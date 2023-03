A Ruvo di Puglia nasce #FattInCasa

Alimenti biologici a chilometro zero, realizzati da una comunità di inclusione sociale

È stato presentato Comunità Terapeutica Riabilitativa C.A.S.A. don Tonino Bello il progetto #FattInCasa, finanziato dalla REGIONE PUGLIA, che sostiene l’avvio e il rafforzamento di attività imprenditoriali con il cui valore economico si integra con il valore sociale prodotto per le comunità di riferimento generando inclusione sociale.

In linea con questi obiettivi la Comunità Oasi2 San Francesco ha realizzato presso la Comunità C.A.S.A. don Tonino Bello, sita nell’agro di Ruvo di Puglia, l’allestimento – comprensivo di lavori di manutenzione straordinaria e di forniture – di un Laboratorio di Trasformazione Alimentare dei prodotti etici, genuini e a km0, coltivati negli orti sociali della stessa comunità e trasformati nella linea “Buoni! Come Fatti In Casa” (salse, paté, marmellate, frutta e ortaggi essiccati, etc.).

La gestione del laboratorio è affidata a personale opportunamente formato e include anche gli ospiti della comunità in conclusione del programma terapeutico.

Il progetto è stato realizzato in partenariato con il Comune di Ruvo di Puglia, con l’Associazione C.A.S.A. don Tonino Bello della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, con il Bio-Distretto delle Lame e con Alce Nero, con l’obiettivo di consolidare una rete integrata per la promozione, nella comunità economica e sociale di riferimento, della cultura della condivisione, della produzione etica, del consumo consapevole e responsabile e per il rafforzamento della coesione territoriale e istituzionale.

Il progetto ha inoltre realizzato:

formazione specifica degli operatori e degli utenti della Comunità Terapeutica per la manipolazione degli alimenti e del relativo confezionamento/conservazione;

avvio dell’attività imprenditoriale e creazione delle ricette specifiche per la fase di prima produzione;

consulenze per l’applicazione del Sistema HACCP per l’igiene dei prodotti alimentari a tutela dei consumatori;

identità visiva, logo identificativo — brand, necessario per materiale promozionale, visual image, sito web, social media;

inserimento lavorativo per persone in uscita dai percorsi terapeutici.

Sono in fase di avvio i processi di conseguimento delle seguenti certificazioni di qualità: ISO 22000, Certificazione Biologica per l’attività di trasformazione dei prodotti secondo il metodo biologico ai sensi del Regolamento CE 834/2007, Regolamento (CE) n. 889/2008 e del DM del 18.07.2018.

Di prossima attivazione, in collaborazione con il Comune di Ruvo di Puglia, la distribuzione di una bag bisettimanale con i prodotti agricoli freschi e trasformati alle famiglie in difficoltà socio-economiche intercettate nel territorio.