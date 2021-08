Tra teatro e natura, parte Agriteatro L’Altro Monferrato

Dal 27 agosto al 25 settembre, tra le colline di Monferrato percorsi d’arte, teatro e natura, a piedi e in bicicletta tra borghi e castelli

Da venerdì 27 agosto a sabato 25 settembre tra le colline di Monfettato, 7 Comuni in rete, con piazze, cascine e castelli, ospiteranno 10 eventi di arte e spettacolo dal vivo accompagnati da incantevoli passeggiate tra natura e cultura. A partire dal weekend d’apertura: un omaggio acrobatico al territorio e alle sue vigne, con le gag tematiche dei Freakclown in Le sommelier (venerdì 27 ago, Tagliolo Monferrato) e la visita guidata alla Chiesa di San Martino (domenica 29 agosto) per vedere il quadro La Vergine Assunta e la Trinità con i Santi Leone Magno e Martino, un’opera dal forte valore identitario appena restaurata, scoperta per caso in sacrestia dallo storico Franco Boggero, che accompagnerà il pubblico insieme alla collega Rossana Vitiello, autrice del libro Lorenzo Ferrari. Un pittore per Casaleggio Boiro, illustrato da Enzo Marciante (che sarà donato a tutti i bambini presenti).

In cartellone – insieme a artisti come Lella Costa (Il Pranzo di Babette, giovedì 2 settembre al Castello di Rocca Grimalda), Lisa Galantini e Gianni Masella (Vino e Poesia – un omaggio all’amore scanzonato per la poesia di Tonino Conte in scena sabato 4 settembre alla Tenuta Cannona di Carpeneto e sabato 18 settembre a Casaleggio Boiro, con passeggiata nei boschi da Mornese, e Boccaccesco previsto venerdì 11 settembre all’Agriturismo Ca Mimìa di Tagliolo) o Ugo Dighero (Mistero Buffo, sabato 25 settembre a Carpeneto) – ci saranno 2 camminate, 1 visita naturalistica e 1 escursione in bicicletta. Un’occasione eccezionale per vivere, immersi nel paesaggio e nella pace dei borghi, lo spettacolare passaggio dall’estate all’autunno.

Condivisione e divertimento sono il cuore della rassegna, ma non mancheranno momenti di riflessione e memoria, come nella giornata dedicata al ricordo del crollo della diga di Molare (domenica 12 settembre). Un evento in collaborazione con Escursioni Liguria e con FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), insieme alla guida escursionistica Serena Siri e ai giovani attori di AgriTeatro che interpreteranno alcune pagine del libro di Vittorio Bonaria “La storia della Diga di Molare, Il Vajont dimenticato”. Incontro sul tema con Vittorio Bonaria, Paolo Bavazzano, Renzo Incaminato.

Uno spazio particolare sarà dedicato ai più giovani, con il teatro di figura della compagnia Di Filippo Marionette (Appeso a un filo, domenica 5 settembre a Cremolino) e lo spettacolo a tecnica mista di Fabrizio Gambineri e Paola Ratto (Capricciolò, domenica 19 settembre a Silvano D’Orba in collaborazione con Sipario d’Orba e Gli Amici dei Burattini). Due spettacoli raffinatissimi, in grado di coinvolgere e stupire anche il pubblico adulto.

Evento speciale il 16 novembre, che chiuderà idealmente la manifestazione con una giornata dedicata alla memoria di Anna Tripodi, nell’anniversario della sua nascita. In collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

Prenotazione obbligatoria presso lo IAT di Ovada

Tel.: 0143821043

WhatsApp: 3791187215

Mail: iat@comune.ovada.al.it