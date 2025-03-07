Ecoweekend dell’8 marzo, il fine settimana parla al femminile

Si celebra la Giornata dedicata alle donne ed è un Ecoweekend che parla al femminile. Tante iniziative “a tema” per il fine settimana che intreccia l’8 marzo e lega escursioni ed eventi al tema della donna. Ecco la tradizionale carrellata con una selezione di appuntamenti green previsti in giro per la Puglia

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com

Carnevale a Casamassima

A Casamassima fino a domenica 9 marzo è in programma la 47esima Pentolaccia Casamassimese. Sabato 8 marzo: coriandoli di tutti i colori, sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati. Alle 0re 16 raduno dei carri e gruppi mascherati in via V.N. Susca e alle 16:30 partenza della sfilata lungo via V.N. Susca fino a Piazzale Nazariantz. Alle 20 dj set e intrattenimento musicale dal palco e carri.

Domenica 9 marzo, invece, sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati con apertura della Grande Pentolaccia, alle 10:00 – Esposizione dei carri allegorici e mercatino artigianale presso Piazzale Nazariantz, alle 16 partenza e, a seguire, concorso per il miglior carro e gruppo mascherato e premiazione.

Alla scoperta di Egnazia

Appia InsideOut questo fine settimana condurrà alla scoperta di uno dei siti archeologici più importanti lungo la costa adriatica della Puglia: il parco Archeologico di Egnazia. All’interno del parco sarà possibile ammirare i resti di una necropoli messapica e della città romana attraversata dalla Via Traiana. Appuntamento fissato per sabato 8 marzo, info 3518708428.

In escursione con Pasolini e Gaber

Gradito ospite dell’attività escursionistico-culturale organizzata dall’associazione culturale Murgia Enjoy sarà il Prof. Valerio Capasa: l’appuntamento è per domenica 9 marzo a Cassano delle Murge. Originario di Taranto, insegna materie letterarie presso il Liceo Scientifico “Arcangelo Scacchi” di Bari ed è dottore di ricerca in Italianistica. Riesce a coinvolgere i suoi studenti nella passione per la materia anche grazie al suo sentirsi vicino ai giovani tant’é che chi è stato suo allievo lo ricorda con ammirazione. Ha appena pubblicato Pasolini Gaber. Il potere, la farsa, il cuore, ma è autore di diversi libri e saggi su riviste letterarie. Si occupa di cultura e scuola sul quotidiano ilsussidiario.net e propone incontri, lezioni, concerti e formazione dei docenti in diverse città italiane. Durante l’incontro, che si svolgerà sul “palco della Murgia” a stretto contatto con la natura, il Prof. Capasa illustrerà il suo ultimo libro nel quale scrive di Pasolini e Gaber. Il luogo d’incontro dei partecipanti sarà comunicato in risposta alla prenotazione. Info 328/3130450 e www.murgiaenjoy.it

Hike for Gaza

Un’escursione di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al presidio ospedaliero di Emergency a Khan Yunis, Gaza. E’ lo speciale appuntamento “Hike for Gaza”, in programma domenica 9 marzo, organizzato dalla guida AIGAE Matteo Prencipe in collaborazione con varie associazioni garganiche, tra cui Gargano Natour, Collateral, collettivo Kollera e il gruppo Emergency di San Giovanni Rotondo. Il cammino, che si terrà dalle 9.30 alle 15.30 circa su Monte Calvo a San Giovanni Rotondo, sarà inframezzato da letture di pensieri e poesie sulla questione palestinese. Per maggiori informazioni e per iscriversi inviare una mail a matteo@garganonatour.it oppure contattare una delle associazioni che aderiscono all’iniziativa.

8 marzo – Una panchina per la pace

Il Comune di Foggia, in collaborazione con numerose associazioni locali, sostiene il progetto 8 marzo 2025 – Una Panchina per la Pace, un’iniziativa che unisce arte, memoria e impegno civile per celebrare i valori della libertà e della giustizia.

La manifestazione prevede la decorazione di panchine in vari punti della città con opere artistiche ispirate ai temi della pace, della memoria storica e dell’uguaglianza, grazie al contributo dell’artista Viola Gesmundo. La scelta delle panchine come supporto artistico intende valorizzarne il ruolo di spazi di incontro e riflessione, rendendo accessibili a tutti i cittadini i valori della Resistenza e del Movimento delle donne. L’inaugurazione si terrà sabato 8 marzo con una passeggiata inaugurale che toccherà i siti in cui sono state installate le panchine decorate. L’evento partirà alle ore 9:00 e seguirà un itinerario che attraverserà diversi quartieri della città.

Nel pomeriggio, alle ore 17:00, presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte, si terrà un incontro aperto alla cittadinanza. Dopo i saluti istituzionali della Sindaca Episcopo, di Aldo Ligustro (Presidente della Fondazione dei Monti Uniti) e di Gabriella Berardi (Direttrice della Biblioteca La Magna Capitana), interverranno Federica Bianchi di Libera Foggia, Francesco Arrivo (Direttore dell’Accademia di Belle Arti) e Giuseppe La Porta del Coordinamento Capitanata per la Pace, che presenterà la Marcia Emmaus- Amendola prevista per l’11 maggio.

