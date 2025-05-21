La spesa per le bollette di casa vale 54,2 miliardi di euro

Si tratta di +31% sul 2015. Per questo motivo, TEHA ha stilato 7 proposte per accelerare la transizione green dell’edilizia

Il patrimonio immobiliare italiano è obsoleto: con un tasso di rinnovamento annuo dello 0,85%, contro l’1,7% di Francia e Germania, e l’84,5% degli edifici costruiti prima del 1990, l’Italia presenta il parco edilizio più vetusto d’Europa. Nonostante un aumento degli edifici in classe energetica A (dal 2,9% al 3,8% tra il 2018 e il 2025), con il 79% degli immobili italiani è ancora oggi in una classe energetica inferiore alla D, evidenziando la necessità di interventi di riqualificazione per migliorare l’efficienza energetica e ridurre i consumi.

Patrimonio edilizio obsoleto

A questo si aggiungono le stime secondo cui – con emissioni lorde di gas serra pari a 75,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel 2021 e considerando l’attuale trend inerziale – il completamento della decarbonizzazione del settore edilizio italiano non si raggiungerebbe prima del 2103, ben oltre il traguardo fissato dal piano europeo Fit for 55, che richiederebbe una riduzione delle emissioni a 12,4 milioni di tonnellate entro il 2050. Un ritardo che ha conseguenze anche sulla spesa delle famiglie per i consumi elettrici e termici degli edifici, che è aumentata del 31% dal 2015 a oggi e ha raggiunto un valore di 54,2 miliardi di euro.

Lo smart building

In questo scenario, diventa necessaria la filiera degli Smart Building, che genera già oggi 163 miliardi di euro di fatturato e 43 miliardi di euro di Valore Aggiunto, occupando 419 mila addetti e con la possibilità di creare ulteriori 200 mila nuovi posti entro il 2030. Sarà però fondamentale formare una nuova generazione di professionisti dotati di competenze green e smart, indispensabili per accelerare la transizione sostenibile e garantire un futuro in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e innovazione.

A fare il punto è la terza edizione della Community Smart Building di TEHA Group, 1° Think Tank privato e indipendente in Italia, che – con il supporto dei partner ABB, ANCE Lombardia, BTicino, IRSAP, KONE, MCZ Group e Principe Ares – lancia 7 proposte per promuovere la transizione energetica e accelerare l’adozione del paradigma dello Smart Building, contribuendo così alla sostenibilità ambientale, economica e sociale del settore edilizio.

Le azioni chiave individuate saranno analizzate in occasione del Forum Smart Building che si svolgerà mercoledì 28 maggio a Roma, presso gli Horti Sallustiani. L’evento sarà l’occasione per presentare i risultati del Rapporto Strategico 2025 della Community Smart Building e discutere con i Vertici della business community, i key opinion leader e i rappresentanti delle Istituzioni italiane ed europee le proposte di azione per supportare la trasformazione smart del parco immobiliare italiano, a sostegno della crescita e modernizzazione del Paese.

7 proposte dalla Community Smart Building per accelerare la transizione sostenibile del parco immobiliare italiano

La terza edizione della Community Smart Building di TEHA Group ha individuato 7 proposte concrete per colmare il gap di competenze, promuovere strumenti finanziari innovativi, semplificare l’accesso agli incentivi e rafforzare la cooperazione fra pubblico e privato. Attraverso interventi mirati, come programmi di upskilling, il “Libretto della casa” e modelli di finanziamento green, le proposte intendono favorire la diffusione degli Smart Building, contribuendo a obiettivi di efficienza energetica, innovazione tecnologica e riduzione delle emissioni.

