Xylella, non si ferma la corsa del patogeno. Il ministro: ‘Presto altri fondi’

Non solo piante di ulivo ma alberi di mandorlo e vite. La Xyella Fastidiosa minaccia la biodiversità e l’agricoltura su aree sempre più ampie. Mentre gli alberi tra Santeramo in Colle e Cassano delle Murge già stanno subendo l’aggressione del batterio, il Parco dell’Alta Murgia ha chiesto un incontro urgente con la Regione. Un convegno del Gal Sud Est barese

“Anche nella programmazione dei fondi di coesione individueremo nuovi interventi che non siano solo un tampone ma che siano risolutivi per una regione che ha negli ulivi un grande tesoro da proteggere”. Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, da Brindisi punta sull’urgenza di prevedere nuove risorse per l’emergenza: “Abbiamo investito alcune decine di milioni negli ultimi mesi, che non sono certamente sufficienti”.

L’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, intanto, ha aggiornato l’elenco delle piante che possono essere infettate: da 452 a 713 specie erbacee, arboree o arbustive, spontanee e coltivate, di interesse alimentare, ornamentale o forestale.

Xylella in 300 specie vegetali del mondo

Nel territorio dell’Unione, varie piante coltivate di elevato valore economico (ad esempio olivi, alberi da frutta a nocciolo, come prugne, mandorle e ciliegie) o piante ornamentali a larga diffusione (ad esempio poligala a foglie di mirto, oleandro) sono state identificate come ospiti. Il batterio è stato individuato o isolato in più di 300 specie vegetali nel mondo, anche se non tutte sono sensibili alla malattia e non tutte le specie di piante sono colpite da tutte le sottospecie di Xylella fastidiosa. I sintomi variano notevolmente: da infezioni latenti alla morte della pianta entro un tempo limitato, a seconda della specie vegetale ospite, del livello di inoculo batterico, della sottospecie interessata o persino delle specifiche ricombinazioni all’interno della stessa o di diverse sottospecie, nonché dalle condizioni climatiche. Numerose specie di insetti succhiatori di linfa xilematica sono vettori. Ne consegue che il rischio di un’ulteriore diffusione sia estremamente elevato.

Il batterio insediato in Puglia, diverso da tutti gli altri trovati in Europa, è Xylella fastidiosa subspecie pauca genotipo ST53, ospitato da ben 35 differenti specie di piante tra cui olivo, ciliegio, mandorlo, pistacchio, alloro, oltre a numerose piante arbustive tipiche della macchia mediterranea (mirto, cisto, rosmarino, ginestra, fillirea) o ornamentali (oleandro, poligala, geranio, lavanda) e qualche specie erbacea infestante (chenopodio, conyza).

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Obbligo di arature, fresature, erpicature e trinciature

La Regione Puglia ha imposto misure fitosanitarie obbligatorie per contrastare la diffusione dell’insetto vettore del batterio, con la precisazione che ci sono tre sottospecie del batterio rilevate sul territorio pugliese: Pauca, Fastidiosa Fastidiosa e Multiplex, che continuano a rappresentare una minaccia concreta per le coltivazioni olivicole e per l’intero comparto agroalimentare.

La Determinazione n. 47 pubblicata il 26 marzo e la successiva proroga dell’Osservatorio Fitosanitario regionale, ha stabilito l’obbligo di effettuare lavorazioni superficiali del terreno come arature, fresature, erpicature e trinciature per contenere la diffusione della Sputacchina entro il 23 aprile nei comuni situati a un’altitudine inferiore ai 200 metri sul livello del mare (mentre per i comuni a quote superiori ai 200 metri, si procederà in un secondo momento): Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Bari, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Carovigno, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Castellaneta, Cellamare, Cisternino, Conversano, Crispiano, Fasano, Ginosa, Gioia del Colle, Giovinazzo, Grumo Appula, Laterza, Locorotondo, Martina Franca, Massafra, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Mottola, Noci, Noicattaro, Ostuni, Palagiano, Palagianello, Palo del Colle, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Statte, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano.

“La pulizia dei campi, dei bordi stradali e delle aree pubbliche è fondamentale – ha detto l’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia – per tutelare il paesaggio agricolo pugliese. Si tratta di un’operazione capillare e decisiva per contenere l’espansione del batterio che ha già stravolto ettari di uliveti nel Salento, e che continua a mettere a rischio uno dei patrimoni produttivi più importanti del Mezzogiorno. Il controllo sull’esecuzione delle misure sarà affidato all’Osservatorio Fitosanitario, con il supporto dei Carabinieri Forestali, che utilizzeranno anche rilievi aerofotogrammetrici per individuare le aree eventualmente non conformi”.

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Anci Puglia: misure fondamentali ma servono più risorse ai Comuni

Le misure di contrasto alla diffusione della Xylella sono fondamentali per la salvaguardia del patrimonio olivicolo e viticolo della regione, ma comportano costi elevati per gli enti locali. Se le aziende agricole e i proprietari privati devono sostenere costi significativi per adempiere alle prescrizioni, per i Comuni la situazione è più complessa. Per questo Anci Puglia ha formalmente richiesto alla Regione Puglia di attivare misure di supporto economico per i Comuni impegnati nell’attuazione degli interventi obbligatori previsti dal Piano di Azione per il contrasto alla Xylella fastidiosa. La richiesta nasce dalle difficoltà economiche che le amministrazioni comunali stanno affrontando per rispettare gli obblighi di lavorazione del terreno e trattamento fitosanitario nelle aree pubbliche comprese nelle zone delimitate.

