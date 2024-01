Mille quintali di rifiuti abbandonati a Manfredonia: una bomba ecologica a pochi passi dal mare

L’amara scoperta delle Guardie ambientali. Ecoballe abbandonate nella notte

È una vera e propria bomba ecologica quella che è è scoppiata a Manfredonia, nel Foggiano, nell’area tra lo sciale delle Rondinelle e lo sciale degli Zingari. Mille quintali di rifiuti sono stati scaricati a soli 70 metri dalla spiaggia, in quello che un tempo era il lido Bagno Romagna, destando non poca preoccupazione tra i residenti del posto.

A fare l’amara scoperta sono state le Guardie ambientali, capeggiate dal responsabile Alessandro Manzella. Le ecoballe contengono rifiuti di ogni tipo, ma si attendono analisi più approfondite per verificarne la natura. Dalle foto scattate nel luogo, in ogni caso, si intravede di tutto, dalla plastica al legno. Una situazione preoccupante, perché si tratta “del più grosso ritrovamento di rifiuti mai avvenuto nella zona”, come precisato da Manzella. L’odore nauseabondo inonda anche le abitazioni lì vicino, le stesse guardie hanno avvertito un malore nell’avvicinarsi. “Se questi rifiuti venissero bruciati, non so che danno potrebbero arrecare all’ambiente”, ha dichiarato il responsabile, che nel frattempo ha denunciato la grave e pericolosa situazione all’autorità competente. L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo.

Il Foggiano, discarica a cielo aperto della criminalità

Non è la prima volta che massicce quantità di ecoballe vengono abbandonate nei terreni agricoli della Capitanata. È chiaro che, anche questa volta, si tratta di un’azione organizzata, probabilmente con l’ausilio di tir che agiscono indisturbati nella notte. L’ipotesi (oggi come in passato) è che i mezzi in questione provengono dalla Campania, tanto che già in passato qualche voce ambientalista ha proposto di rafforzare i controlli con videocamere e posti di blocco a Candela e Bovino, al confine con la provincia di Benevento. Per adesso, però, le indagini sono in corso ed è difficile affermare con certezza quale sia la provenienza dei rifiuti.

L’unica cosa certa, è che la l’area interessata dallo sversamento rientra in una zona Sic (siti importanza comunitaria) e Zps (zona protezione speciale), particolarmente appetibile per gli interessi della criminalità. Un allarme lanciato già nel 2022 dalla Procura di Bari, nel corso del Forum Internazionale Polieco sull’Economia dei Rifiuti: da tempo molti agricoltori e proprietari terrieri del Foggiano si ritrovano invasi dall’immondizia sversata nella notte in maniera illecita, che arriva dalla Campania grazie alla collusione tra imprese e criminalità. Ma ci sono anche la Calabria e la Sicilia, sempre più attenzionate dalle autorità giudiziarie.

Sempre Manzella, sui suoi profili social, esprime delusione anche per l’indifferenza delle istituzioni e della comunità: “Di Manfredonia pare non gliene freghi niente a nessuno, neanche ai manfredoniani…”