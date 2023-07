Il grano, la Luna, il mare, i libri: quanta scelta nel primo Ecoweekend di luglio

Il ringraziamento alla terra per la mietitura e la raccolta del grano. Oppure lo sguardo rivolto verso l’alto per osservare le costellazioni. E ancora, la voglia di tuffarsi in acqua o farsi accompagnare in una passeggiata letteraria sul lungomare di libri. Il primo Ecoweekend di luglio propone una selezione di eventi e appuntamenti in tutta la regione, per tutti i gusti

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com.

Lungomare di libri

Terza edizione per “Lungomare di libri” a Bari, la manifestazione letteraria che trasforma il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto – grazie alla presenza di librai ed editori del territorio – e in un crocevia di incontri con autrici e autori da tutta Italia, nei luoghi simbolo della città: nel borgo storico e lungo la Muraglia, da Largo Vito Maurogiovanni al Fortino Sant’Antonio, fino a Piazza del Ferrarese, al Mercato del pesce e allo Spazio Murat.

Lungomare di libri si svolgerà fino a domenica 2 luglio 2023 attorno al tema “La fantasia è un posto dove ci piove dentro”. Presentazioni editoriali, lezioni magistrali, convegni, momenti di approfondimento, azioni pittoriche, attività per bambine e bambini, consigli di lettura e reading si alterneranno nell’arco di tre giorni dal pomeriggio alla sera, per dare slancio alla fantasia attraverso la lettura e i tanti linguaggi della scrittura, dai romanzi ai saggi, dai libri per ragazze e ragazzi, passando per le serie televisive e i podcast. Il programma completo con ospiti, editori, librai e incontri è consultabile sui siti comune.bari.it e salonelibro.it e sui canali social del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Tramonto a Porto Selvaggio

Sabato 1 luglio sarà un pomeriggio magico per ammirare il tramonto da una delle coste più spettacolari del Salento L’appuntamento è a Porto Selvaggio, tra i suoi boschi, la grotta del Cavallo, la baia di Torre Uluzzo, la bella spiaggetta dove poter concedersi un breve bagno nelle acque frizzanti per la presenza di sorgenti di acqua dolce, infine si raggiungerà il punto più alto della scogliera: Torre dall’Alto, per gustare il tramonto nel mare. Info 3292908555

Il circonauta

Salento Bici tour torna in bici con uno dei più emozionanti eventi dell’estate: il circonauta.

Domenica 2 luglio, lasciati gli affascinanti vicoli storici del centro di Nardò ci si dirige verso la campagna neretina che apre la vista a numerose masserie. Si passerà da Masseria Carignano Grande e si farà tappa a Masseria Brusca, dove sarà possibile fare una piccola scorta di viveri caserecci per il pranzo (formaggio, pane, marmellate, …). Ritornati in sella, si attraversa la pineta di Masseria Nova, giungendo nella baia di Porto Selvaggio, dove, una volta lasciate le bici, si trascorreranno le ore più calde della giornata.

Intorno alle 18, pronti per tornare verso Nardò, ammirando sulla strada le ville delle “Cenate”, un connubio di architetture moresche liberty e barocche. Info 3406493789.

Escursione con meditazione

Unire al piacere della conoscenza del territorio, della socializzazione e di una salutare attività fisica quello della meditazione è lo scopo di molte iniziative escursionistico-culturali Murgia Enjoy.

Accadrà anche in questo fine settimana con la socia Murgia Enjoy Ida Andriola che, nel suo ruolo di Coach del Benessere Interiore, Master Reiki, Insegnante Registri Akashici, accompagnerà il gruppo in una escursione in cui si impegnerà nell’aiutare le persone che soffrono di ansia, stress e paure inconsce attraverso meditazioni specifiche, lettura dell’inconscio, e pratiche di mindfullness.

