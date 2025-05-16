Ecoweekend tra musei, bici, boschi e mare

È un Ecoweekend denso di appuntamenti in giro per la Puglia. Numerosi gli eventi in programma, a cominciare dalla Notte dei musei, che permetterà visite guidate a orari straordinari. Ma le temperature permettono soprattutto giri all’aria aperta, tra trekking, boschi, pedalate ed escursioni tra verde e mare. Ecco il tradizionale appuntamento con una carrellata di eventi a sfondo green previsti in Puglia nel fine settimana.

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com

Giornata ecologica a Grottaglie

Volontariato ambientale e Mercatino del Riuso. Domenica 18 maggio, l’Amministrazione Comunale di Grottaglie – Assessorato all’Ambiente, in collaborazione con AVR per l’Ambiente S.p.A., promuove una Giornata Ecologica nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e comunicazione ambientale, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la cittadinanza nella tutela e valorizzazione del territorio. La Giornata di Volontariato Ambientale prenderà il via con il ritrovo alle ore 9:30 in Piazza Unicef per un’attività collettiva di pulizia. A partire dalle ore 17:00 in Piazza Principe di Piemonte, sarà allestito uno spazio per lo scambio di oggetti funzionanti ma inutilizzati. Saranno accettati esclusivamente oggetti di piccole dimensioni, in buone condizioni e perfettamente funzionanti. E’ stato inoltre avviato il Centro del Riuso Virtuale che offre l’opportunità di dare nuova vita agli oggetti di cui ci si vuole disfare, purché ancora in buono stato e funzionanti, affinché possano essere utili ad altri.

Candela in fiore

Il 17 e 18 maggio Candela in fiore, con un ricco programma. Sabato 17 maggio si parte con la Creazione del tappeto floreale: dalle 16fino a tarda sera Infioratori all’opera (tutti in piazza per realizzare il tappeto di fiori). Domenica 18 maggio, oltre alla visione del tappeto, in programma ciclopedalata dei fiori, laboratori di composizione floreale, street food, espositori e musica.

Notte Europea dei Musei

Sabato 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, Castelli, Musei e Parchi Archeologici apriranno le porte al pubblico prolungando eccezionalmente fino a tardi l’apertura. Oltre, quindi, ai consueti orari di ingresso, i luoghi d’arte della Direzione regionale Musei nazionali Puglia, saranno fruibili al costo simbolico di un euro.

Aperture straordinarie e non solo. Nelle cornici suggestive dei monumenti, musica, danza, arte, visite guidate diventano protagonisti di un evento europeo quest’anno giunto alla sua 21esima edizione.

· Castel del Monte alle ore 19.00 ospiterà “Sovrani dell’aria. L’arte della falconeria nell’ora D’oro”, il suggestivo volo dei falchi di Angelo Emilio Bergamotti, custode dell’antica arte della Falconeria.

· Al Castello di Trani, con partenza alle ore 20.30 e 21.30, i visitatori potranno prendere parte a visite guidate dedicate alla vita del Carcere di Trani, ospitato dal 1831 al 1974 nell’attuale Castello Svevo della città, visionando anche proiezioni di video a tema.

· Ultimi giorni per visitare la mostra “Forme e colori dall’Italia preromana. Canosa di Puglia”, a cura di Massimo Osanna e Luca Mercuri, allestita in un’ala della scuola “G. Mazzini”.

· Al Parco archeologico di Canne della Battaglia, dalle ore 18:30 alle ore 21.30, saranno aperte le porte dei depositi dell’Antiquarium.

· Al Museo Archeologico Nazionale di Egnazia – Fasano (BR) alle ore 20.00 sarà presentato al pubblico un nuovo importante reperto che andrà ad arricchire le collezioni del museo: si tratta di un cratere Apulo a figure rosse attribuibile al Pittore dell’Oltretomba, databile alla seconda metà IV sec. a.C.