Donne in cammino

Il cammino delle donne: sabato 8 marzo è in programma una escursione speciale per la Festa della Donna. Una giornata pensata per celebrare la bellezza e la tua forza. L’invito è a vivere un’esperienza unica tra le affascinanti campagne di Monopoli e le sue splendide coste. Durante questa giornata speciale, avrai l’opportunità di ricevere quella sensazione di tranquillità e benessere rigenerante che solo il mare sa donare. La terra, invece, offrirà la possibilità di visitare un piccolo villaggio rupestre. In questo antico insediamento scavato nella roccia, si visiteranno anche un frantoio ipogeo e una chiesa rupestre risalente ai primi anni dopo il Mille (1040). Un viaggio nel tempo per ammirare l’arte, la storia e le tradizioni della nostra terra. Terminata l’esplorazione, in piena libertà si potranno eseguire esercizi di postural-pilates con l’istruttrice Barbara. Questa escursione è dedicata a tutte le donne che vogliono regalarsi una giornata di relax, cultura e buona compagnia. Sarà un’occasione per conoscere nuove amiche e condividere momenti indimenticabili. Info: 3394584437.

Trekking & yoga nel bosco

Sabato 8 marzo si cammina a passo lento tra i sentieri della Murgia dei Trulli, seguendo le antiche ippovie che attraversano boschi di querce e dolci colline. Qui, dove il tempo sembra scorrere più piano, il respiro si fa profondo e la mente si libera. Tra radure e alberi secolari, ci si lascia accompagnare dalla natura in un viaggio di scoperta e benessere. Il cammino porterà fino a un bosco di querce, dove fermarsi per una sessione di yoga immersi nella natura. Qui, avvolti dai profumi della terra e dal silenzio del bosco, si avrà un momento per ascoltarsi davvero, per rigenerarsi e ritrovare equilibrio tra corpo e mente. Info 3471152492.

Memorie delle Foreste

Il Festival della Scienza si mette in cammino in una giornata di conoscenza di uno dei luoghi più importanti della nostra regione: la diga di Occhito. Cammino, paesaggi, esplorazione, scienza, biodiversità, fauna, flora, enogastronomia, musica e poesia saranno i compagni dell’evento di domenica 9 marzo alle ore 9.00 presso lo sbarramento della diga di Occhito in territorio di Carlantino. Ospiti ed eccellenze scientifiche saranno la dottoressa Lucrezia Cilenti del CNR Foggia, il Dr Lorenzo Piacquadio, legatissimo a Occhito e il dottor Matteo Caldarella, che condurranno nell’esplorazione degli habitat di Occhito alla scoperta del suo biotipo di grande rilevanza scientifica e ambientale. Al termine della passeggiata si vivrà un momento di convivialità e nel centro visite Alcedo dell’associazione Araba fenice via libera alla musica travolgente dei Rione Junno che insieme all’attrice Claudia Lerro, che condurranno all’ascolto delle “Memorie della Foresta”.

Trekking e pilates nel bosco

L’8 marzo è il giorno giusto per coinvolgere le amiche in un’ esperienza in natura per camminare insieme, fare nuove amicizie e rilassarsi grazie al pilates e un buon calice di vino nel Bosco di Sant’Antuono a Mottola nella Terra delle Gravine. Info e prenotazioni: 3480710834

Puglia Archeo Trekking – Lama San Giorgio

Sabato 8 marzo appuntamento con Puglia Archeo Trekking – Lama San Giorgio (Rutigliano). Il percorso, facile e adatto a tutti, si snoda in uno dei tratti più caratteristici e suggestivi di Lama San Giorgio, nelle campagne a sud di Rutigliano. Si parte dalla chiesa dell’Annunziata, per poi scendere nell’alveolo dove attraversando una ampia zona aperta si incontrano sporadici alberi di mandorlo, olivastro, pero mandorlino, querce, oltre che arbusti di biancospino e prugnolo. Dopo circa 400 mt si entra nel bosco che caratterizza questa parte di lama, conosciuta come “Lamone”, un bosco che sarà sempre più fitto con affascinanti passaggi sotto gallerie verdi. Il percorso ad anello riporterà verso la chiesa dell’Annunziata. Info 3403394708

Duchesse e regina

Sabato 8 marzo alle 18:30, a Bari un percorso di “Duchesse e regina: i luoghi di Isabella e Bona”. Un’esperienza straordinaria che fonde il teatro con la scoperta di Bari e del suo affascinante folklore. Si parte dal suggestivo giardino Isabella d’Aragona, immergendosi nelle leggende del castello di Bari e percorrendo le antiche mura. Con la guida di Pasquale D’Attoma, attore professionista e coautore di testi inediti con Arturo Del Muscio, si vive la misteriosa storia del fantasma senza testa. Si attraversano pittoreschi vicoli, svelando le storie teatrali incise nella pietra del bestiario che adorna la cattedrale. Si giunge poi alla punta originaria della città, dove un monumento ignoto racconta la storia di Bari come porto sicuro. Info 3403394708.

