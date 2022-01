Maltempo, arriva la neve anche in Puglia

Allerta arancione per una perturbazione che porterà tra stasera e domani temperature rigide, neve sui rilievi e venti di burrasca sulle coste. Il maltempo dovrebbe drurare qualche giorno

Dopo la parentesi “semi primaverile” di Natale e Capodanno, con temperature miti e cielo sereno o poco nuvoloso, da ieri le temperature si sono abbassate ed è tornato il freddo. La pioggia, già tornata da un paio di giorni, tra stasera e domani sui rilievi si potrebbe trasformare in neve. Nella meteorologia il condizionale è d’obbligo anche perché nonostante i modelli matematici di riferimento e le osservazioni dei satelliti geostazionari siano estremamente attendibili, a livello locale alcune variabili potrebbero modificare le previsioni meteorologiche.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per “un sistema perturbato a carattere freddo tende ad attraversare l’intera Penisola, determinando la formazione di un minimo barico sul Tirreno. In tale contesto si assisterà ad una intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali, con conseguente abbassamento delle temperature e nevicate fino a quote collinari su parte del Meridione. In serata si prevedono nevicate mediamente al di sopra dei 500-700 metri su Campania, Basilicata e Puglia, con apporti al suolo da deboli a moderati. Si prevedono inoltre venti da forti a burrasca, a prevalente componente settentrionale, su Emilia-Romagna orientale, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, in estensione dalle prime ore della giornata di domani, lunedì 10 gennaio, ad Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata con ulteriori temporanee raffiche fino a burrasca forte sulle zone costiere e appenniniche; attesi venti da forti a burrasca, inizialmente a componente occidentale, su Sicilia e Calabria, in successiva rotazione dai quadranti settentrionali e in ulteriore rinforzo fino a burrasca forte. Previste forti mareggiate lungo le coste esposte.”. In conclusione, è prevista per domani, lunedì 10 gennaio, allerta arancione per rischio idrogeologico sull’area settentrionale della Puglia e allerta gialla per rischio idrogeologico, rischio idraulico e rischio temporali su Abruzzo, Molise e su alcuni settori di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Aspettiamoci, dunque, maltempo per qualche giorno. Dopo, come sempre, tornerà il sole.