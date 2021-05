Vaccini anticovid, a chi le dosi giovedì 6 maggio

Superata quota 1 milione 400mila dosi. Lopalco: presentarsi negli hub agli orari indicati. Amati: “In giacenza 168.999 dosi di vaccino”. Un nuovo Hub a Catino da giugno

“Invitiamo i cittadini e le cittadine a presentarsi nei centri vaccinali all’orario indicato dalla adesione, per facilitare la somministrazione delle dosi, controllando anche su lapugliativaccina.it eventuali cambiamenti di data e ora, che saranno comunque comunicati anche via sms o per telefono. Gli assembramenti incontrollati nelle aree esterne dei centri spesso sono dovuti ad anticipi nella presentazione ai centri, dove il personale sanitario e della Protezione civile – che ringraziamo ancora una volta per lo sforzo – provvede a prendere la temperatura, invitare all’igiene delle mani e a indicare le zone di attesa.

Questa la raccomandazione dell’ assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, per favorire il buon andamento delle vaccinazioni nei diversi punti della regione.

Asl Bari

Proseguire la campagna vaccinale in favore delle fasce di età 69-60 anni. Completare, con il contributo della Medicina generale, le seconde dosi agli over 80 e le prime vaccinazioni ai soggetti fragili e con disabilità grave. Concludere il ciclo vaccinale di operatori scolastici e forze dell’ordine e infine continuare la immunizzazione dei pazienti estremamente vulnerabili in cura nei centri specialistici di riferimento. Questi sono gli obiettivi della ASL di Bari che attraverso la rete di hub di popolazione, distretti socio sanitari, Medicina generale e ambulatori ospedalieri, si è attestata ad una media giornaliera di oltre 10mila somministrazioni. Nelle ultime 24 ore sono state infatti eseguite oltre 13mila vaccinazioni.

Asl Bt

Nel pomeriggio sono state consegnate altre 11.700 dosi di Pfizer mentre si attende per il fine settimana l’arrivo di altre 2300 dosi di Moderna. Ai medici di base sarà consegnato il vaccino necessario per continuare regolarmente la vaccinazione dei pazienti fragili.

Asl Lecce

Da domani, 6 maggio, fino a martedì 11 maggio, tutte le persone con età uguale o superiore a 80 anni che hanno ricevuto la prima dose Pfizer da almeno 21 giorni e sono in grado di raggiungere autonomamente i Punti vaccinali di popolazione, possono accedere presso il centro in cui hanno ricevuto la prima dose per completare la vaccinazione con la seconda dose. Prosegue la campagna degli over 70, che fino a martedì potranno accedere alla vaccinazione direttamente, anche senza prenotazione, nei 12 hub della provincia. Ed è incominciata oggi la somministrazione delle seconde dosi per il personale della scuola.

Amati: “In migliaia attendono chiamata”

C’è però chi non condivide l’andamento della campagna vaccinale. «Sono migliaia le persone che attendono di essere chiamate dopo aver saltato il turno per mancanza di vaccini, incompatibilità con il vaccino programmato e somministrazione in ambiente protetto. Solo a Brindisi si stimano in 3mila. A questi bisogna inoltre aggiungere lo scarso livello di copertura dei fragili, che attualmente risulta al 25,48 %. Credo che siano necessarie sessioni straordinarie, anche notturne, considerato che la previsione di vaccini in consegna appare rassicurante, piuttosto che dover registrare ancora una volta centri vaccinali con più di 8 postazioni ancora non in servizio h12”.Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, (che ha messo a disposizione della regione il portale www.fabianoamati.it/covidreport ) commentando i dati odierni sulle vaccinazioni.

Delle dosi somministrate ad oggi (1.414.086), 1.049.117 sono prime dosi (26,5% dei vaccinati) e 364.969 seconde dosi (9,23 % dei vaccinati). In giacenza restano 168.999 dosi, dato che ci mette all’ottavo posto nella classifica generale nazionale delle dosi somministrate con la percentuale dell’89,3%. Al primo posto per somministrazioni ci sono le Marche, seguite da Veneto, Lombardia, Valle D’Aosta, Emilia Romagna, Molise, Liguria La percentuale di cittadini fragili vaccinati è 25,78%.

Nel dettaglio i dati di utilizzo dei singoli vaccini: Vaxzevria (Astrazeneca) giacenza 98.891; Pfizer/Biontech giacenza 28.501;Moderna giacenza 34.949; Janssen giacenza 6.658.

La scuola “Domenico Vacca” a Catino nuovo hub vaccinale

La giunta comunale ha deliberato l’utilizzo della scuola secondaria di primo grado “Domenico Vacca”, in via delle Azalee 9, a Catino, quale nuovo hub per la campagna vaccinale a partire dal prossimo mese di giugno. Il Comune di Bari in questi mesi ha messo a disposizione della cittadinanza e delle autorità sanitarie il Pala Carbonara, il Pala Balestrazzi e il Pala Laforgia. In vista del fatto che i tre i palazzetti resteranno attivi come centri vaccinali fino al 31 maggio per poi tornare definitivamente nelle disponibilità dei soggetti gestori che potranno, compatibilmente con le limitazioni previste, riprendere le attività sportive, il Comune ha provveduto a selezionare altre strutture comunali utili all’attivazione di nuovi punti vaccinali.

Il primo plesso prescelto è la scuola “Domenico Vacca” che entrerà in funzione dai primi giorni giugno, fino al termine della campagna vaccinale e delle esigenze generali. il piano terra e il primo piano diventeranno dei punti vaccinali, capaci di assorbire ed aumentare le capacità di vaccinazione dei palazzetti. La scuola assorbirà sia il flusso di cittadini già prenotati nei tre palazzetti, in un secondo momento sarà uno degli hub a disposizione della campagna di massa

Nel plesso saranno create due sale per l’infermeria, una per ciascun piano, sistemate le aree verdi, demolite e ricostruite alcune tramezzature interne, riqualificati gli infissi, imbiancate le pareti, sarà sostituita la guaina di impermeabilizzazione per circa 400 metri quadrati e realizzato un nuovo impianto di climatizzazione. Saranno anche realizzati due varchi nella recinzione esterna in modo da garantire l’accesso e l’uscita dei cittadini attraverso due punti distinti.

Al termine dell’utilizzazione come centro vaccini, il grande plesso sarà messo a disposizione per iniziative in favore della collettività e rafforzerà il sistema dei servizi del Municipio V.