· Al Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle, alle 20.10 e 21.10 sarà possibile partecipare a visite accompagnate a cura del personale del Museo

· Al Parco Archeologico di Monte Sannace, al via il primo appuntamento del ciclo di osservazioni astronomiche dal titolo “Con lo sguardo al cielo”

· Il Castello Svevo di Bari a partire dalle 19.30 ospiterà “Glossario contemporaneo: (S)CONFINI – Notte bianca del Liceo Artistico e Coreutico, a cura del Liceo ‘De Nittis-Pascali’

· Al Museo archeologico nazionale di Altamura, lo staff e la direttrice del Museo propongono un viaggio nel tempo da fare insieme, condividendo racconti sul remoto passato della nostra terra e progetti per il futuro prossimo del Museo e dell’area archeologica di La Croce.

· Presso la Galleria nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” di Bitonto sarà possibile visitare il loggiato dello storico Palazzo Sylos Calò e godere della magnifica vista su Piazza Cavour.

· Al Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia, a partire dalle ore 20.30 sarà possibile partecipare a visite guidate a cura della direttrice del Museo, al deposito a vista delle stele daunie allestito all’interno della Torre della Polveriera

· Al Castello Carlo V di Lecce saranno organizzati tre tour sotterranei del Castello alle 20.15, 21.15, 22.15. Prenotazione consigliata.

Per visionare gli orari ordinari di apertura dei luoghi della cultura, con biglietto secondo il consueto piano tariffario, è possibile consultare il sito della Direzione regionale Musei nazionali Puglia museipuglia.cultura.gov.it

Periferie animate

Gran finale del festival internazionale dedicato al cinema di animazione organizzato da Sinapsi Produzioni Partecipate. Sabato 17 maggio grande festa di quartiere a Mungivacca con l’avvio dei lavori di realizzazione di un murales in collaborazione con Pigment Workroom e con la partecipazione dei bambini. Domenica 18 la premiazione finale dei corti in concorso durante uno speciale appuntamento nel cinema Showville di Bari. Info su Periferie Animate: periferieanimate@gmail.com.

Mare inclusivo

Un weekend a Bari per vivere il “Mare inclusivo”. Sabato 17 maggio è in programma sul lungomare di San Girolamo l’open day “Riprendiamoci la vita” (dalle 9 alle 14), con prove di sup per pazienti oncologici, mentre domenica 18 le attività dell’open day “Acqua e libertà” (dalle 9 alle 14) saranno dedicate a bambini, ragazzi e adulti con disabilità. Seguiranno cinque lezioni gratuite per ogni percorso, sul waterfront di San Girolamo, destinate rispettivamente a dieci pazienti oncologici e dieci persone con disabilità.

iTEG Svela la Puglia on the road

iTEG, l’evento dedicato al Turismo Enogastronomico Italiano e all’Hospitality, dal 16 al 18 maggio a Nardò presenta anche iTEG svela la Puglia on the road, un Hub esperienziale che avrà un suo luogo dedicato presso l’outdoor del Castello Acquaviva di Nardò, 100 mq allestiti per l’occasione. Al suo interno, tutti coloro che desiderano immergersi nelle tradizioni locali potranno confrontarsi e cimentarsi con laboratori e masterclass immersive e coinvolgenti, accessibili con l’iTEG Experience Card. Info: www.i-teg.it/eventi

Shakespeare al verde

Un luogo lontano dai rumori della città, immerso nella natura incontaminata. Gli alberi svettano maestosi, il fruscio delle foglie culla la mente e il profumo del bosco nutre l’anima. Questo ambiente fiabesco è il palcoscenico perfetto per un’esperienza straordinaria: un laboratorio teatrale unico nel suo genere, dove la magia di Shakespeare si fonde con l’energia vivificante del verde, accompagnata dalle melodie di una magica chitarra.

