Sea Beyond, Prada e UNESCO con una mostra in Cina

Due giorni nella città costiera di Qingdao per sensibilizzare sul tema della preservazione dell’oceano

SEA BEYOND, il programma educativo sviluppato dal Gruppo Prada e IOC/UNESCO, porta la mostra itinerante “Ocean&Climate Village” per la prima volta oltre i confini nazionali, in Cina.

È la città costiera di Qingdao, sede di prestigiosi centri di ricerca scientifica marina, a ospitare il 14 e 15 ottobre l’esposizione temporanea, allestita ai piani 81esimo e 82esimo del Qingdao Haitian Center, edificio tra i 60 più alti al mondo.

Clima e oceano a misura di bambino

Il progetto, nato nel 2021 nell’ambito del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile (2021 — 2030), è curato per questa nuova edizione da IOC/UNESCO e UNESCO China, e invita a esplorare il legame tra l’oceano e il clima, con l’obiettivo di diffondere i principi di educazione all’oceano tra le nuove generazioni. L’iniziativa è pensata, infatti, per bambini e ragazzi, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado.

Il percorso interattivo si articola in cinque aree tematiche: “Il pianeta oceano”, “Il clima che cambia”, “Focus sulla situazione locale”, “La biodiversità marina e gli ecosistemi a rischio” e “Soluzioni per l’oceano che vogliamo”.

Il percorso alla scoperta della mostra sarà guidato da giovani biologi coinvolti per l’occasione, che illustreranno i contenuti anche grazie al supporto di giochi interattivi, realtà virtuale e personaggi marini immaginari a fare da narratori.

Una partnership prestigiosa

SEA BEYOND ha inoltre selezionato UCCA Foundation for Art and Education come partner del progetto, una fondazione che promuove la diffusione della cultura attraverso programmi di educazione artistica per bambini. UCCA ha contribuito alla progettazione di workshop per la fascia di età 6-12 anni attraverso i quali, in un dialogo tra creatività e scienza, i piccoli visitatori potranno imparare a conoscere il mare e il suo stato di salute.

L’“Ocean&Climate Village” è stato ospitato in Italia presso Triennale Milano (ottobre 2021), Arsenale di Venezia (marzo 2022) e Castel dell’Ovo di Napoli (marzo 2023). Il Gruppo Prada ha partecipato a tutte le edizioni, con il programma educativo SEA BEYOND.