L’incontro dei partecipanti è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 18:30 di sabato 1 luglio. Info: www.murgiaenjoy.it

Festa del grano

Dopo dodici mesi di cure e di attese, è giunto finalmente il tempo della mietitura e del raccolto: è il momento della Festa del grano, organizzata da Arteagricola “per ringraziare la terra e condividere un rito comunitario di gioia e gratitudine nei confronti di Madre natura”. L’appuntamento è per le 18 di sabato 1° luglio in contrada Montaltino, nei campi dell’azienda agricola di Cerignola che produce pasta e farina esclusivamente da grani antichi. Arteagricola torna ad aprire le porte di casa al pubblico per condividere il rito di ringraziamento e il senso ritrovato di un legame ancestrale con la terra. Non a caso la festa è concepita per le famiglie e si svolgerà fra le spighe di Senatore Cappelli che in questa stagione svettano altissime nei campi. Una festa che si protrarrà fino a notte fonda, con corredo di prodotti buoni e sani apparecchiati a cielo aperto, babypark per i più piccoli, istallazioni d’arte fra i campi, birre artigianali prodotte col grano duro, vino del territorio, gin Muma prodotto col ginepro di Arteagricola e naturalmente musica dal vivo. Per la prima volta saranno esposti en plein air gli abiti di NooraB, uno dei brand più eco-sostenibili del made in Italy. Info www.tickets.arteagricola.it

Festa del grano buono di Rutigliano

Si svolgerà domenica 2 luglio la tradizionale Festa del «grano Buono di Rutigliano», a cura dell’associazione PortaNuova con il Comune di Rutigliano e il Gal del Sud Est Barese e in collaborazione con Sensazioni del Sud di Conversano.

Giunta alla 27^ edizione, la Festa del «grano Buono di Rutigliano» propone anche quest’anno un suggestivo percorso tra i caratteristici vicoli del Borgo Antico di Rutigliano alla riscoperta dei sapori della tradizionale cucina rutiglianese, a partire dal “grano Buono con i ceci neri”, il piatto tipico per eccellenza della cucina rutiglianese, per poi proseguire con tante altre gustose proposte culinarie.

Dalle ore 20 inizierà la distribuzione delle pietanze a base di grano Buono, mentre nelle piazze del Borgo Antico si esibirà il gruppo di misiche e danze tradizionali Dertum Popolare di Monopoli.

Mostre d’arte e fotografiche, mercatini e visite guidate arricchiranno il programma della 27^ Festa del «grano Buono di Rutigliano». Ingresso libero.

Tra Luna e idroscalo

Tra le proposte di Gargano Natour per il weekend, l’1 luglio Astro-trekking notturno a Monte Calvo con Luna Piena e osservazione al telescopio. A partire dall’ora del tramonto si comincia la salita verso la cima del Gargano, Monte Calvo, a oltre 1000 metri di quota, attraversando un paesaggio testimone di tempi antichi e fenomeni geologici importanti come il carsismo. Arrivati in cima, inizierà l’osservazione degli astri con un telescopio in compagnia dell’esperto Nunzio Micale (associazione Astrofili Dauni) scoprendo curiosità e storia del satellite che da milioni di anni accompagna il nostro pianeta nel viaggio attraverso l’universo.

Domenica 2 luglio, invece, Escursione all’idroscalo militare abbandonato sul Lago di Varano. L’idroscalo Ivo Monti è un vasto complesso militare di inizio ‘900 costruito sulle sponde del Lago di Varano, in un luogo di magnifica suggestione per le sue acque placide che si perdono a vista d’occhio. Si potranno ammirare dall’esterno gli edifici novecenteschi di questa cittadella scoprendo la connessione tra questo luogo e i fatti storici di quegli anni, i primi anni dell’aviazione italiana. La natura che si riprende i suoi spazi, i nidi degli aironi, la presenza di sorgenti d’acqua dolce e del lago di Varano fanno di questo luogo abbandonato sicuramente tra i più affascinanti da visitare in Puglia, meta di appassionati di “urbex” di tutta Italia. Info garganonatour.it

Saluto alla Luna

In occasione dell’inaugurazione delle attività estive 2023 (tra cieli stellati, musica, cultura, sport, ecc.) dell’Associazione Trekking Astrofili Physis, domenica 2 luglio alle 19.15 le porte dello storico Casale di Pacciano (Bisceglie) si apriranno al benessere fisico e spirituale dando la possibilità di praticare Yoga a piedi nudi insieme alla Yoga Teacher Rosa Convertini del Centro Yoga Piccolo Loto Litl Bat. Una serata per svolgere attività fisica fondamentale per la nostra salute in un rapporto di armonia tra mente e corpo all’interno di uno scenario unico. A seguire, si va alla scoperta della volta celeste e le sue principali costellazioni estive. Info: 3281357318.

