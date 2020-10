A Bari le consegne dei pasti si fanno in monopattino  

Hagakure stringe un accordo con BIT Mobility per un delivery green. Obiettivo riduzione delle emissioni di Co2. Benefit per chi usa il monopattino

Il Gruppo Hagakure, catena pugliese di ristoranti fusion-giapponesi, stringe un accordo con BIT Mobility, società di monopattini sharing ad alto contenuto tecnologico e lancia la consegna smart a bordo di monopattini elettrici.

BIT Mobility è una delle due società di noleggio monopattini attive a Bari. Nel mese di luglio 2020 ha lanciato a Bari il servizio di monopattini sharing con una flotta di 500 mezzi. L’azienda opera in Puglia anche a Taranto oltre che nelle principali città italiane e dalla sua nascita ha registrato numeri da record: 50mila le registrazioni all’app solo dal 4 maggio, data della parziale riapertura dopo il lockdown, per una flotta che complessivamente è composta da 2.550 monopattini.

Una mano alla mobilità sostenibile

L’accordo a sostegno della micromobilità elettrica rappresenta una scelta green e all’avanguardia, avvicinandosi sempre di più al mondo della mobilità urbana di Bari, che, negli ultimi anni, è cambiato; è per questo che i ristoranti Hagakure processeranno tutti gli ordini provenienti dalle zone collocate in prossimità delle proprie sedi di Bari di modo che il delivery verrà effettuato in “smart mobility” e in modalità totalmente ecologica; una scelta sostenibile che va a beneficio del cliente che usufruirà di un servizio di consegna per certi versi più rapido grazie alle caratteristiche del mezzo in grado di districarsi più agevolmente nel traffico urbano ma anche a beneficio dell’ambiente limitando così l’inquinamento. «Questa soluzione, ideale per le consegne di vicinato – spiega Roberto Bitetto, responsabile commerciale del Gruppo Hagakure -, riduce in maniera significativa le emissioni perché minimizza i chilometri percorsi e il tempo in strada dei veicoli tradizionali grazie alla possibilità di poter effettuare percorsi più fluidi. I monopattini offrono una serie di vantaggi per le operazioni di consegna express: arginando le lunghe code del traffico stradale riescono in un’ora ad effettuare consegne fino a due volte in più rispetto ad un veicolo urbano tradizionale. Infine, l’essenza dell’accordo smart ed eco-friendly si rinviene nella riduzione delle emissioni di CO2 le quali non vengono generate dai monopattini; in tal modo si riduce notevolmente l’impatto ambientale causato da queste operazioni».

Benefit a cavallo di un monopattino

Inoltre, per incentivare gli “Hagakure lovers” all’uso del monopattino elettrico, sul sito di Hagakure, nella pagina dedicata , sono stati messi a disposizione 300 vouchers che daranno diritto a 10 minuti di corsa gratuita. Sono inoltre attivi due hotspot dinanzi ai locali di Bari, in Via Amendola e in Via Cognetti: a fine corsa, parcheggiando il mezzo in questi determinati stalli, indicati come “BIT POINT” e segnalati all’interno dell’app, il cliente riceverà subito il 50% di sconto sullo sblocco appena effettuato.

Le consegne nei ristoranti di Bari verranno effettuate in sicurezza e nel rispetto delle regole anti-COVID previste.