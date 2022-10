Littering, la strategia contro i rifiuti della Regione Puglia

La Puglia investe in una strategia integrata tra enti e istituzioni per combattere l’abbandono indiscriminato di rifiuti

Azioni sinergiche tra Regione, Forze dell’ordine, mondo della ricerca e dell’associazionismo per una strategia di prevenzione e contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

È questa la strategia regionale, presentata in Fiera del Levante, nella Sala 1 del Padiglione istituzionale 152, contro l’abbandono dei rifiuti.

La Regione Puglia è fortemente impegnata nella tutela ambientale e paesaggistica del proprio territorio e ha investito importanti risorse ai fini della vigilanza e controllo, del contrasto e della rimozione di cumuli di rifiuti abbandonati.

La Regione Puglia, dal 2021, ha avviato un percorso che ha visto il coinvolgimento di ANCI, AGER, CNR-IRSA e le province ha portato, difatti, alla costruzione di una strategia mirata a prevenire e ridurre il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Si tratta di un programma di azioni per la tutela ambientale che vede istituzioni, Comuni, cittadini e forze dell’ordine uniti contro l’abbandono dei rifiuti e verso la sensibilizzazione sul tema. La strategia è stata approvata con delibera di Giunta n. 946 del 04/07/2022 e contiene il Documento strategico per il contrasto al fenomeno del littering (abbandono dei rifiuti) in Puglia attraverso tre specifici obiettivi:

Rafforzamento del presidio territoriale e la dotazione strumentale per il controllo e monitoraggio degli abbandoni dei rifiuti; Implementazione dell’utilizzo e potenziamento dei servizi utili al conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini;

Sensibilizzazione dei cittadini agendo sui comportamenti individuali e collettivi, migliorando il senso di appartenenza al territorio e promuovendo la partecipazione attiva nella cura dei beni e degli spazi comuni.

A tal proposito la Regione Puglia, all’interno della strategia regionale, ha dato vita a una campagna di comunicazione finalizzata alla sensibilizzazione e al contrasto dell’abbandono dei rifiuti, con lo slogan “Abbandonare non è un’opzione. Salva la Puglia”.