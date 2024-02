La Caserma Sonnino sarà la sede del Liceo Pascali-De Nittis

L’ex caserma dell’Aeronautica, il Teatro Margherita e l’ex Mercato del pesce ufficialmente proprietà del Comune di Bari. Sottoscritti gli atti di trasferimento definitivo dall’Agenzia del Demanio

Ormai è definitivo. Con gli atti notarili sottoscritti in mattinata con l’Agenzia del Demanio, il patrimonio del Comune di Bari si arricchisce del Teatro Margherita e dell’ex Mercato del pesce, destinati a divenire il “Polo delle Arti e la Cultura Contemporanea della città di Bari”, nonché della Caserma Sonnino, che a sua volta sarà consegnata alla Città metropolitana per ospitare la nuova sede del liceo artistico.

A siglare l’intesa il direttore della ripartizione Patrimonio Giuseppe Ceglie, il direttore regionale Puglia dell’Agenzia del Demanio Antonio Ottavio Ficchi e l’ingegner Domenico Giordano, responsabile dei servizi territoriali BA 1 (Bari, Barletta-Andria-Trani).

“Il passaggio odierno – commenta l’assessore al Patrimonio ed ERP Vito Lacoppola -, segna un punto fermo nell’ambito della più ampia strategia messa in campo per la valorizzazione e rinfunzionalizzazione di beni immobili di pregio, con l’obiettivo di potenziare l’offerta culturale e formativa della città”.

Lacoppola tuttavia dà particolare valore all’acquisizione della ex caserma dell’Aeronautica militare italiana in corso Sonnino. Questa grande struttura, infatti, sarà ristrutturata per diventare la nuova sede del liceo artistico: un risultato importante in tema di edilizia scolastica e diritto allo studio. “Sarà la Città metropolitana a seguire la progettazione e realizzazione dell’intervento, finalizzato a garantire spazi adeguati e attrezzati alle attività del liceo artistico secondo le necessità espresse dalla popolazione scolastica”, spiega Lacoppola.

Il passaggio della caserma di corso Sonnino al Comune permetterà un risparmio non indifferente per la Città metropolitana, dato che verranno risparmiati 700mila euro (Iva compresa) annui, attualmente corrisposti per la locazione dell’immobile che ospita il liceo in via De Nittis.