E’ “Shakespeare al verde”, un laboratorio con Massimo Zaccaria ed Adriana L’Abbate che invita ad immergersi profondamente nel cuore del Parco Gargasole (rione Carrassi), per esplorare la propria voce ed il proprio corpo attraverso alcuni dei monologhi più affascinanti de “La tempesta” e “Il sogno di una notte di mezza estate”. Qui, il confine tra realtà e fantasia si dissolve e l’essenza stessa del teatro prende vita in mezzo alla natura, nel cuore della città.

Un laboratorio teatrale a cielo aperto, accompagnato dalle note melodiche di una chitarra cilena, del musicista compositore ed arrangiatore, Miguel Zepe Diaz. “La musica dai Sud” prende vita e si attiva una scoperta e rinascita artistica, una performance collettiva, in cui si mescolano la Natura, le parole, la musica ed i movimenti del corpo, un vero e proprio rito celebrativo della fusione tra uomo e natura. Info 3398011152

Cammino tra storia, biodiversità e comunità

Un viaggio a piedi per riscoprire la natura, la memoria collettiva e i valori dell’Agenda 2030.

Domenica 18 maggio a Latiano è in programma il “Cammino tra storia, biodiversità e comunità”. Dal fascino antico della Masseria Coltura (XVI sec.) inizia un itinerario ad anello che intreccia cultura rurale, conoscenza ambientale e connessione sociale. Lungo il percorso si visita la Masseria Scaracci (XIX sec.) e ci si immerge nel cuore verde del Bosco degli Scaracci, tra querce da sughero, roverelle e un’imponente quercia monumentale dal diametro di oltre 6 metri. Info 3403660696.

In bici alla scoperta del KmetroVerde

Una speciale pedalata dedicata alla scoperta del territorio e alla promozione dell’uso della bicicletta e delle buone pratiche di sostenibilità. I Cicloamici Foggia FIAB organizzano per domenica 18 maggio una ciclopasseggiata con partenza alle ore 9:00 presso gli stand della Festa del Volontariato in piazza Giordano a Foggia. Da lì si partirà in gruppo per raggiungere il Polo Tecnologico KmetroVerde della Sistemi Energetici, realtà all’avanguardia nel campo dell’economia circolare e delle energie rinnovabili, guidata dall’ingegnere Marcello Salvatori, storico socio dell’associazione Cicloamici.

Il polo sorge nell’area industriale di Borgo Cervaro, un tempo sede dei capannoni delle Ferrovie dello Stato e oggi oggetto di un importante progetto di rigenerazione urbana e industriale orientato all’innovazione e alla sostenibilità. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Sarà un’occasione per pedalare insieme in sicurezza, stare all’aria aperta, scoprire nuove realtà imprenditoriali locali e riflettere su modelli di sviluppo sostenibile. Il rientro a Foggia è previsto per le ore 13 (Per info: 3488822041).

Quintessenza

Un’ escursione rivitalizzante sui colli di Cisternino, il cuore verde della Valle d’Itria. Sabato 17 maggio si cammina attraverso i suoi colli e gli antichi sentieri, scoprendo la bellezza senza tempo di questo angolo di energia verde.

Cisternino, con la sua posizione unica e la sua storia esoterica, rappresenta la quintessenza degli elementi naturali: terra, aria, fuoco e acqua si uniscono qui in un armonia perfetta. Ma è il quinto elemento, lo spirito, che rende questo luogo veramente speciale. L’energia pura di Cisternino, percepibile da chiunque vi cammini, è considerata un meridiano di forza vitale, un rifugio di pace e serenità che continua ad affascinare e ricaricare chi lo visita. La passeggiata porterà fin giù alla Piana degli Ulivi, spettatori silenziosi di secoli di storia e di storie di popoli, per rilassarci e godere della vista mozzafiato di questo spettacolo naturale. Info 3471152492.

