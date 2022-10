PNRR, 2,3 milioni alla Green Community Jonico Adriatica

Assessore Pentassuglia: “Pronti a realizzare progetti di sviluppo sostenibile e per l’efficientamento energetico grazie al patrimonio agro forestale”

In Puglia è la Green Community Jonico-Adriatica a ricevere le risorse strategiche del PNNR nell’ambito dell’economia circolare e agricoltura sostenibile.

Si tratta dell’avviso pubblico della Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1) finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

La Community Jonico Adriatica, nata dall’unione di 10 Comuni, potrà attuare, con un importo richiesto di euro 2.388.007,24, il proprio piano di sviluppo sostenibile dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale, in linea con gli obiettivi della Politica di Coesione europea 2021/2027.

La Puglia ha partecipato con ben sette progetti di Comuni e unioni di Comuni all’avviso pubblico che destinava alla Puglia circa 2,4 milioni per proposte progettuali di importo minimo pari a 2 milioni di euro.

“La nostra Regione – fa sapere l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia – si appresta ad attuare la strategia nazionale delle Green Communities attraverso un approccio partecipato e dal basso che ha visto coinvolte, per la realizzazione di un progetto di sviluppo sostenibile, comunità, imprese, persone, associazioni e Regione. Questo risultato ci conferma, ancora una volta, la validità delle nostre proposte progettuali, particolarmente apprezzate in fase di valutazione da parte degli organismi competenti e che soprattutto permettono di non perdere risorse per lo sviluppo del territorio. La Community Jonico Adriatica, che si è classificata la prima posto, con l’ammissione a finanziamento dell’intero importo richiesto, ha come capofila Nardò ed è costituita dai comuni di Alliste, Avetrana, Galatone, Gallipoli, Manduria, Porto Cesareo, Racale, Taviano e Ugento. Una rete di comunità, che sottoscrivendo un protocollo d’intesa lo scorso giugno, si è impegnata a sviluppare strategie di tutela e sviluppo per il proprio territorio che gode, altresì, della presenza di numerosi Parchi ed Aree protette. La Green Community Ionico-Adriatica, secondo il proprio progetto finanziato, svilupperà attività legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili locali; promuoverà lo sviluppo di un turismo sostenibile e azioni legate all’efficienza energetica e all’integrazione intelligente degli impianti e delle reti, dei servizi di mobilità, nonché di sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile”.

Gli investimenti previsti dal progetto dalla Community Jonico Adriatica spaziano dalla realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia green all’acquisto di bici elettriche; dalla riqualificazione di aree degradate al potenziamento dei servizi per disabili; dal posizionamento di colonnine per ricarica mezzi elettrici al rimboschimento di aree di interesse paesaggistico.

Si attiveranno, inoltre, attività trasversali che verranno sviluppate con il progetto e riguarderanno interventi di comunicazione e informazione e di consolidamento della conoscenza della Green Communiti Ionico-Adriatica.

