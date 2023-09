Un Ecoweekend a due ruote (ma non solo)

Un Ecoweekend a due ruote. Parte infatti la Settimana Europea della mobilità sostenibile e sono numerosi gli eventi previsti anche nei centri pugliesi. Oltre alla bici, però, continua a prendersi un po’ di scena la costa, viste le temperature ideali e non mancano escursioni e trekking

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com.

E’ la Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre 2023), iniziativa promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare cittadine e cittadini sul tema della mobilità urbana sostenibile, promuovere cambiamenti nel segno della riduzione dell’inquinamento da combustili fossili e immaginare città più vivibili e a misura di persona.

Fancy women bike ride

La pedalata più bella e colorata del mondo torna a Bari, in contemporanea con 200 città in tutto il mondo. L’appuntamento è per il 17 settembre, durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. La Fancy Women Bike Ride non è solo un evento ludico, ma è anche un momento di affermazione per le donne che vogliono visibilità sulle strade, nella società e nella vita. La richiesta di spazi sicuri per muoversi in città in modo sostenibile è il soggetto sottinteso del movimento.

Le regole sono le stesse per tutte le città: vestirsi in modo colorato, esagerato, decorato e fantasioso; decorare la propria bicicletta; posare davanti ai fotografi; salutare i passanti con un sorriso durante la pedalata. La partecipazione è gratuita, raduno in piazza del Ferrarese domenica alle 16.30.

Funny Bike e Cicloamici

C’è anche Foggia tra le numerose città che aderiscono alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in programma in tutta Europa dal 16 al 22 settembre. Un ricco calendario di eventi è stato predisposto dalle organizzazioni Cicloamici Foggia e Funny Bike, per coinvolgere i cittadini e sensibilizzare all’uso della bicicletta. Il primo appuntamento foggiano è in programma sabato 16 settembre con un ciclogelato: una passeggiata in bici per raggiungere tutti insieme una rinomata gelateria foggiana e godere in questo scampolo d’estate di un ottimo gelato. Partenza alle 18 dal Teatro Giordano.

Domenica 17 tutti a Bari, utilizzando il treno per il capoluogo pugliese e proseguendo poi in bici fino alla Fiera del Levante. Da molti anni chi raggiunge la campionaria su due ruote, gode dell’ingresso gratuito (Per partecipare all’escursione a Bari, occorre inviare un messaggio email all’indirizzo cicloamicifoggia@gmail.com oppure un messaggio al numero 3488822041). Da martedì a venerdì altri appuntamenti.

Il programma di Lecce

Una settimana di iniziative, dibattiti e promozione della mobilità sostenibile, un tour di scoperta della bicipolitana in via di realizzazione a Lecce, pedalate collettive e momenti di sensibilizzazione al rispetto del codice della strada, con il video realizzato dal Comune insieme a The Lesionati. Sabato pomeriggio un importante momento di riflessione e dibattito sul tema della “città 30”, con ospiti nazionali, amministratori e animatori delle associazioni che lavorano nel campo della mobilità sostenibile. È in sintesi il programma della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che, come ogni anno Lecce, celebra insieme alle associazioni che lavorano per agevolare il cambiamento in corso sugli stili di mobilità e a tutti i cittadini che hanno già scoperto i vantaggi e la comodità dell’uso di mezzi alternativi all’automobile.

Sono circa 1700 al momento le città europee che hanno aderito alla European mobility week 2023 promossa come ogni anno dalla Commissione Europea con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini europei all’adozione di stili di mobilità sostenibili. Il tema di quest’anno, scelto come filo conduttore tra le manifestazioni che saranno realizzate in tutte le città, è “risparmio energetico”. Perché l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata, come il trasporto pubblico, la bicicletta, la mobilità in sharing, comporta ricadute positive sulla sostenibilità dei consumi e riduce l’utilizzo di carburanti derivati da fonti fossili.

Il programma completo dalla settimana è disponibile a questo link: https://bit.ly/sem23lecce

Leggi anche. Mongolfiere in Puglia, tutto pronto per il “Canyon Balloon Festival”

“Arboris Belli”

Due giorni di storia, arte e spettacolo ad Alberobello. E’ “Arboris Belli”, una rievocazione storica in programma il 16 e 17 settembre. Tra le attrazioni, “Paese in festa”, con artisti di strada, musicisti e figuranti in costume che animeranno le principali vie cittadine con performance in movimento. Dalle 17 alle 19 “Museo Vivente del Trullo”: i mestieri di una volta dimostrati e raccontati in un percorso guidato nel rione più caratteristico di Alberobello, una ricostruzione della vita quotidiana tra i trulli. Alle 19 – 20 – 21 e 22 “I sogni dell’Albero”, una pièce teatrale sulla figura del grande architetto Antonio Curri, originario di Alberobello e divenuto famoso a Napoli e in tutta Italia. Info: www.artecalberobello.it.

