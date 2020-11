Piccoli boschi urbani crescono. E quelli grandi si moltiplicano

A Milano E.ON pianta 500 nuovi alberi nel Parco urbano Bosco in città. Nel Parco Nord Milano in arrivo nuove piante. A Bruzzano 2mila alberi e 3mila al Pronto Soccorso di Niguarda. Col progetto ForestaMI 3 milioni di alberi entro il 2030

Con il nuovo insediamento boschivo di 500 alberi presso il parco urbano del Bosco in Città a Milano, dedicato ai propri dipendenti e donato alla città di Milano, prosegue il progetto “Boschi E.ON”, che quest’anno ha raggiunto quota 100mila alberi piantumati in Italia. Gli alberi messi a dimora da E.ON Italia, tra i principali operatori energetici del Paese, nella loro la vita utile contribuiranno all’assorbimento di circa 420 tonnellate di CO2.

Piantare alberi, atto d’amore verso la città

Il nuovo bosco contribuisce all’ambizioso obiettivo di piantare 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030 in tutta la Città Metropolitana grazie alla campagna di forestazione ForestaMI -promossa da Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, Regione Lombardia–ERSAF e Fondazione di Comunità Milano. I 500 dipendenti E.ON sono stati invitati a scegliere il “proprio albero” da piantumare utilizzando un tool online in grado di associare, attraverso un semplice test, le attitudini personali e i propri tratti caratteriali a una tra le quattro specie autoctone di cui si compone il bosco: farnia, cerro, ciliegio e frassino. Grazie a questa particolare formula di coinvolgimento, le persone di E.ON si uniscono ai clienti dell’azienda nel ruolo di promotori dell’iniziativa Boschi E.ON, che quest’anno ha superato la quota di 100mila nuovi alberi piantumati in 35 aree selezionate situate in 8 Regioni italiane, in grado di assorbire oltre 74.000 t di CO2. Questo traguardo, infatti, è stato reso possibile grazie al contributo di circa 100mila clienti che hanno creduto nel progetto, aderendo alla sottoscrizioni di particolari offerte che si traducono nella messa a dimora di nuovi alberi.

La partnership pro ambiente E.ON AzzeroCO2

Il nuovo bosco milanese, così come gli altri 34 dell’iniziativa Boschi E.ON, è stato realizzato in collaborazione con AzzeroCO2, società di consulenza per la sostenibilità e l’energia fondata da Legambiente e Kyoto Club. Gli interventi di rimboschimento sono progettati e realizzati da AzzeroCO2 secondo una propria metodologia che si ispira alle norme internazionali in materia di forestazione. Il nuovo insediamento boschivo si aggiunge alla precedente piantumazione promossa da E.ON e dai suoi clienti, anch’essa di 500 alberi, effettuata nel 2017 proprio nel parco urbano “Bosco in Città”. Salgono così a 1.000 gli alberi piantati dall’azienda nel Comune di Milano e a 36.500 gli alberi del Boschi E.ON in Lombardia. Oltre ai boschi milanesi, altre aree di piantumazione nella Regione sono situate a Gaggiano (MI) e nelle provincie di Pavia, Bergamo, Monza e Brianza, Cremona, Mantova e Brescia.

Al Parco Nord Milano tornano gli alberi secolari

Anche il Parco Nord Milano si arricchisce di nuovi alberi. Proprio oggi in occasione della Giornata nazionale degli alberi, proseguiranno le piantagioni iniziate questo autunno con la collaborazione di ReteClima, verrà ampliata la Food Forest di WOWnature realizzata con Etifor e verranno messe a dimora nuove piante attraverso il progetto ForestaMI.

Tutte le attività saranno per la prima volta trasmesse in streaming attraverso delle dirette Facebook dalla pagina del Parco, di ReteClima, di WOWnature e di ForestaMI poiché per rispettare le norme previste dall’emergenza sanitaria non sarà possibile aprire al pubblico le piantagioni.

Nella Cascina Centro Parco, un’area ex industriale trasformata in un grande polmone verde intercomunale, verranno messi a dimora anche un platano e un bagolaro, che sono stati donati da Armani e che andranno a sostituire i due alberi sradicati la scorsa estate durante un temporale. Inoltre proseguirà la piantagione delle 3mila nuove piante forestali autoctone nell’area limitrofa il Pronto Soccorso di Niguarda, grazie alla collaborazione con ReteClima. Prosegue anche la Food Forest di WOWnature con la piantagione complessiva di 2mila piante tra alberi forestali, da frutto e arbusti in un’area di 10mila mq di Bruzzano.

Per seguire le operazioni di messa a dimora dei nuovi alberi ci si può collegare dalle ore 10,30 alle pagine Facebook di @parconordmilano e @reteclima, di @wownature.eu dalle ore 12 e per tutto il giorno su @Forestami.