Goletta Verde in Puglia, prima tappa a Trani

Il 27 luglio a Taranto Aspettando Goletta, gli altri appuntamenti pugliesi dal 28 al 30 luglio a Trani, Bari e Brindisi

Riparte il viaggio di Goletta Verde nel Mar Adriatico per scovare e denunciare criticità, inquinamento e illeciti, e per continuare a monitorare le acque del nostro Paese.

Il motto di quest’anno, Non ci fermeremo mai, accompagna l’imbarcazione nel suo viaggio in difesa delle coste e del mare. Dallo scorso anno Goletta Verde si avvale del prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie impegnati nel campionamento delle acque: uno straordinario esempio di citizen science, che coinvolge giovani da tutt’Italia.

Bonifiche dei territori inquinati, erosione costiera e dissesto idrogeologico, beach e marine litter, porti, eolico off-shore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, contrasto all’inquinamento da plastica in mare sono i grandi temi della campagna di quest’anno, che è partita da Genova a inizio luglio e si concluderà in Friuli Venezia Giulia a metà agosto.

I cittadini e le cittadine potranno contribuire tramite il form di SOS Goletta segnalando a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.

Anche questa edizione vede come partner principali CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia.

La tappa pugliese inizia a Taranto il 27 luglio con un appuntamento Aspettando Goletta con una conferenza sul Just Transition Fund e, il pomeriggio, un laboratorio di autocostruzione di arredi urbani. Il 28 luglio, con l’arrivo di Goletta a Trani, si inizia la mattina con una tavola rotonda sulla tutela del paesaggio e del territorio, il pomeriggio sarà dedicato alla condivisione dell’esperienza di Scuola Corsara, la presentazione del libro VI TENIAMO D’OCCHIO. IL FUTURO SOSTENIBILE SPIEGATO BENE, la videoproiezione di “Deforestazione Made in Italy” e per finire le Danze Corsare. Il 29 luglio, la mattina è previsto un flash Mob di denuncia delle cave e discariche dismesse e abbandonate del territorio e visite guidate su Goletta, il pomeriggio sarà dedicato ai laboratori di autocostruzione di Scuola Corsara e con materiali riciclati, seguiti dalla pulizia della banchina balneare del molo del porto. La serata del 29 si conclude con l’Ecofestival e il Corsaro-Fest, dove si esibiranno gruppi musicali. La tappa pugliese si conclude il 30 luglio con la presentazione a Bari dei dati del monitoraggio di Goletta Verde nelle coste pugliesi e, nel pomeriggio a Brindisi, la presentazione Dossier Un’altra Brindisi è possibile.