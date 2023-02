Edison Next avvia la transizione energetica in Puglia

Firmato un protocollo d’intesa che mira alla decarbonizzazione di città, infrastrutture pubbliche ed edifici

È stato siglato da Edison Next, società del Gruppo Edison, e Anci Puglia un protocollo d’Intesa che mira a supportare le Pubbliche Amministrazioni nella decarbonizzazione di edifici pubblici, porti, illuminazione pubblica e nella diffusione della mobilità sostenibile. Il percorso inaugurato a Bari, farà tappa nelle province di Taranto, Brindisi, Lecce, Foggia, Bari e Barletta-Andria-Trani.

Il primo appuntamento del roadshow è stata l’occasione per presentare agli stakeholder locali lo studio “Le opportunità di decarbonizzazione della Puglia”, realizzato da Edison Next in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Come gestire al meglio la transizione energetica, la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente nei diversi ambiti della pubblica amministrazione in un percorso integrato? Lo studio si configura come uno strumento per supportare le amministrazioni locali nel percorso di decarbonizzazione dei propri territori, evidenziando i vantaggi – ambientali, sociali ed economici – che porterebbe la realizzazione di interventi integrati volti alla riqualificazione energetica di edifici pubblici, porti, illuminazione pubblica e alla diffusione della mobilità sostenibile.

Partendo da un’analisi della situazione attuale di edifici, città e porti in termini di emissioni, consumi e costi energetici e da un approfondimento del quadro regolatorio europeo, nazionale e regionale in materia di decarbonizzazione, sono state identificate le soluzioni tecnologiche implementabili nei vari ambiti e i relativi benefici ambientali ed economici attesi al 2030.

I benefici attesi per il territorio pugliese si concretizzerebbero complessivamente in emissioni evitate pari a 809.000 tonnellate di CO 2 all’anno (equivalenti alla quantità assorbita da 36 milioni di piante), in un risparmio di energia pari a 879 gigawattora all’anno e in una riduzione della spesa energetica di circa 124 milioni di euro all’anno.

Per quanto riguarda il tema edifici, sono state prese in esame circa 4.000 strutture tra scuole, tribunali e ospedali, individuando un potenziale di riduzione dei consumi di circa il 54% e delle emissioni di CO 2 pari a 147.000 tonnellate all’anno e di riduzione dei costi energetici pari a circa 69 milioni di euro all’anno.

In ambito illuminazione pubblica è emersa una possibile riduzione dei consumi pari all’80% (-247 gigawattora/anno), corrispondente a una diminuzione di emissioni di CO 2 in atmosfera pari a circa 68.000 tonnellate all’anno e a un risparmio a livello di costi energetici di 48 milioni di euro all’anno.

La mobilità sostenibile, grazie a un incremento di veicoli elettrici circolanti pari a 235.000 e all’installazione di 2.000 nuovi punti di ricarica, vedrebbe una riduzione delle emissioni di CO 2 pari a 537.000 tonnellate all’anno.