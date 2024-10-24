Politica ambientale a Bari, quali linee?

Se ne parla oggi in un incontro organizzato da Italia Nostra. Appuntamento presso la Biblioteca Richetti

Il 24 ottobre alle ore 17.00 presso la Biblioteca Gaetano Ricchetti di Bari ( vi Sparano, 145) si terrà un incontro sul tema: “ Linee di una politica ambientale a Bari” cui interverranno il Sindaco di Bari Vito Leccese e l’Assessora al clima, alla transizione ecologica e all’ambiente del Comune di Bari, Elda Perlino.

Tale iniziativa -organizzata dalla sezione di Bari di Italia Nostra– rientra nel quadro di una serie di confronti aperti alla cittadinanza programmati dall’Associazione, dal titolo “ Conversazioni sul futuro della città”, che proseguirà con discussioni su temi quali la cultura, il patrimonio storico e l’urbanistica per conoscere il presente e condividere i progetti sul futuro.

Italia Nostra nazionale è infatti un’associazione che- dai lontani anni ’50- tutela e valorizza il patrimonio storico naturalistico e artistico, culturale materiale e immateriale e si propone di sensibilizzare ed educare in tal senso le comunità che sempre più avranno il dovere civile di lasciare un’eredità culturale alle generazioni future che abbiano nel paesaggio, soprattutto in quello cittadino, nella sua conoscenza e comunicazione, un importante spazio in cui vivere e riconoscersi

In Puglia e a Bari è attiva dagli anni ’60 e opera in sinergia tra soggetti istituzionali e non per proteggere e tramandare il patrimonio.