Trekking, api e miele a Cassano delle Murge

Trekking, api e miele a Cassano delle Murge. Anche quest’anno, l’associazione Murgia Enjoy propone un’attività escursionistico-culturale per far conoscere ai partecipanti l’importante lavoro delle api e le molteplici proprietà benefiche del miele.

Indiscusso conoscitore dell’argomento, l’apicoltore Nicola Pillera, che da cinque decenni si occupa di apicoltura a Cassano, illustrerà le proprietà curative dei mieli che, grazie all’impegno continuo suo e delle api, produce in più siti ubicati nei territori di Cassano, Santeramo e Altamura.

Con le opportune cautele farà visionare ai partecipanti il fuco, l’ape operaia e le regine e risponderà ad ogni curiosità con un’arnia didattica. Il luogo d’incontro dei partecipanti sarà comunicato, in base alla località di provenienza, in risposta alla prenotazione. L’attività si svolgerà il 16 settembre dalle ore 17:45, info www.murgiaenjoy.it.

Esseri urbani

Si chiude nel weekend in Largo Bellavista a Locorotondo la quarta edizione del festival di architettura, design e arte contemporanea Esseri Urbani, che ha visto oltre 50 ospiti alternarsi per due settimane di eventi formativi, talk, presentazioni, dibattiti, visite guidate, laboratori, interventi espositivi. Programma completo su: www.esseriurbani.ithttp://www.esseriurbani.it.

Worl Cleanup Day 2023

In occasione del World Cleanup Day 2023 l’organizzazione di volontariato Mottola Attiva organizza un intervento di pulizia rifiuti lungo il percorso naturalistico all’interno del bosco di Sant’Antuono e su un pezzo della Strada Provinciale 53. Appuntamento sabato 16 settembre davanti all’ingresso del Penny Market a Mottola. Info 3209679354.

Osservazioni Astronomiche

Domenica 17 settembre a partire dalle ore 20:30 (è possibile arrivare anche dopo) sino alle 23:00 si ritorna sotto uno dei cieli più stellati di Puglia presso il centro visite “Torre dei Guardiani” (in Contrada Jazzo Rosso, la posizione è su Google Maps), nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per una serata astronomica lontano dalle luci delle città.

Ad occhio nudo sarà chiaramente visibile la Via Lattea ed attraverso i nostri telescopi professionali osserveremo Saturno, Giove, la galassia di Andromeda, ammassi di stelle e colorate nebulose accompagnati dai divulgatori. Info 3934356956.

Bimbi In Vigna!

Torna Bimbi in Vigna! Domenica 17 settembre alle 10.30 visita in Vigna con illustrazione della vendemmia, visita in cantina e pigiatura del mosto. L’appuntamento è a Tenute Riovini, in Cda Chiurizzi a Cellino San Marco. Info e prenotazioni 3405863400.

Concerto d’archi nel bosco

Passeggiata e musica classica sotto le maestose querce del Bosco delle Pianelle. Domenica, con la cooperativa Serapia, appuntamento a Martina Franca: partendo dal Centro Visite del Bosco delle Pianelle, si percorrono suggestivi sentieri all’ombra di lecci secolari respirando l’essenza del bosco.

Seguendo le note di violino, viola e violoncello, si raggiunge Foggia Lama Cupa dove ad attendere ci saranno i “Classici per caso” che con la loro musica, allieteranno il gruppo sulle composizioni di classici della tradizione popolare. Info: 3470081412.

Una lanterna per la pace

Nell’ambito della Giornata internazionale della pace 2023, domenica 17 settembre al Castello Aragonese di Otranto è in programma ‘Una lanterna per la pace illumina la speranza’. Intervengono il sindaco di Otranto, Francesco Bruni, l’arcivescovo, mons. Francesco Neri, il prof. Pietro Vincenzo Gallo, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Uggiano – Otranto – Giurdignano, con la collaborazione della scuola di danza “Tutti in scena” di Emy Ferrari, il Centro Studi Danza Metamorfosi di Renato Andretta e il contributo musicale di Luciano Eleazaro Fuso.

Esperienza in grotta

Tra non molto iniziarà il 49º corso di introduzione alla speleologia e, per l’occasione, domenica 17 settembre è prevista un’uscita propedeutica alla Grotta della Cava Zaccaria (Ostuni). Quest’uscita ha lo scopo di dare un primo approccio, semplice e per tutti, a quella che è la speleologia, dando un assaggio di quello che verrà approfondito poi al corso. La partecipazione non obbliga l’iscrizione al corso. Info 3802527820.

