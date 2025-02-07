Ecoweekend tra sostenibilità, trekking, mercatini e sentieri

Tra sostenibilità ambientale, trekking di due giorni e mercatini Slow food è un altro Ecoweekend ricco di appuntamenti legati alla natura. Ecco il tradizionale appuntamento con una selezione di eventi in giro per la Puglia, a tema green

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com

Percorsi per la Sostenibilità ambientale

Prosegue il progetto “Ambiente Gravina” dell’associazione Grott’Art di Grottaglie che propone un weekend con i “Percorsi per la Sostenibilità ambientale” che comprendono due attività distinte, entrambe con partecipazione gratuita con informazioni e prenotazioni telefonando o mandando un messaggio WhatsApp al 3423125196

Si inizia sabato 8 febbraio con un incontro con gli studenti presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Don Milani Pertini” di Grottaglie con protagonista la guida ambientale escursionistica Giovanni Lamacchia, presidente della Sezione regionale della Rete WEEC Italia per la Puglia (World Environmental Education Congress). Il percorso didattico sarà facilitato dalla proiezione di un cortometraggio sul tema delle risorse idriche del pianeta realizzato sotto il patrocinio esclusivo del World Environmental Education Congress.

Nella mattina di domenica 9 febbraio (inizio ore 10), è prevista una escursione nel paradiso naturalistico delle Cave di Fantiano, una passeggiata interattiva guidata nel corso della quale saranno approfondite le buone pratiche per tutelare la sostenibilità ambientale, anche grazie alla facilitazione di Giovanni Lamacchia, presidente della Sezione regionale della Rete WEEC Italia per la Puglia, e delle guide ambientali escursionistica AIGAE Maria De Marco e Annalisa Pinto. Info 3423125196

Trek Foresta Mercadante

Domenica 9 febbraio si scoprono i sentieri del parco, le masserie e i paesaggi dell’Alta Murgia nel cuore della foresta Mercadante (Cassano delle Murge), principalmente animata da pini d’Aleppo e cipressi, ma che annovera anche la presenza di maestose roverelle monumentali e plurisecolari. Info 3476490082

Sentiero delle anguille

L’8 e 9 febbraio Trekking sul sentiero storico che da secoli collega Cagnano Varano a San Giovanni Rotondo e il cui curioso nome è legato alla tragedia dei commercianti di anguille del Natale 1846.

Trekking di due giorni (ma si può scegliere anche di partecipare a una sola tappa) sul Sentiero delle Anguille, un antico tracciato che veniva percorso per spostarsi da Cagnano Varano a San Giovanni Rotondo (e viceversa).

Il riferimento alle anguille nel nome è legato al racconto della tragedia dei vaticali del 1846, commercianti che trovarono la morte nella tempesta di neve durante il trasporto del pesce in occasione del Natale.

Il percorso attraversa il Gargano da un lato all’altro, con la sua varietà di paesaggi e habitat, dalle dolci visioni adriatiche verso le Isole Tremiti e la Croazia fino all’altopiano carsico di Monte Calvo, dove doline e roccia rendono aspro il promontorio. Il secondo giorno si torna a Cagnano Varano attraverso lo stesso percorso. Info garganonatour.it

Mercati della terra di Slow food

Nella Villa Garibaldi a Martina Franca, il 9 febbraio appuntamento con i Mercati della terra Slow Food. Espositori, produttori, artigiani, che da tutta la Puglia, Daunia, Murgia e Salento, ma anche regioni limitrofe, racconteranno le loro storie. Ingresso libero.

Il balcone delle Murge

Un trekking avvolgente tra i colli assopiti di Cisternino in cui storia e natura si fondono dall’antichità fino ad oggi. Domenica 9 febbraio appuntamento sul “balcone delle Murge”: costeggiando le immense pareti bianche della Tufara, mastodontica cava che ha disegnato con la sua pietra “gentile” i borghi più belli della nostra terra, si percorrono sentieri e boschi fino a giungere al punto più alto, Monte Pizzuto. Muretti a secco, macchia mediterranea e querce secolari fino ad arrivare al sito archeologico sul pianoro di Monte Gianecchia. Un’escursione rilassante che farà godere di panorami mozzafiato su balconi naturali che da sempre sovrastano l’immensità della piana degli ulivi secolari, dai monti fino al mare. Info 3471152492

A dog’s love

Guerrieri con la Coda organizza “A Dog’s Love”, un evento speciale dedicato agli amici a quattro zampe e ai loro proprietari. Due giornate all’insegna della solidarietà e del divertimento, che si terranno l’8 e il 9 febbraio a Foggia, in Via Santa Maria della Neve. L’associazioneorganizza “A Dog’s Love”, un evento speciale dedicato agli amici a quattro zampe e ai loro proprietari. Due giornate all’insegna della solidarietà e del divertimento, che si terranno l’

L’evento prenderà il via l’8 febbraio con una raccolta di cibo per gli animali in difficoltà. L’iniziativa si svolgerà presso Piccolo Zoo, in Via Santa Maria della Neve 26, e darà a tutti la possibilità di contribuire concretamente al benessere dei cani e dei gatti meno fortunati.

