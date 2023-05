Coccole profumate per mamme naturalmente green

Per festeggiarle cosmetici biologici made in Puglia

Lo chiamano senso del cuore, l’olfatto, perchè nessuno come lui sa suscitare un’emozione. I cosmetici fatti con amore, con ingredienti vegan, a filiera etica e solidale, ci dimostrano che nella natura c’è tutto quello di cui abbiamo bisogno per essere felici. Attraverso la cosmesi naturale possiamo cercare la bellezza e viverla sulla nostra pelle. La festa della mamma, che si festeggiava già in epoca pagana, legata al culto delle divinità femminili e della fertilità, è l’occasione giusta per curiosare tra le proposte della cosmesi biologica pugliese, dalla Capitanata al Salento. Il beauty green è sempre più richiesto.

L’industria della cosmetica è una punta di diamante della manifattura italiana e, anche se la Lombardia resta la prima regione per concentrazione di aziende della cosmetica (con oltre il 55% del settore, secondo i dati di Cosmetica Italia), la Puglia, che ha solo lo 0,8% delle aziende cosmetiche nazionali, si sta affermando per la presenza di PMI di successo, molto legate al territorio e con produzioni altamente specializzate e di nicchia. Ricordiamo anche che Sicilia, Calabria, Puglia, Emilia-Romagna e Marche sono le regioni più bio d’Italia. Insieme coprono oltre la metà della superficie agricola coltivata a biologico nel nostro Paese. Il segmento della cosmesi naturale e sostenibile, secondo le rilevazioni di Cosmetica Italia, con quasi 3 miliardi di euro di consumi (+9% sul 2021), rappresenta un quarto degli acquisti di cosmetici in Italia. A questi dati si aggiunge uno straordinario impatto positivo sul territorio, in ragione di una visione di economia rigenerativa e responsabile.

Martano, la città dell’Aloe

A Martano, in provincia di Lecce, Domenico Scordari ha messo in piedi la più grande coltivazione italiana di Aloe, tra le maggiori di Europa. «Amare il proprio corpo, vedersi bene porta a sentirsi meglio, ad essere in armonia con sé stessi e di conseguenza a vivere meglio». Naturalis Organic Beauty è il brand concept dei Laboratori dell’azienda Natural is better, fondata nel 1989 da Domenico che, fin da bambino, ha deciso di seguire il proprio sogno dedicandosi con entusiasmo agli antichi rimedi erboristici. N&B si occupa di ricerca e sviluppo di soluzioni naturali per migliorare la qualità della vita, e ha sempre realizzato prodotti cosmetici in private label, naturali e bio, per la bellezza e il benessere, investendo nell’innovazione di prodotto e nella sostenibilità del processo produttivo. La coltivazione biologica dell’Aloe vera avviene nella Tenuta di proprietà Naturalis di oltre 20 ettari, dove si coltivano anche lavanda, rosmarino, salvia, melograni, mirto, timo, menta, grano, arance, uva, tutti ingredienti che vengono utilizzati nei laboratori dell’azienda per realizzare cosmetici bio. «Non semplici cosmetici, ma cibo puro per la pelle. Crediamo nella Natura, nella sua bellezza, nella sua magia», afferma Domenico Scordari.



L’Aloe del Salento è protagonista indiscusso di tantissimi prodotti, dallo shampoo al balsamo, dal burrocacao alla maschera, dalla crema corpo al siero anti-età. Principi attivi naturali che rendono la pelle immediatamente elastica, morbida e vellutata. Fiore all’occhiello della ricerca dei laboratori N&B è la linea Pure Hyaluronic, realizzata con Acido Ialuronico, gel di Aloe Vera bio, Olio di Argan, Olio di Germe di Grano bio e proteine di soia, che aiuta a ripristinare la naturale idratazione della pelle e ha un intenso potere anti-età immediato, effetto lifting naturale. Ma la ricerca non si è fermata all’Aloe e ha fatto proprie anche le virtù del tabacco, ricco di polisaccaridi, flavonoidi e peptidi. E così a Martano si produce l’ Estratto bio di Tabacco, che affiancato ad altri preziosi estratti bio, come Aloe Vera, Olio D’Oliva, Vino, Melograno, Fico D’India, Olio di Argan ed Olio di Jojoba, stimola il naturale processo di riparazione e protezione della pelle, stimolando il naturale processo di riparazione della pelle e contrastando l’invecchiamento cutaneo. Dalla natura alla pelle, con semplicità.

