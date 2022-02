Altri 4000 ricci sequestrati alle Isole Tremiti

La Guardia di Finanza ha sorpreso e sanzionato 4 tranesi mentre pescavano nell’area protetta dell’Isola di San Domino

Ancora sequestri di ricci alle Isole Tremiti. Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Termoli ha intercettato 4 pescatori sportivi, nelle acque antistanti l’Isola di San Domino, mentre pescavano i ricci.

Nello stesso specchio acqueo, peraltro si tratta di un’area marina protetta, già il 15 febbraio erano stati fermati 2 pescatori di Barletta con 2000 ricci. Questa volta i pescatori, provenienti da Trani, avevano pescato oltre 4000 ricci, su un fondale di circa 10 metri.

Inevitabile la sanzione amministrativa di 2000 euro a pescatore e il sequestro di tutta l’attrezzatura utilizzata, mentre i ricci sono stati rigettati in mare perché ancora vivi.

I ricci sequestrati in una settimana sarebbero finiti probabilmente sui banconi abusivi per le strade pugliesi per la vendita al dettaglio. Non sarebbe da escludere anche una pesca su commissione, magari per un ristoratore compiacente, perché la richiesta di ricci in Puglia, e nel barese in particolare, è sempre molto alta.

Sono considerati prelibatezze nella Puglia barese, da mangiare vicino al mare, rigorosamente crudi e con il pane. Poi, l’anticipo di primavera di domenica scorsa ha sicuramente dato una grande spinta alla pesca degli echinodermi. Considerando il fatto che la pesca eccessiva lungo la costa ha di fatto cancellato la loro presenza, l’approvvigionamento di ricci avviene solo tramite allevamento o nelle zone o nelle regioni dove non sono apprezzati. Un riccio oggi si vende nel barese ad un costo che oscilla tra i 0,50 centesimi e 1 euro, mentre la pesca è decisamente semplice: infatti, in passato i ricci venivano presi direttamente con le mani a riva e consumati sul momento. È quindi un business piuttosto facile e redditizio.

Ma molti non comprendono che la loro presenza in mare è fondamentale perché il riccio filtra l’acqua del mare e tiene pulito l’ecosistema marino.