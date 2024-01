Noci, parte la campagna contro l’abbandono dei rifiuti

Una campagna dal forte impatto visivo, telecamere di ultima generazione nel centro urbano e nelle zone extra urbane, più uomini della Polizia Municipale destinati al controllo e alla vigilanza: così Noci migliora la gestione dei rifiuti insieme a Navita

“Ne basta uno per rovinare tutto”. È il claim della nuova campagna di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, lanciata dal Comune di Noci in collaborazione con Navita, azienda che gestisce il servizio di igiene urbana in città.

L’abbandono dei rifiuti mette a rischio la bellezza e la salubrità del territorio nocese che rischia così di essere deturpato a causa dall’inciviltà di pochi. Inoltre, questo fenomeno ha un costo oneroso che si ripercuote sull’intera comunità. Infatti, nell’ultimo periodo, l’ammontare delle spese sostenute dal Comune per la rimozione dei rifiuti abbandonati è stato pari a circa 50 mila euro. L’amministrazione, dunque, ha voluto puntare su una campagna dal forte impatto visivo, ideata con Certe, società di consulenza per la comunicazione di Navita, in grado di prevenire e contrastare il fenomeno, rafforzando la consapevolezza e il coinvolgimento attivo dei cittadini sul tema.

Il Comune di Noci, destinatario di un contributo regionale per la rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche (determinazione Regione Puglia 403/2023), installerà nel centro urbano e nelle zone extra urbane telecamere di ultima generazione rafforzando il controllo del territorio da parte della Polizia Municipale grazie all’assunzione di nuove unità operative.

Il sindaco Intini: “Non solo telecamere”

“L’abbandono dei rifiuti è un problema che, purtroppo, cresce costantemente”, spiega Francesco Intini – Sindaco di Noci. “L’installazione di telecamere di sorveglianza in alcune zone critiche della città per prevenire e contrastare l’abbandono dei rifiuti è solo uno dei passi che stiamo adottando per preservare l’ambiente e il decoro pubblico, ma è fondamentale che ognuno faccia la sua parte nel rispetto delle norme e nella cura del nostro amato territorio”.

Tra le azioni in programma anche incontri tematici, un progetto didattico nelle scuole e l’installazione di dissuasori nelle aree maggiormente interessate dall’abbandono indiscriminato di rifiuti. Natale Conforti – Assessore all’Ambiente di Noci, precisa: “Il sempre più diffuso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, da parte di alcuni cittadini non solo deturpa le strade e le aree verdi, ma ha anche un impatto significativo sulla gestione dei rifiuti, aumentando notevolmente i costi di smaltimento per i contribuenti. I controlli e la vigilanza affidati al Corpo di Polizia Municipale sono già attivi e saranno potenziati con l’impiego di ulteriori mezzi per prevenire e reprimere l’abbandono incontrollato dei rifiuti. Questa azione ci consentirà di identificare l’origine dei rifiuti abbandonati illegalmente e applicare le sanzioni previste.”