La sostenibilità viaggia su podcast

zeroCO2 e Andrea Bellati presentano ZEROSTORIE podcast e raccontano con scientifica leggerezza il rapporto, non proprio facile, tra umanità e Pianeta

Una polpetta per parlare di sostenibilità, ecosistemi in pericolo, economia circolare, cambiamenti climatici e tutto quanto riguarda in nostro Pianeta, tondo proprio come una polpetta. Ma la polpetta è anche il simbolo di quanto deve essere sostenibile la nostra società: “Infatti è un alimento che riusa, ricicla e riduce gli scarti per dare alla materia una nuova vita appetitosa. Richiede, inoltre, ingredienti segreti: la cura, il lavoro e la fiducia nell’altro. Parla di economia circolare, di sviluppo sostenibile, di cambiamenti climatici e di impronta ecologica”. E quando si decide di preparare le polpette, tirando fuori dal frigo gli avanzi, per tritarli, impastarli con ingredienti freschi e farne palline da friggere o “lanciarle” nel sugo in cottura , bene, quello è “Il giorno della polpetta”, da molti aspettato con l’acquolina in bocca.

E proprio “Il giorno della polpetta” è il titolo della prima stagione di ZEROSTORIE podcast, progetto nato per raccontare la sostenibilità con leggerezza, senza trascurare la scientificità dei contenuti grazie anche all’intervento di giovani nomi della ricerca e di importanti scienziati. Ideatrice e curatrice del progetto è zeroCO2, società benefit che si occupa di riforestazione ad alto impatto sociale e formazione delle comunità contadine in tutto il mondo, in collaborazione con Andrea Bellati, biologo e divulgatore scientifico (cui sono dovute le parole di elogio alla polpetta in apertura).

ZEROSTORIE, il podcast green

Il podcast sviluppa temi e racconta storie per spiegare l’economia circolare, lo sviluppo sostenibile, l’impronta ecologica e i cambiamenti climatici. E’ Andrea Bellati a raccontare attraverso aneddoti ed interviste, la sostenibilità a 360°: ambiente, economia e sociale. “Capiremo – spiega Bellandi nella puntata di apertura – cosa può fare ognuno di noi per smettere di essere un consumatore e cominciare a essere una persona. Per vivere serenamente preoccupati e far pace con il pianeta”. Bellati non è nuovo a queste esperienze. Da tempo racconta storie per divulgare la scienza e lo fa pure in pubblico. Scrive e dirige spettacoli di teatro scientifico, cura progetti di formazione per tutte le età. Documentarista e regista, è autore di numerosi articolo divulgativi, romanzi e saggi come Storie di scienza e altra roba forte (Blonk 2020).

In un quarto d’ora sono parecchie le storie raccontate nel “Giorno della polpetta”: nel primo episodio del podcast, tra le varie cose, si parla dei Moai sull’isola di Pasqua e di un piccolo, ma imbarazzante incidente sull’Apollo 13.

LEGGI ANCHE: A lezione di sostenibilità: le scuole non chiudono all’ambiente

zeroCO2, per una presa di coscienza forte e consapevole sulla condizione climatica

Il podcast arricchisce l’offerta informativa basata sulla divulgazione scientifica a tutti i livelli, che zeroCO2 promuove attraverso i propri canali social, proponendo un contenuto gratuito rivolto a chiunque voglia approfondire argomenti di spiccata importanza e attualità. «Il momento storico nel quale viviamo richiede una presa di coscienza massiva rispetto alla condizione climatica che abbiamo generato. Gli effetti – spiega Andrea Pesce, founder di zeroCO2 – li stiamo già vivendo, piogge torrenziali, tormente tropicali, sbiancamento delle barriere coralline, scioglimento dei ghiacciai. Fino a qualche tempo fa erano prospettive, oggi è realtà, fotografata, di cui è possibile guardare video in diretta e di cui molte popolazioni hanno già iniziato a pagarne il prezzo. Si pensi ai coltivatori dell’America Centrale che da circa cinque anni hanno iniziato a doversi confrontare con piogge e tormente prima non comuni».

Il podcast ZEROSTORIE uscirà tutti i giovedì e sarà disponibile su Spreaker, Spotify e sulle altre piattaforme di ascolto. Per ascoltare il podcast è semplice: basta cercare ZEROSTORIE su Spreaker o Spotify

Link diretti

https://www.spreaker.com/show/zerostorie

https://link.tospotify.com/9H8KCg7ixbb