Tra storia e tradizione

Un’affascinante escursione nel cuore del Salento, alla scoperta dei tesori nascosti di Carpignano Salentino, un borgo ricco di storia, cultura e tradizioni. Domenica 9 marzo è in programma un viaggio tra cripte affrescate, frantoi ipogei e antichi palazzi, per immergersi nella bellezza senza tempo di questa terra, un borgo ricco di fascino e testimonianze del passato, immerso nella cultura della Grecia Salentina. Info toureventitalia.com

La magia dei boschi

A Calimera, domenica 9 marzo, si vive un’escursione naturalistica tra sentieri e i boschi più inesplorati del Salento. Si va tra gli antichi tratturi un tempo battuti dai carbonai: li craunàri di Calimera, nei tempi passati, erano forse tra i più noti nel Salento e si sveleranno le tracce lasciate da questo antico lavoro che, fino all’immediato dopoguerra, costituiva una fonte di reddito.

Le “cranàre”, erano dei sistemi che permettevano al legno di diventare carbone, sfruttando la ricchezza dei boschi circostanti . Un’escursione dal sapore storico, coinvolgente e originale e sarà anche , l’occasione ideale per assaporare in ogni passo, camminando in silenzio ,

il ” Sentiero dei Sapori”. Info 3891803340.

Costa Ripagnola

Domenica 9 marzo appuntamento con “Puglia Archeo – Trekking – La costa dei pastori – Costa Ripagnola”. Si percorrono i sentieri lungo la costa di Polignano, scoprendo luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico. Tra le grotte abitate sin dal Paleolitico, l’unicità delle calette, le macchie di ginepro, il lentisco, e ancora, i trulli punteggianti il paesaggio e tante altre meraviglie della natura che il magico e surreale luogo è in grado di offrire. Punto d’incontro Cala Fetente, info 3403394708.

A spasso nel cuore di Castellaneta

Domenica 9 marzo appuntamento con le attività degli “Amici delle Gravine di Castellaneta”. Tra escursioni in Gravina e nel pomeriggio una suggestiva passeggiata nella Castellaneta Sotterranea nel cuore del centro storico, sarà l’occasione per scoprire il territorio. Info 3398888933.

I Lamioni di Toritto

Tra la Premurgia e l’Alta Murgia vi è Melitto, una piccola frazione di Grumo Appula (BA) che si sviluppa attorno al suo santuario e che custodisce oggi un bosco di querce roverelle e appartiene ad un lungo ed importante corridoio ecologico, autoctono residuo di un’antica copertura di vegetazione spontanea molto più vasta di quella attuale. Da qui si dirama la selvaggia Lama di Grotta: si percorre un suggestivo sentiero per attraversare il suo fitto querceto e passare nell’agro di Toritto (BA) dove si coltiva la famosa Mandorla di Toritto, rinomata per il gusto eccezionale ed inserita tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT).

Questo è il fulcro dell’escursione in programma domenica 9 marzo. Oltrepassata la linea delle Ferrovie Appulo Lucane, lungo varie carrarecce si raggiunge un luogo rurale fermo nel tempo, dove si ergono una decina di particolari lamioni: ripari per la transumanza caratterizzati da un’architettura “a pignon” con tetti fortemente spioventi. Questi erano i locali coperti degli jazzi, utilizzati sin dal medioevo per il ricovero di animali e persone, ma anche per la lavorazione del latte, difatti in questi ambienti spesso si trovano grandi focolari. Info: 3493669187.

Il Trekking delle Masserie abbandonate

Immerse tra gli ulivi secolari ed i tendoni d’uva colorati d’autunno, si nascondono – quasi si mimetizzano – antichi fabbricati rurali abbandonati, testimonianza di una dimensione contadina ormai persa. La città altro non era che un centro di gravità lontano, attorno al quale ruotavano veri e propri “piccoli paesi”, brulicanti di genti e dall’identità ben precisa: le masserie. Eppure questi vecchi edifici, usurati dal tempo che scorre e dall’indifferenza, si sono visti svuotati delle persone ma non della loro storia, che continuano a raccontare come ultimo baluardo all’avanzare degli anni.

Con questo trekking inedito , domenica 9 marzo, si mostra, quindi, il volto nascosto e ormai dimenticato della Barletta rurale, quella che fino alla prima metà del 900 distribuiva la propria popolazione anche al di fuori dei reticoli urbani della città. Un trekking di quasi 10km, in cui visitare esternamente 4 masserie monumentali e alcuni casolari, tutti in gran parte abbandonati e in precario stato di conservazione. Passeggeremo tra campi coltivati, frutteti, ulivi antichissimi e trulli. Info 338 9940009.