obiettivo di Oyster2Life, progetto nato nel 2020 da un team composto da 23 studenti della scuola di Ingegneria e Design del Politecnico di Milano, è di contribuire al contrasto del cambiamento climatico da un punto di vista innovativo, usando gusci di scarto delle ostriche per il benessere dell’oceano. I gusci delle ostriche, infatti, contribuiscono a rimuovere carbonio e azoto dall’acqua. Le ostriche, crescendo, si cibano anche dei phytoplankton, che sono i principali responsabili della torbidità delle acque. Questo permette ai raggi solari di raggiungere il fondale marino. Oltre a questo, i gusci facilitano il processo di ancoraggio delle larve e quindi incrementano il ripopolamento dell’ecosistema marino e, in generale, favoriscono la vita di tutte le specie che lo popolano.

Team e progetti finalisti

Università di Udine

Blue Zone: realizzazione di un comignolo e di un filtro per le canne fumarie delle abitazioni che permette la riduzione delle pericolose pm2.5 presenti in atmosfera.

Università di Brescia

NetBusters: creazione di una community e di una nuova filiera di economia circolare volte al recupero delle reti da pesca fantasma presenti nei fondali marini.

Università di Padova

Vimini: connettere produttori di prodotti alimentari e agricoli con consumatori consapevoli, nell’ottica della riduzione dello scarto alimentare.

Politecnico di Milano

Enactus Italia

Enactus Italia è un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata ad ispirare gli studenti universitari a migliorare il mondo attraverso l’azione imprenditoriale. Grazie alla collaborazione con 23 Università in tutta Italia, coinvolge annualmente più di 250 giovani spiriti imprenditoriali che si impegnano per realizzare progetti volti a generare impatti positivi nelle comunità e nella società in cui viviamo fino a dare vita a imprese rispettose dell’ambiente. Parte di un network internazionale, attivo in 33 paesi da più di 70 anni, Enactus rappresenta una tra le più grandi piattaforme di apprendimento esperienziale esistenti al mondo. Coinvolge studenti, società e rappresentanti accademici, con l’obiettivo di trasformare i giovani talenti nella prossima generazione di leader imprenditoriali che saranno anche innovatori della sostenibilità.

Ogni anno, ogni paese del network Enactus organizza la National Competition durante la quale tutte le Università, rappresentate dai rispettivi team di studenti, hanno l’occasione di esporre i propri progetti di fronte ad una giuria composta da rappresentanti aziendali. In questa occasione si celebrano i risultati raggiunti durante l’anno accademico da tutto il network e si identifica il team che avrà l’onore di rappresentare l’Italia alla competizione mondiale: la Enactus World Cup.