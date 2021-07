Covid in Puglia tra vaccinazioni e riprogrammazioni delle sedute

Sono 19 i casi positivi su 4.342 test per l’infezione da Covid-19 effettuati oggi e 2 i decessi registrati in Puglia. 82 i ricoverati

Sono 3.978.303 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale). Le dosi sono il 92.7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza; la Puglia perde il primato delle somministrazioni di questi giorni, a causa della riprogrammazione – al ribasso – delle sedute vaccinali, che continuerà anche nei prossimi giorni. A questo proposito il Capogruppo della Lega Puglia in Consiglio Regionale, Davide Bellomo parla di «caos vaccinazioni, con Hub vaccinali che chiudono o vengono trasferiti, cittadini non avvisati dello spostamento della seconda dose, code e assembramenti, a volte sotto il sole cocente» e invita a l’assessore alla salute Pier Luigi Lopalco a riferire in Consiglio regionale.

Critico anche il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, commentando i dati odierni: «Il raggiungimento della copertura vaccinale con l’80% della popolazione pugliese cui sono state somministrate due dosi, si attesta oggi al 19 settembre 2021 – precisa – Occorre accelerare e mantenere anche nei weekend un alto numero di somministrazioni per concludere entro la fine di agosto». Ad oggi risultano in giacenza, secondo i conteggi presenti sul portale https://www.fabianoamati.it/covidreport, 367.103 dosi di vaccino. «Nel periodo 6 luglio – 12 luglio 2021, in Puglia sono state somministrate 195.682 dosi, cioè 36.257 dosi in meno rispetto all’obiettivo fissato di 231.941», dice Amati.

Il piano vaccinazioni nelle ASL

ASL Bari – Prosegue a ritmo sostenuto la campagna vaccinale della ASL di Bari: dal 1 luglio ad oggi sono state eseguite nel territorio provinciale 122.113 somministrazioni di vaccino anti Covid, di cui 29.987 prime dosi e 92.126 seconde, perlopiù nei punti vaccino territoriali

ASL Brindisi – Sono oltre 3.400 le dosi somministrate oggi nei centri della Asl di Brindisi, in linea con il target regionale.

Il Dipartimento di Prevenzione, inoltre, sta organizzando gli appuntamenti per i turisti in arrivo o già presenti nelle località turistiche della provincia e per i ragazzi che hanno necessità di spostarsi nelle prossime settimane per motivi di studio. “A ci sono 629 turisti che si sono registrati sulla piattaforma e per i quali si sta programmando la somministrazione della seconda dose. Gli studenti, invece, devono presentare un’autocertificazione a seguito della quale verranno organizzati gli appuntamenti.

ASL BT – Cresce la percentuale di cittadini che nella provincia Bat hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Ad Andria si tratta del 58% della popolazione, a Barletta del 60, a Bisceglie del 66, a Canosa del 62, a Margherita del 65, a Minervino del 66 a San Ferdinando del 56, a Spinazzola del 71, a Trani del 63 e a Trinitapoli del 58.

La campagna vaccinale prosegue come da programma: ad Andria l’hub resterà aperto questa settimana di martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, a Bisceglie si vaccina martedì fino alle 15, mercoledì mattina e pomeriggio, giovedì solo mattina e venerdì mattina e pomeriggio. A Canosa sono in programma vaccinazioni martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 mentre a Trani le vaccinazioni si terranno da martedì a sabato dalle 9 alle 13.

ASL Foggia – Sono 595.084 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale.

Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 60,8% della popolazione vaccinabile; ha invece concluso il ciclo vaccinale il 37,3% con 226.104 seconde dosi.

ASL Lecce – Circa 5000 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri nei 12 Punti vaccinali di popolazione, nei centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale, negli ambulatori e a domicilio.

ASL Taranto – Per quanto riguarda la campagna vaccinale in Asl Taranto: nella provincia jonica, dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate, in totale, oltre 565mila dosi di vaccino. Rispetto a questo dato, oltre 230mila cittadini hanno completato il ciclo vaccinale.