Garlic route

Tra lo scenario di Costa Ripagnola, tra il giallo del grano e l’azzurro del mare, lungo il sentiero viola dell’aglio selvatico si srotola una pista, un sentiero a chi lo sa cercare. Una zona bella quanto controversa che sta cercando il suo riscatto per entrare nella schiera dei luoghi protetti del nostro territorio. Tra ulivi e costa, un escursione del lato più wild del litorale più amato, più fotografato e più esplorato della nostra zona. E’ questo il senso di Garlic route – Ripagnola la costa dei trulli, l’appuntamento in programma domenica 17 settembre e promosso da Pugliatrekking. Info 3471152492.

Sportcity

La città di Lecce aderisce a Sportcity Day, la manifestazione promossa dalla Fondazione Sportcity che nasce per permettere alle persone di fare sport liberamente nelle piazze, nelle strade e nei parchi dei centri urbani, in programma in tutta Italia domenica 17 settembre.

A Lecce la manifestazione si terrà dalle ore 9.30 al Campo Montefusco di Santa Rosa e sarà dedicata al tema dell’inclusione. Parteciperanno una serie di associazioni e realtà sportive del territorio: Pro Loco Lecce, Vela e Salute ASD AP, Atletica Top Runner, Accademia di Scherma Lecce, Asd Adelfia, La scuola di basket Lecce, Scherma storica Lecce, Ascus Uic Lecce, Calcio e Affini senza confini, Asd Lupus 2014 e CSEN.

Rigenerazioni creative

Nell’ambito della misura Rigenerazioni Creative, domenica 17 settembre, a Bari alle ore 18, l’assessore al Patrimonio Vito Lacoppola interverrà all’inaugurazione e presentazione pubblica del progetto Parco Campagneros, nel corso della quale saranno illustrate le attività previste per i prossimi mesi nell’area verde di proprietà comunale in via Raffaele Bovio (di fronte alla Mater Dei), nel Municipio II. Il progetto Parco Campagneros, finanziato con 16mila euro dal bando Rigenerazioni creative (linea B), si propone di apportare migliorie alla riqualificazione già avviata dell’area comunale di circa 6.500 metri quadri presa in concessione dall’associazione Effetto Terra.

Le associazioni coinvolte nella realizzazione del progetto sono Effetto terra (capofila), Willie.it e Lefabulè.

Il programma del pomeriggio prevede alle ore 18 “Judo con i Bartoli”, una dimostrazione aperta della pratica dello judo, alle 18.30 letture per bambini (a cura di Lefabulè), alle 19 “Naso in gioco”, un momento dedicato al fiuto dei cani (a cura di Willie.it) e, infine, alle ore 20, una chiusura in musica dedicata alle danze popolari (a cura di Artidea).

La nostra organizzazione interviene nelle aree rurali di Tripoli e Sabha riabilitando i centri di assistenza sanitaria primaria e fornendo formazione e costruendo le capacità del personale sanitario in materia di salute, garantendo l’accesso gratuito all’assistenza sanitaria di base per tutti.

Mare per tutti

Domenica 17 settembre, Sempre a bari ma a partire dalle ore 10, a Pane e pomodoro, si terrà la festa conclusiva di “Mare per tutti” il progetto che dallo scorso 27 luglio ha animato le spiagge libere del waterfront di San Girolamo, di San Cataldo e di Pane e pomodoro con l’obiettivo di favorire, attraverso un servizio gratuito e prossimo alla cittadinanza, una fruizione sostenibile e inclusiva delle spiagge pubbliche e del mare, con particolare attenzione a tutti i cittadini che restano in città nel periodo estivo.

Fattoria didattica

Una fattoria didattica in città per l’educazione alimentare e ambientale dei bambini, con pony, merende contadine e giochi all’aria aperta, per dare il via all’agrididattica in occasione del ritorno a scuola.

L’iniziativa è di Coldiretti Puglia che sabato 16 settembre 2023 a Foggia, a partire dalla ore 9,30, in Via Lenotti 61 apre una fattoria didattica in città con i bambini delle scuole elementari che saranno impegnati in percorsi di sport, salute e cibo, in linea con il progetto “Educazione alla Campagna Amica” che vede la collaborazione di Coldiretti con le scuole che dura da oltre 20 anni, a contatto con la ricchezza e la diversità dell’agricoltura dei suoi prodotti, dei suoi paesaggi ma anche, e soprattutto, per fa conoscere il ruolo dell’agricoltore, i saperi della cultura rurale, la passione dei contadini per questo lavoro e l’amore per la terra.

Un altro progetto per la sicurezza alimentare e i mezzi di sussistenza è in via di attuazione nelle municipalità di Sabha e Ubari. Il programma sosterrà gli agricoltori vulnerabili, e in particolare le donne attivamente impegnate nelle attività agricole, per migliorare la loro resilienza attraverso lo sviluppo di competenze e il sostegno diretto in natura, per adottare pratiche agricole agro-ecologiche più funzionali al contesto.