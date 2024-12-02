Spreco alimentare, la campagna della Puglia per l’ambiente

Parte il 9 dicembre e coinvolgerà le famiglie pugliesi, ma anche la grande distribuzione, la ristorazione, i mercati a km0 e le scuole

Al grido di “Il giusto è meglio. Per te, per l’ambiente, per la Puglia” la Regione Puglia lancia la campagna regionale di sensibilizzazione al consumo consapevole, che non è solo una modalità di acquisto di prodotti alimentari ma un vero e proprio stile di vita, che rispetta l’ambiente, tutela la salute e il benessere collettivo. I temi scelti sono quelli del risparmio economico, del recupero creativo di cibo, del rispetto della stagionalità per scelte più sostenibili per l’ambiente e per il benessere individuale e sociale.

La campagna partirà lunedì 9 dicembre 2024 e durerà fino al 5 febbraio 2025, sarà diffusa sui principali media regionali, nei mercati a chilometro zero dei capoluoghi e in alcuni dei canali della Grande distruzione presenti in Puglia.

La campagna dell’Assessorato all’Ambiente, in collaborazione con la Struttura Comunicazione istituzionale della Regione Puglia, intende parlare di lotta allo spreco alimentare in chiave positiva, non solo come qualcosa di bello ma anche giusto, non con un approccio esclusivamente “informativo”, ma suggerendo un’analogia inedita legata al concetto di stile di vita, quindi a quei comportamenti che incidono, in modo significativo, sulla qualità della vita e sul benessere. Sul sito istituzionale https://regione.puglia.it/web/ambiente sarà difatti dedicato uno spazio di contenuti, suggerimenti e approfondimenti.

Tra le azioni della campagna anche consigli pratici e suggerimenti creativi su come