Competenze

Sviluppare programmi di upskilling e reskilling – La diffusione degli Smart Building può generare benefici ambientali, economici e sociali e creare occupazione qualificata nell’edilizia, con circa 200mila nuovi posti di lavoro specializzati nel prossimo futuro. Tuttavia, nel 2023 sono state riscontrate difficoltà di reperimento per i nuovi addetti nel 57,6% delle nuove entrate nel settore edilizio, a causa della carenza di candidati e della loro preparazione inadeguata. Per colmare il gap di competenze, la Community Smart Building propone di sviluppare programmi di upskilling e reskilling in materia di Edifici Intelligenti a supporto di tutti gli operatori della filiera estesa, attraverso esperienze concrete e sul campo che prevedano il rilascio di attestati di qualifiche professionali riconosciute a livello nazionale ed europeo. Rafforzare la collaborazione con gli ITS – Le ITS Academy svolgono un ruolo fondamentale nella formazione delle competenze green e smart richieste dal settore. Grazie alla collaborazione tra istruzione e imprese, è possibile colmare il divario di competenze nel settore: tra il 2015 e il 2024, le ITS hanno formato 46.616 studenti attraverso oltre 1.800 percorsi, lavorando con 2.422 imprese e 226 associazioni di imprese. L’87% dei diplomati trova lavoro entro un anno, e il 93,8% in un’area coerente con il proprio percorso di studi. Per questo, la Community di TEHA Group ribadisce nelle sue proposte l’importanza di rafforzare questa collaborazione, sviluppando percorsi mirati con esperienze pratiche “on the job” per formare professionisti capaci di rispondere alle esigenze del settore degli Smart Building. Potenziare i programmi formativi – La formazione è considerata la leva prioritaria per lo sviluppo del settore dal 65% degli operatori del settore. In questo senso, la Community Smart Building ha mappato i percorsi formativi necessari per le figure chiave della filiera degli Smart Building, includendo corsi universitari in Ingegneria Edile e Architettura Sostenibile, master in BIM, percorsi ITS su Efficienza Energetica e Sistema Casa, e programmi di Istruzione Professionale per manutenzione, assistenza tecnica e figure come Operatore Edile e Tecnico Elettrico.Tra le proposte, quindi, la Community evidenzia l’importanza di potenziare questi percorsi, sviluppando competenze tecniche e digitali essenziali per la transizione ecologica e la trasformazione degli edifici. Formazione obbligatoria per appalti pubblici – La Community propone di rendere obbligatoria la formazione per i grandi appalti pubblici di riqualificazione edilizia, introducendo una clausola che vincoli la partecipazione ai bandi al possesso di competenze specifiche in tema di riqualificazione smart. Questa misura garantirebbe standard elevati di professionalità, accelerando la transizione verso edifici più efficienti e tecnologicamente avanzati.

Incentivi e finanziamenti

Riformare gli incentivi e agevolare finanziamenti green – Per accelerare la diffusione degli Smart Building in Italia e promuovere lo sviluppo della filiera italiana, la Community Smart Building propone di riformare il sistema di incentivi, introducendo meccanismi proporzionali ai risparmi energetici effettivamente ottenuti e garantendone la stabilità fino al 2030, secondo principi di efficienza energetica e neutralità tecnologica. Parallelamente, serve agevolare l’accesso al credito, incentivando finanziamenti green per utenti finali sia nel settore residenziale che terziario, e promuovere strumenti finanziari alternativi, come gli Energy Performance Contract e il Partenariato Pubblico-Privato, per sostenere interventi di riqualificazione e innovazione. Introdurre il “Libretto della casa” – Tra le proposte della Community emerge l’introduzione di un “Libretto della casa”, strumento di certificazione volontaria pensato per documentare gli interventi effettuati negli edifici, sia di nuova costruzione che in ristrutturazione. Il libretto fornirebbe una mappatura dettagliata delle tecnologie smart installate, evidenziando i benefici ottenuti in termini di risparmio energetico e riduzione delle emissioni; inoltre, faciliterebbe l’accesso a incentivi e benefici fiscali, promuovendo trasparenza e sostenibilità.

Consapevolezza