Birdwatching Pozzi di Rota

Alla scoperta di alcune delle risorgive che svelano le acque che viaggiano nel sottosuolo dell’altopiano carsico delle Murge. Sabato 17 maggio ad Altamura, nella tipica pseudosteppa mediterranea del Parco Nazionale Alta Murgia, si percorre una parte di un lungo tratturello continuamente fiancheggiati da antichi muretti a secco. Inizia da qui un sentiero ricco di querce ed alberi da frutto spontanei, qui sembra essere in un giardino di pietra, in lontananza la quasi maestosa Masseria Casino De Angelis, costruita nella XVII secolo e composta da una residenza produttiva e funzionale. Ed ecco finalmente i Pozzi di Rota, che prendono il nome da enormi ruote di pietra nell’interno di due piccole doline carsiche con due pozzi di acqua risorgiva, e che raccogliendo acqua durante i mesi più piovosi, assumono le connotazioni di veri stagni col fondo quasi totalmente impermeabile dovuto alla presenza di sedimenti argillosi.

Un’importante oasi di biodiversità, dove poter osservare crostacei d’acqua dolce ed insetti acquatici, ed avvistare varie specie di rapaci diurni tra i quali la poiana, falco grillaio, tra i simboli della Murgia ed se fortunati, il ben più raro biancone, noto anche come aquila dei serpenti. Il sentiero continua fino a raggiungere la Necropoli LA Mena, ricca di sepolcri a tumulo risalenti anche al X sec. a.C. Info www.viandantidelsud.it

Vicoli di mare

Il 17 e 18 maggio a Taranto Vecchia e Porta Napoli si svolgerà la prima edizione di Vicoli di mare – Sagra della cozza tarantina. Un evento diffuso che condurrà in un viaggio di sapori con degustazioni che esalteranno la freschezza del nostro oro nero, workshop per scoprire i segreti dei mitili, visite guidate a tema alla scoperta delle tradizioni e degli angoli più suggestivi di Taranto Vecchia ed intrattenimento. Un’occasione unica per celebrare la cozza tarantina e la bellezza della Città dei due mari per un weekend indimenticabile all’insegna dell’autenticità pugliese.

Tour guidato da Otranto a Galatina

Doppio appuntamento domenica 18 maggio. Al mattino si parte con una escursione alla scoperta di Otranto, considerata la “porta ad est” dell’ Italia, un sito importante non solo per la sua posizione ma anche per le tante vicende storiche di cui è stata protagonista, come ad esempio la valorosa resistenza ai Turchi da parte dei suoi abitanti nel 1480. Nel pomeriggio, dopo una pausa pranzo libera, ci si sposta a Galatina, “terra del pasticciotto”. È qui che si trova la Basilica di Santa Caterina di Alessandria, un capolavoro del Medioevo le cui pareti e volte interne sono interamente decorate con immagini attribuite alla scuola giottesca. Info 3494412840

Il sentiero del Ciolo e delle grotte Cipolliane

Un’escursione per esplorare il sentiero del Ciolo e il tratto di costa che conduce alle grotte Cipolliane, uno dei sentieri escursionistici più suggestivi del Salento. In questi luoghi le rocce ci insegnano a viaggiare nelle ere geologiche. Nell’appuntamento di domenica 18 maggio, si scopriranno le tracce di alcuni eventi significativi di questo territorio, come glaciazioni, ambienti tropicali e tsunami del passato. L’itinerario in parte si sviluppa lungo la costa dove sarà possibile visitare alcune grotte costiere e le alte falesie a picco sul mare, in seguito percorrendo piccoli tratturi risaliremo il canale del “ciolo” raggiungendo il punto panoramico più alto di questa località. Info www.18meridianoescursioni.it

Le vie dell’acqua

A Torre dei Guardiani di Lama Pagliara a Ruvo di Puglia si va lungo Le vie dell’acqua. Appuntamento domenica 18 maggio per un trekking con teatralizzazione. Durante il cammino si ripercorrono le storie degli uomini che hanno reso possibile un’opera monumentale: l’Acquedotto Pugliese. Si attraversa il Ponte per giungere alla Fontana e agli edifici dell’Acquedotto, riscoprendo il legame invisibile tra il territorio e la sua risorsa più preziosa. Info www.torredeiguardiani.it