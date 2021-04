Vaccinazioni, un portale con aggiornamenti in tempo reale

Lo ha realizzato il consigliere regionale Fabiano Amati: “Aggiornamento in tempo reale sui numeri della campagna vaccinale”

«Un portale per controllare in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione in Puglia e metterla a confronto con il dato nazionale, regione per regione. Si può raggiungere la piattaforma direttamente dal link https://www.fabianoamati.it/covidreport con il proprio smartphone o con il computer e navigare tra le numerose funzioni». Lo comunica il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati.

Il portale, realizzato con lo staff di Amati e con il contributo di Alessandro Nestola, già nella prima pagina permette di visualizzare i dati aggiornati con le dosi giornaliere somministrate e le differenze rispetto ai giorni precedenti, in modo da poter capire facilmente l’andamento della campagna vaccinale in Puglia.

«In seconda pagina – continua Amati – è visibile la percentuale di vaccinati per fasce d’età (qui il link ). In terza pagina c’è l’andamento della campagna per le categorie lavorative (qui il link)e in ultima pagina la classifica reale delle regioni in base alla copertura di tutta la popolazione, una funzione che pochi portali offrono e che permette di capire realmente quanto siamo vicini all’immunità di gregge regionale (qui il link )

«Insomma – conclude Amati – un portale semplice e chiaro che permette di conoscere la situazione della campagna vaccinale anche in rapporto ai giorni precedenti».