A Otranto una Golf Car per facilitare l’accesso a tutti

Oggi la presentazione. Grazie al bando regionale Pugliasociale-In Imprese sociali, è stato possibile finanziare l’acquisto di un’auto elettrica pensata per persone con disabilità

Sarà grazie ad una Golf Car elettrica che tutte le persone con disabilità potranno finalmente accedere a percorsi più accidentati e difficilmente praticabili per non vedenti o per coloro che usano la carrozzina o hanno difficoltà nella deambulazione.

Attraverso l’Avviso pubblico Pugliasociale-In Imprese sociali, la Regione Puglia ha inteso finanziare interventi di sostegno all’avvio e al rafforzamento di attività imprenditoriali che producano effetti socialmente desiderabili e beni pubblici. È così che la Cooperativa Sociale “L’Integrazione” ha potuto pensare a dotarsi di una Golf Car, un mezzo che consente di trasportare una sedia a rotelle e fino a 5 persone realizzato da GPM Car di Maglie.

La presentazione ufficiale si terrà a Otranto, sul tratto di spiaggia dedicato ad AbilBeach (sulla Spiaggia dei Gradoni in viale Kennedy) mercoledì 24 agosto 2022 alle ore 18.

Vacanze libere e accessibili a tutti

«Con questo servizio – dichiara Veronica Calamo, presidente de “L’Integrazione” – le persone con disabilità che non dispongono di carrozzine motorizzate e tutti coloro con disabilità motoria e sensoriale, più in generale, potranno prenotare e viversi un’esperienza a bordo di una golf car elettrica per fare un giro panoramico e degustare un cocktail. Un’idea che si somma a quanto già avviato nell’estate 2021, sempre a Otranto, con il progetto “AbilBeach”: più di una semplice spiaggia libera accessibile, dove le persone con disabilità, per l’appunto, possono, fra le altre cose, già salire su una canoa trasparente per ammirare il fondale marino. Un ulteriore passo in avanti, dunque, che si somma a quelli già fatti per l’accessibilità e perché, come da sempre sosteniamo, nessuno resti indietro».

«Grazie alla cooperazione tra l’Amministrazione comunale di Otranto e la coop. Soc. L’Integrazione – spiega Cristina De Benedetto, Vice Sindaco di Otranto – anche quest’anno la nostra Città diventa, giorno dopo giorno, sempre più accessibile con un ulteriore passo avanti nel turismo accessibile che favorirà l’arrivo di famiglie che hanno bisogno di questi servizi “speciali”, e noi cercheremo di fornirglieli e di supportarli nella loro vacanza».

Come prenotare la Golf Car

Per ricevere informazioni dettagliate su costi, orari e prenotare un tour in Golf Car sarà possibile contattare il numero telefonico 327 302 2834 oppure utilizzare i canali disponibili in rete (web, Facebook, Instragram) della cooperativa sociale L’Integrazione. Su prenotazione, il servizio prevede anche la presenza e l’ausilio di un interprete LIS ed un tour con guida turistica. Si sta inoltre lavorando anche per predisporre un percorso ad hoc per le disabilità visive.