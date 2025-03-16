Giornate FAI, la Puglia apre le porte il 22 e 23 marzo

Aperti 51 luoghi speciali con il patrocinio della Regione Puglia. L’assessora Matrangola: “Prendersi cura della bellezza è una forma di militanza civile”

Sabato 22 e domenica 23 marzo si svolgeranno le Giornate FAI di Primavera 2025 in Puglia. L’iniziativa coincide con il cinquantenario della nascita del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, fondato nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Francesco Russoli. Per celebrare questo anniversario, saranno aperti 750 luoghi speciali in tutta Italia, molti dei quali insoliti, normalmente inaccessibili o poco conosciuti. I luoghi visitabili in Puglia saranno 51. L’accesso sarà possibile sostenendo la missione e le attività della Fondazione attraverso una piccola donazione.

Le Giornate di Primavera sono organizzate dal FAI in collaborazione con la Commissione europea e con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Le Giornate rappresentano un evento nazionale di grande successo, reso possibile grazie al contributo delle 133 Delegazioni FAI, dei 106 Gruppi FAI, dei 94 Gruppi FAI Giovani, dei 14 Gruppi FAI Ponte tra culture e dei 16.000 Apprendisti Ciceroni, studenti formati insieme ai loro insegnanti che guideranno i visitatori alla scoperta dei luoghi aperti dal FAI, vivendo un’esperienza unica di coinvolgimento sociale e culturale.

I Capi Delegazione FAI hanno presentato i progetti e i luoghi che saranno aperti al pubblico durante le Giornate FAI di Primavera 2025. Ecco alcuni dei luoghi più significativi:

Provincia di Bari: Masseria e Cripta di Jesce (Altamura); Palazzo di Città-Teatro Piccinni (Bari); Chiesa e Monastero di S. Benedetto (Conversano); Ex sede Liceo Classico «Oriani» (Corato); Palazzo Scardinale (Gravina in Puglia); Cappella Grotta Chiesa Madonna della Catena (Locorotondo); Chiesa della Purificazione (Mola di Bari); Ex Convento Cappuccini al Pulo (Molfetta); Cappella Barocca Confraternita del SS. Sacramento (Monopoli); S. Michele in Monte Laureto e Stefano da Putignano (Putignano).

Masseria e Cripta di Jesce (Altamura); Palazzo di Città-Teatro Piccinni (Bari); Chiesa e Monastero di S. Benedetto (Conversano); Ex sede Liceo Classico «Oriani» (Corato); Palazzo Scardinale (Gravina in Puglia); Cappella Grotta Chiesa Madonna della Catena (Locorotondo); Chiesa della Purificazione (Mola di Bari); Ex Convento Cappuccini al Pulo (Molfetta); Cappella Barocca Confraternita del SS. Sacramento (Monopoli); S. Michele in Monte Laureto e Stefano da Putignano (Putignano). Bat (Barletta-Andria-Trani): Chiesa S. Pietro (Barletta); Chiesa S. Margherita (Bisceglie); Castello di Minervino (Minervino Murge).

Chiesa S. Pietro (Barletta); Chiesa S. Margherita (Bisceglie); Castello di Minervino (Minervino Murge). Brindisi: Castello Svevo (Brindisi); Tempietto di Seppannibale (Fasano).

Castello Svevo (Brindisi); Tempietto di Seppannibale (Fasano). Provincia di Foggia: Chiesa S. Maria Maddalena e Convento Frati Minori, Chiesa Madre di S. Maria della Murgia (Castelnuovo della Daunia); Chiesa S. Maria delle Grazie o del Padre Eterno (Cerignola); Chiesa S. Giovanni di Dio, Specola Nigri (Foggia); Chiesa S. Chiara (Manfredonia).

Chiesa S. Maria Maddalena e Convento Frati Minori, Chiesa Madre di S. Maria della Murgia (Castelnuovo della Daunia); Chiesa S. Maria delle Grazie o del Padre Eterno (Cerignola); Chiesa S. Giovanni di Dio, Specola Nigri (Foggia); Chiesa S. Chiara (Manfredonia). Provincia di Lecce: Palazzo Bardoscia (Galatina); Chiesa Madonna di Odegitria XII – XV secolo (Galatone); Palazzo Insula (Gallipoli); Abbazia S. Maria di Cerrate; Chiesa dei SS. Nicolò e Cataldo, Convento S. Michele Arcangelo, Palazzo Bernardini (Lecce); Corti, palazzi e terrazzi (Matino); Borgo di Roca Nuova, Sito Archeologico di Roca Vecchia (Melendugno); Cappella S. Lorenzo e Cortile De’ Pandi-Zuccaro, Chiesa S. Giovanni Battista sec. XVIII, Chiesa S. Trifone, Chiesa e Sacrestia S. Domenico (Nardò); Serre Salentine di Neviano e Area S. Nicola di Macugno (Neviano); Abbazia San Mauro (Sannicola); Chiesa S. Maria delle Grazie, Palazzo Ducale (Seclì); ACAIT-le donne tabacchine, Palazzo Gallone-le donne principessa (Tricase); La Via Traiana-Sallentina (Ugento).

Palazzo Bardoscia (Galatina); Chiesa Madonna di Odegitria XII – XV secolo (Galatone); Palazzo Insula (Gallipoli); Abbazia S. Maria di Cerrate; Chiesa dei SS. Nicolò e Cataldo, Convento S. Michele Arcangelo, Palazzo Bernardini (Lecce); Corti, palazzi e terrazzi (Matino); Borgo di Roca Nuova, Sito Archeologico di Roca Vecchia (Melendugno); Cappella S. Lorenzo e Cortile De’ Pandi-Zuccaro, Chiesa S. Giovanni Battista sec. XVIII, Chiesa S. Trifone, Chiesa e Sacrestia S. Domenico (Nardò); Serre Salentine di Neviano e Area S. Nicola di Macugno (Neviano); Abbazia San Mauro (Sannicola); Chiesa S. Maria delle Grazie, Palazzo Ducale (Seclì); ACAIT-le donne tabacchine, Palazzo Gallone-le donne principessa (Tricase); La Via Traiana-Sallentina (Ugento). Provincia di Taranto: Masseria Strazzati (Avetrana); Santuari Giubilari-Santuario della Mutata (Grottaglie); Storia dell’istruzione e delle istituzioni (Laterza); Casino Sansonetti (Mottola); Santuari Giubilari-Madonna della Camera (Roccaforzata); Santuari Giubilari-Madonna delle Grazie (San Marzano di San Giuseppe); Archeologia e Storia al Borgo- ex Baraccamenti Cattolica, Monumento ai Caduti (Taranto).

Per l’elenco completo dei luoghi aperti in Puglia e le modalità di partecipazione, è possibile visitare il seguente link: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/i-luoghi-aperti/?regione=PUGLIA.