Il 9 febbraio sarà la giornata clou dell’evento, con la grande sfilata canina “Miss e Mister Dog’s Love”. A partire dalle ore 10, in Via Santa Maria della Neve (che per l’occasione sarà interamente chiusa al traffico), i cani sfileranno insieme ai loro proprietari per contendersi il titolo di Miss e Mister Dog’s Love.

Elementi di Agricoltura Sintropica

L’8 e 9 febbraio appuntamento nel Giardino della Gioia, a Torre Mileto, provincia di Foggia, all’insegna dell’Agricoltura Sintropica: è un modello di Agroforestazione ideato da Ernst Gotsch: un insieme di tecniche di gestione agricola dove alberi e arbusti vengono coltivati in combinazione con colture erbacee. Questa tecnica permette di coltivare ad altissima densità e allo stesso tempo rigenerare la qualità dei suoli fortemente sfruttati o in desertificazione, con bassissimo apporto esterno di acqua e nutrienti. Durante questo breve corso si avrà l’opportunità di conoscere i principi base dell’Agroforestazione e di realizzare un sesto di impianto immerso in un oliveto secolare, con focus su frutteto misto ad altissima densità, produzione e biodiversità. Info 3714646091

Tratturi nel bosco

L’8 e 9 febbraio, nella Riserva naturale regionale orientata Bosco delle Pianelle, Puglia Trekking propone due date per la medesima proposta. Si tratta di un’area abitata da numerose specie faunistiche in una delle leccete più estese della Puglia: il percorso sarà ad anello e si inoltrerà nel cuore della Riserva dove potremo ammirare lecci secolari, lame, fogge e condividere la tavola con i prodotti della tradizione contadina. Info: 3485281598

Murgia Enjoy

Approfittando delle buone previsioni meteo per domenica 9 febbraio, dopo diverse domeniche caratterizzate dalla pioggia, i soci Murgia Enjoy di Cassano delle Murge propongono un trekking in un bosco al riparo dal vento e alla scoperta di profumi e colori che quest’area, di grande valore naturalistico, offre.

Durante l’attività, che si svolgerà dalle ore 9 alle ore 13 circa, verranno illustrate alcune piante autoctone con cenni di storia, geologia, flora e fauna. Il luogo d’incontro dei partecipanti sarà comunicato in risposta alla prenotazione. Info 3283130450 e www.murgiaenjoy.it

Gruppo di Acquisto Solidale

Il 9 febbraio 2025 dalle ore 9.30-13.30 a Palese, in Via Nazionale 19 presso la Libera Associazione Il mondo che voglio, un altro appuntamento con il Mercatino del Gruppo di Acquisto Solidale Associazione Giordano Bruno. Un’ottima occasione per una spesa buona e giusta con tanti produttori dei gruppo di acquisto solidale, per trovare prodotti di qualità, biologici e km0, sostenere l’agricoltura locale e biologica, fare la spesa in modo etico e sostenibile rendendo più accessibili i prodotti di filiera corta, di qualità, a km0 e biologici e promuovere un consumo critico e consapevole. Info 3383311125

Camminata in natura con calice di vino

Camminata di circa 8 km lungo la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese a Ostuni. Un percorso paesaggistico tra i più suggestivi del meridione guidata da esperta del territorio. Al termine calice di vino e panino km0. Appuntamento domenica 9 febbraio in Contrada Galante, info 3246864564

Walking tour

Domenica mattina 9 febbraio: walking tour nel territorio di Ostuni, precisamente nell’incantato Borgo Rurale di Pascarosa. Un appuntamento immersi nella natura alla scoperta di storie e leggende che accompagnano gli antichi trulli e la chiesa rurale del paese. Info 3770929821

Muro Tenente – Parco Dei Messapi

Domenica 9 febbraio appuntamento al Parco dei Messapi di Mesagne. Percorrendo i sentieri del parco si potrà partecipare a una entusiasmante visita guidata tra gli scavi archeologici e approfondire di più la storia della civiltà messapica e dell’antica via Appia. Info www.murotenente.it