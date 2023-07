Guardia Costiera e Regione Puglia: insieme per tutelare la costa

Firmato l‘accordo Regione-Capitanerie di Porto, mirato a potenziare i controlli e a condividere l’attività di tutela e salvaguardia di tutto il litorale

Potenziare le infrastrutture, aumentare le sinergie e i controlli, valorizzare il mare e la costa pugliese. Sono questi alcuni dei temi che sono le solide fondamenta del protocollo d’intesa firmato tra il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Presenti alla firma anche il presidente dell’Autorità Portuale del Levante, Ugo Patroni Griffi e il capo di Gabinetto del Presidente, Giuseppe Catalano.

Si tratta del primo accordo sottoscritto in Italia. La Regione e la Guardia Costiera si sono impegnate reciprocamente a migliorare la sicurezza in mare e lungo le spiagge, attuare politiche sui temi della tutela ambientale e valorizzare e conservare tutto il litorale.

Le fasi di coordinamento delle azioni da realizzare e le sinergie saranno attuate e coordinate dal direttore marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, il Contrammiraglio (CP) Vincenzo Leone. Tra le azioni proposte, anche un evento annuale dedicato alla costa pugliese.

Il protocollo prevede, tra le varie attività sinergiche, anche il rinnovo del parco navale e il potenziamento delle infrastrutture, anche in chiave di sostenibilità, e del personale.

“Questo accordo – ha dichiarato il presidente Emiliano – coinciderà anche con l’organizzazione comune della Giornata del mare e con la dichiarazione formale, ma concreta, che la Puglia desidera essere Regione del Mare: vuole crescere nell’economia, nel turismo, nella cultura, nel rispetto dell’ambiente, attraverso la cultura del mare”.

“Questo accordo è fondamentale – ha affermato l’Ammiraglio Carlone – tenuto conto della nostra presenza capillare in Puglia: è la Direzione Marittima con il maggior numero di Capitanerie e di uffici Circondariali Marittimi. Insieme possiamo avviare una attività molto più dedicata e più vicina ai cittadini e agli utenti del mare, dal pescatore al diportista e alle attività industriali. C’è una grande sinergia con il sistema portuale: in Puglia costruiremo una nuova base dove porteremo le navi maggiori che stiamo realizzando proprio per controllare questo mare bellissimo che è l’Adriatico e parte dello Ionio. Questo accordo rappresenta l’avvio di una cooperazione istituzionale fortemente voluta dal Direttore Marittimo della Puglia e dal presidente Emiliano. Ringrazio la Puglia che è la mia regione”.

Per l’Ammiraglio Carlone, nato a Minervino Murge, il consiglio da dare ai bagnanti e ai marittimi per vivere al meglio il mare e la costa è: “rispetto”. Questa parola, impregnata di un profondo significato forte e intenso, è alla base dell’attività della Guardia Costiera ed è tra i capisaldi del protocollo d’intesa che regolamenterà le prossime azioni della Direzione Marittima di Bari in sinergia con la Regione Puglia.