Dalla Capitanata, cosmesi naturale con l’olio extravergine d’oliva

La pelle ama ciò che le somiglia. Questa è la filosofia di tre sorelle, Angela, Francesca e Antonella che, nell’agro di Borgo Tressanti, una frazione di Cerignola (Fg), portano avanti un’azienda agricola nata dalla passione di una famiglia per la natura e per la cura della propria terra. Tra uliveti, vigneti e alberi di pesche, albicocche e susine.

«Nel 2020 ho creato il brand Trionatura. “Trio” perché rappresenta me e le mie sorelle, rappresenta noi tre. “Natura” perché i prodotti contengono le materie prime che noi coltiviamo: olio d’oliva biologico, estratto di pesche ed estratto di albicocca – ci racconta Angela Cascavilla – Il brand porta avanti tre linee di prodotto. C’è la crema idratante viso, con proprietà nutrienti, anti-age, lenitive, emollienti. Può essere applicata sia sulle labbra che sul contorno occhi perché non contiene sostanze chimiche e parabeni. Poi c’è l’olio per il corpo, molto nutriente grazie alla vitamina della bellezza: l’olio d’oliva. Inoltre è un ottimo sostitutivo del latte detergente, io lo utilizzo sia per struccarmi che per idratare le punte dei capelli. Infine la mousse detergente, arricchita con gel di aloe vera, olio extravergine d’oliva pressato a freddo, olio di nocciolo di albicocca e pesca».

Mettendo a frutto i doni della natura, con la consapevolezza delle potenzialità delle materie prime, i prodotti Trionatura vengono sviluppati grazie ad un laboratorio all’avanguardia senza l’utilizzo di petrolati e parabeni. Per una beauty routine che fa bene alla pelle, senza nuocere l’ambiente.

In Valle d’Itria la carota viola di Polignano a Mare, protagonista dei solari Physio Natura

A Putignano (Ba) c’è un’azienda che da più di 25 anni produce cosmetici utilizzando i migliori ingredienti di origine naturale presenti in ogni regione italiana. Fondata da Giovanni De Tommasi e Maria Antonietta Plantone, la PDT Cosmetici unisce autenticità e tecnologia produttiva, per creare qualcosa di unico e speciale, proprio come gli attivi impiegati nelle varie formulazioni, che rappresentano uno straordinario viaggio nella natura e nella biodiversità del nostro Paese: dalla stella alpina trentina al fico d’india siculo, dal granoturco friulano al pomodoro campano, dal basilico ligure all’amarena lombarda, dal mirto sardo al ginepro toscano, dal peperoncino calabro alla ciliegia di Turi.

Formulazioni sostenibili, avvolgenti e sensoriali, racchiudono l’essenza delle più varie identità territoriali italiane. La PDT Cosmetici, oltre a produrre “conto terzi”, ha creato un proprio marchio, Physio Natura, destinato al mondo dell’estetica professionale. Tra le novità la linea di solari con carota viola di Polignano a Mare, un ingrediente autoctono, unico e straordinario con una concentrazione di sostanze antiossidanti quattro volte maggiore alle normali carote in commercio. Completamente vegana, testata dermatologicamente e Nichel Tested, è l’unione perfetta di beta-carotene e altri attivi di origine naturale come l’Acido Ialuronico, Aloe Vera, Iperico, Menta, Burro di Mango, Vitamina E, essenziali per prevenire la formazione di radicali liberi, proteggere la pelle e idratarla. È la prima volta che la Carota Viola di Polignano a Mare, prodotto pugliese riconosciuto internazionalmente anche come presidio Slow Food, non solo per la sua storia ma per le sue caratteristiche uniche – attività antiossidante, fenoli totali, carotenoidi totali e beta-carotene – è protagonista di un processo di economia circolare. Gli scarti di produzione di una piccola azienda agricola di Polignano a Mare, “Méstagnaz”, specializzata nella coltivazione di carote viola, vengono riutilizzati nei laboratori dell’azienda PDT per la creazione dei prodotti solari. Per preparare al meglio il corpo in vista della bella stagione, trattamenti riequilibranti e detossinanti, con olii essenziali di timo, rosmarino e salvia; modellanti e riducenti alla ciliegia e peperoncino. Per combattere la cellulite crema corpo al geranio e zenzero. E per le mamme in dolce attesa, per contrastare le smagliature, l’olio alle mandorle di Toritto.