R.A.D.I.C.I.: la Via Appia

Con l’evento dedicato alla Via Appia prosegue il ciclo di incontri “R.A.D.I.C.I. Le giornate della Recupa”, ideato dalle associazioni Laverdevia e Abap Aps allo scopo di mettere in contatto persone e idee per progettare un futuro desiderabile e inaspettato per i nostri territori. L’incontro, a partire dalle 18 di sabato 1 luglio è in programma in un luogo di commovente semplicità e bellezza minacciato dall’abbandono, dall’incuria e dal rischio di trasformazione in discarica di rifiuti nucleari: la Masseria La Recupa (Gravina in Puglia). Info: www.iluoghidellacqua.it

Conversazioni dal Mare

A Molfetta sabato 1 luglio appuntamento con le “Conversazioni dal Mare”. Tutti gli ospiti dialogheranno con giornalisti del territorio regionale e nazionale e gli appuntamenti si terranno dalle 19.30 alle 22, in Corso Dante. Quattro gli ospiti di sabato 1 luglio con la giovanissima scrittrice esordiente Bianca Versienti ad aprire la giornata: dialoga con Marilena Farinola su “La strada dei pini d’inchiostro”. Alle ore 20 il magistrato e saggista Nicola Gratteri dialoga con Giancarlo Fiume sul ruolo della ‘Ndrangheta nel mondo e alle ore 21 la cronista di guerra Luciana Coluccello dialoga con Annalisa Tatarella per un approfondimento sulla guerra in Ucraina vista dai bunker. A chiudere la seconda giornata un dialogo su arte con l’atteso appuntamento di Vittorio Sgarbi che dialogherà con Aldo Patruno su “Scoperte e rivelazioni. Caccia al tesoro dell’arte”. Info. www.conversazionidalmare.it

Tutta l’Amourgia che c’è

La Puglia è sempre stata una regione sitibonda. Come facevamo i nostri avi a vivere su questo territorio privo di fiumi? E quali strategie utilizzano le piante del mediterraneo per resistere ai lunghi periodi di siccità? Sabato 1 luglio a Quasano, dalle 17.30 alle 21.30 con “Essere Terra” si percorrono 8 km tra sentieri nel bosco e via dell’ acquedotto alla ricerca delle tracce che l’acqua disegna nel paesaggio. Durante il percorso verrà realizzato un piccolo laboratorio con gli acquerelli e i colori naturali. Info 3204481666.

Camminata esperienziale

Una camminata di circa 8 km, percorrendo un tratto della Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese immersi nella natura della Valle d’Itria. E’ la proposta per sabato 1 luglio da Contrada Galante a Ostuni, con la visita alla Masseria dei Cappuccini e il tour esperienziale. Info 3246864564.

Scoprire Locorotondo

Visita guidata del centro storico di Locorotondo e del Museo Perle di Memoria Domenica 2 luglio ritorna l’esperienza combinata della visita al centro storico e del Museo Perle Di Memoria organizzata in collaborazione con Info-Point Locorotondo e Ecomuseo Di Valle D’Itria. La visita inizierà alle 18 davanti alla sede dell’Info-Point in via Morelli, nel cuore del centro storico di Locorotondo. Info 3713655091.

Tra Monopoli e Polignano

Millenari di Puglia ripropone l’itinerario a piedi sulla costa tra Monopoli e Polignano per scoprire luoghi e paesaggi meravigliosi. Sabato 1 luglio alle 17.30 si partirà da Torre Incina per scoprire luoghi meravigliosi, piccole insenature e ponti di pietra sospesi sul mare. Durante il cammino si raggiungerà un approdo dei pescatori locali, un luogo caratteristico e dal fascino indiscutibile in una piccola insenatura dove sono presenti tradizionali barche da pesca. Non mancheranno sorprese durante l’escursione, una tra le più apprezzate di Millenari di Puglia. Info 373.5293970.

Canale Reale e Torre Guaceto

A Torre Guaceto in bicicletta lungo gli argini e la lama del Canale Reale partenza da Mesagne. L’evento di domenica rientra tra le attività utili alla individuazione dei percorsi della “Via verde del Canale Reale”, con escursioni a tema naturalistico e balneare alla (ri)scoperta del Percorso della Civiltà rupestre, della Riserva Naturale di Torre Guaceto della foce e della lama del Canale Reale. Info: 328 9419784