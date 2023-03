Nuove intese tra Politecnico di Bari e Acquedotto Pugliese

Rafforzano i legami i due enti in vista di una collaborazione sinergica e più permeabile

Sottoscritto a Palazzo dell’Acqua, sede di AQP, un protocollo d’intesa che formalizza e regola una rinnovata collaborazione scientifica-didattica tra Politecnico di Bari e AQP. Il protocollo è stato siglato dal Presidente di AQP, Domenico Laforgia e dal Rettore del Poliba, Francesco Cupertino.

“Abbiamo tante collaborazioni, che spaziano oltre il singolo settore scientifico disciplinare e vanno – ha spiegato il Presidente di AQP, Domenico Laforgia – in tre direzioni. Anzitutto diamo la possibilità ai giovani di formarsi in un settore di nicchia come è quello dell’acqua. Poi, in questo percorso formativo, possiamo già vedere chi è particolarmente idoneo. Infine sviluppiamo attività di collaborazione scientifica e di ricerca, sviluppo di idee ed iniziative che migliorano il nostro lavoro e la qualità del servizio che noi eroghiamo. Quando parliamo di università in generale e del Poliba in particolare, parliamo di valore aggiunto per il territorio. La presenza a Bari di una struttura che fa ricerca avanzata aiuta tutti a crescere, in Puglia e non solo”.

“La peculiarità di quest’ultima convenzione è di puntare – ha aggiunto il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino – ad una più stretta connessione formando una classe di ingegneri più adeguata a quella che è l’evoluzione della tecnologia nell’ambito del controllo e gestione dei sistemi acquedottistici. È un modo per stare tutti al passo con i tempi ed è importante perché consente agli studenti di potersi confrontare con problemi pratici. È importante per due grandi istituzioni come Politecnico ed AQP collaborino costantemente: questo aiuta la ricerca, che porta all’innovazione ed al miglioramento die processi, che poi diventano servizi di qualità per tutti i cittadini”.

Con il protocollo, della durata di un anno, rinnovabile, AQP e Politecnico intendono favorire nuove sinergie per attività di orientamento, istruzione, formazione e placement; seminari, workshop, presentazioni, programmi di formazione esterna e interaziendale; ricerca e selezione di giovani studenti laureati/laureandi; inserimento in progetti e in programmi di formazione esterna e in tirocinio curriculare, per tesi e tirocinio extracurriculare e in apprendistato di alta formazione e ricerca. In particolare, con AQP saranno programmati per anno accademico seminari tecnici di studio su temi di reciproco interesse: Tali seminari saranno organizzati tenendo conto della disponibilità dei docenti afferenti i Dipartimenti DICATECh e DMMM e nello specifico per i corsi della magistrale di ingegneria civile (come ad esempio il corso di “Misure e controlli idraulici e idraulica II”) e gestionale, al fine di integrare le ore di lezione con una parte orientata all’addestramento sul campo in azienda.