Raccolta plastica: +4% nel 2020, Italia al 95%

I dati del Corepla portano l’Italia ad essere il primo Paese più virtuoso in Europa

In un contesto di generale difficoltà, la riduzione dei consumi di materie plastiche, nel 2020, è stata nel complesso relativamente contenuta. A confermarlo i dati del Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi i Plastica.

Il quantitativo complessivo di imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale, per lo scorso anno, è stato stimato in 2.198 kt, con una flessione di circa il 5% rispetto al 2019. In controtendenza a questo dato, la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica è cresciuta anche nel 2020: la raccolta conferita ai Centri di selezione, inclusiva di quella di competenza dei Sistemi autonomi, è stata pari a 1.433.203 tonnellate, con un aumento dell’4% rispetto al 2019. Un nuovo record in termini di quantità trattata, che porta l’Italia ad un pro capite medio annuo di 23,7 kg. A guidare la classifica Valle d’Aosta, Umbria e Sardegna, con oltre 32 kg per abitante. I risultati della raccolta delle singole regioni si stanno sempre più avvicinando al dato medio nazionale, superando gli enormi divari che sino a tre anni fa caratterizzavano la situazione italiana.

RACCOLTA PER REGIONE E PROCAPITE 2020 REGIONE 2019 kg/ab. * 2020 kg/ab. * var.%20/19 Emilia Romagna 115.655 26,0 124.612 27,9 7,7% Friuli Venezia Giulia 24.690 20,3 26.641 21,9 7,9% Liguria 34.082 21,9 36.297 23,4 6,5% Lombardia 227.568 22,7 232.524 23,1 2,2% Piemonte 99.606 22,8 105.495 24,2 5,9% Trentino Alto Adige 22.512 21,1 22.356 20,9 -0,7% Valle d’Aosta 3.992 31,6 4.287 34,1 7,4% Veneto 139.949 28,5 141.368 28,8 1,0% Lazio 121.042 20,5 119.480 20,3 -1,3% Marche 40.586 26,5 39.539 25,9 -2,6% Toscana 85.063 22,8 88.052 23,6 3,5% Umbria 21.766 24,6 29.217 33,1 34,2% Abruzzo 26.127 19,9 31.376 23,9 20,1% Basilicata 10.106 17,8 11.882 21,1 17,6% Calabria 33.457 17,1 35.898 18,4 7,3% Campania 141.820 24,3 141.883 24,5 0,0% Molise 6.840 22,2 5.943 19,4 -13,1% Puglia 80.229 19,8 85.331 21,2 6,4% Sardegna 52.379 31,8 52.394 32,0 0,0% Sicilia 90.915 18,1 98.629 19,7 8,5% TOTALE ITALIA 1.378.384 22,8 1.433.203 23,7 4,0% * rapportato alla popolazione da Istat Ancitel

A fronte di 1.914.000 tonnellate di imballaggi in plastica immesse sul mercato e di pertinenza COREPLA nel 2020, il Sistema Italia è riuscito a recuperarne 1.820.270, che corrisponde al 95%, un dato che porta l’Italia sul podio dei Paesi europei più virtuosi. Lo scorso anno sono state riciclate 655.393 tonnellate di rifiuti di imballaggio in plastica, prevalentemente provenienti da raccolta differenziata urbana. Alle cifre della gestione consortile, vanno aggiunti i quantitativi di imballaggi in plastica riciclati da operatori industriali indipendenti provenienti dalle attività commerciali e industriali (249.500 tonnellate) per un riciclo complessivo di oltre 900.000 tonnellate.

Sono stati recuperati poi anche quegli imballaggi che ancora non possono essere riciclati: COREPLA ha infatti avviato a recupero energetico 377.807 tonnellate che sono state utilizzate per produrre energia al posto di combustibili fossili. Il materiale avviato da COREPLA a recupero è stato destinato per il 75% a cementifici (43% in Italia e 32% all’estero) e per il restante 25% a termovalorizzazione.

Il servizio di raccolta e riciclo è ormai capillare in tutto il Paese: sono 7.436 i Comuni serviti (94%) con il coinvolgimento del 97% dei cittadini. Il valore economico direttamente distribuito dal Consorzio ammonta complessivamente a 771 milioni di euro, dove la quota di valore principale resta quella destinata ai Comuni e convenzionati da loro delegati.

Nel corso del 2020 il corrispettivo riconosciuto da COREPLA ai Comuni italiani o ai loro operatori delegati ha raggiunto i 391 milioni di euro. Quasi 173 milioni sono stati destinati agli impianti che selezionano gli imballaggi dividendo la plastica per polimero e alcuni polimeri come il PET anche per colore, dando così maggior valore al prodotto selezionato.