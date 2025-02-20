Rifiuti ecotossici dall’Albania, sequestrate 58 tonnellate

La scoperta alla dogana, nel porto di Ancona. La Guardia di Finanza ha denunciato 2 imprenditori

Nel corso di una serie di controlli mirati a prevenire e reprimere i traffici illeciti di rifiuti nel porto di Ancona, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 58.000 kg di rifiuti speciali che due differenti società italiane, entrambe con sede legale in Lombardia, tentavano illecitamente di importare dall’Albania.

I finanzieri, insieme ai funzionari della dogana, avendo ravvisato discordanze documentali durante un controllo su merce “sensibile”, hanno approfondito le attività ispettive riscontrando materialmente quanto trasportato e constatando difformità rispetto alla dichiarazione doganale.

La merce è stata quindi sottoposta all’analisi da esperti dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, i quali hanno classificato i prodotti trasportati quali rifiuti eco-tossici.

I rifiuti, formalmente dichiarati quali “schiumature di alluminio”, erano in realtà caratterizzati da notevole concentrazione di zinco, piombo e rame ad elevata tossicità, tali da comportare tossicità acuta per l’ambiente acquatico e tossicità cronica.

L’intervento, eseguito sulla scia di una pregressa attività che ha già portato al sequestro di circa 16 tonnellate di rifiuti urbani, si è concluso con il sequestro dei citati rifiuti speciali e con la denuncia dei rappresentanti legali delle società importatrici per i reati di “traffico illecito di rifiuti”, “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” e “intralcio all’attività di controllo”.