In particolare, Anci Puglia ha richiesto:

lo stanziamento di risorse dedicate ai Comuni per la copertura dei costi legati alla manutenzione dei cigli stradali comunali e all’esecuzione delle pratiche anti-Xylella;

e all’esecuzione delle pratiche anti-Xylella; l’introduzione di modalità più flessibili per l’attuazione delle ordinanze, tenendo conto delle difficoltà economiche e organizzative degli enti locali.

Anci Puglia ha ribadito l’importanza di un intervento tempestivo e mirato per consentire ai Comuni di adempiere agli obblighi previsti dal Piano di Azione, senza compromettere ulteriormente la propria sostenibilità finanziaria. La collaborazione tra istituzioni e territori è essenziale per contrastare la diffusione della Xylella e garantire la tutela di un settore strategico per l’economia e l’identità della Puglia.

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I controlli a Barletta: monitoraggio su eventuali focolai di Xylella fastidiosa

L’Agenzia regionale per le Attività Irrigue e Forestali Arif Puglia sta portando avanti in queste settimane il monitoraggio su eventuali focolai di Xylella fastidiosa anche in zone indenni tra cui il territorio di Barletta. Le operazioni di monitoraggio sono condotte da professionisti incaricati dall’Arif e formati dall’Osservatorio Fitosanitario regionale che si presentano in uniforme e con presentazione di tesserino.

Tutte le attività, in ogni loro fase, non comporteranno alcun elemento invasivo o distruttivo, se non l’ingresso nei fondi agricoli da parte dei tecnici a mezzo tesserino e il prelievo di piccolissime parti di piante da esaminare.

Area protetta ma non dalla Xylella. La situazione nel Parco dell’Alta Murgia

La Xylella sta attaccando alberi di mandorlo nel territorio del Parco dell’Alta Murgia, in particolare negli agri di Santeramo in Colle e Cassano delle Murge.

Per analizzare lo stato di diffusione del batterio e valutare le misure di contenimento e prevenzione da adottare, l’ente Parco ha convocato un incontro urgente con Regione Puglia posto che la presenza della Xylella nell’area protetta rappresenta una seria minaccia per la biodiversità (entomofauna e flora) e per le attività agricole locali. L’attuazione di alcune misure previste dalla normativa solleva preoccupazioni, a partire dalla distruzione delle piante infette e la rimozione dell’apparato radicale attraverso trattamenti fitosanitari invasivi con l’impiego di disseccanti come il glifosato, con conseguenze potenzialmente dannose per l’equilibrio ecologico del Parco. Anche eradicare le specie quelle appartenenti al genere Prunus, inclusi il perastro e il Prunus webbii, significa eradicare specie protette. È poi fondamentale preservare i corridoi ecologici essenziali per la biodiversità, tutelando la fauna, inclusa l’erpetofauna, l’entomofauna protetta e i piccoli mammiferi.

L’Ente Parco ha cioè sottolineato la necessità di valutare metodi di intervento meno impattanti sui sistemi naturali e di considerare l’applicazione della deroga prevista dall’art. 7, comma 3 del Regolamento UE 2020/1201 (modificato con Reg. 2024/2507) che consente la salvaguardia delle piante di valore storico, sociale e ambientale presenti nelle zone infette.

Il Gal per Acquaviva: il punto su ricerca e misure di contrasto

Dopo Polignano a Mare e Bitritto, il Gal Sud Est Barese ha organizzato per oggi ad Acquaviva delle Fonti un convegno che ambisce ad informare il mondo agricolo sull’avanzamento della ricerca e sulle misure preventive per contrastare la diffusione di vettori e batterio. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Acquaviva e il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, offre una panoramica sulle necessarie e urgenti misure fitosanitarie e un approfondimento aggiornato e scientificamente valido sul tema Xylella e sugli strumenti messi in campo dalla Regione Puglia con il Piano Straordinario per la rigenerazione olivicola.

“Quanto accaduto in passato in altre zone della Puglia – commenta il sindaco di Acquaviva delle Fonti Marco Lenoci – ci insegna che è fondamentale agire con tempestività per contenere la diffusione del batterio ed evitare conseguenze irreversibili sul nostro patrimonio ambientale. Riteniamo pertanto indispensabile un confronto costante con gli enti competenti (Assessorato Regionale all’Agricoltura, Osservatorio fitosanitario Regionale, Parco Nazionale dell’Alta Murgia e oggi Geoparco Unesco, Università degli studi di Bari) per adottare soluzioni il più possibile sostenibili che tendano a salvaguardare la storica e preziosa economia tipicamente agricola della nostra cittadina”.

Incontro aperto alla cittadinanza

Toni analoghi da Maria Grazia Barbieri, assessore all’Agricoltura di Acquaviva: “La nostra Amministrazione ha accolto con interesse ed entusiasmo l’invito del Gal a realizzare un incontro urgente con la cittadinanza, per analizzare la diffusione della Xylella nel nostro territorio e valutare le misure di contrasto da mettere in atto. Il batterio sta colpendo alberi di mandorlo nelle campagne di Santeramo in Colle e Cassano delle Murge, rappresentando una minaccia per la biodiversità e le attività agricole locali che sono alla base delle nostre tradizioni e della nostra economia. Per questo, l’incontro è aperto alla cittadinanza tutta ed in particola agli agricoltori ed alle associazioni agricole territoriali. Intervenire tempestivamente è fondamentale per limitare la diffusione del batterio, ma è altrettanto importante trovare un equilibrio tra l’obbligo di eradicazione previsto dalla normativa e la salvaguardia degli ecosistemi, evitando, ove possibile, trattamenti fitosanitari invasivi”.

Gal Sud Est barese: necessarie informazione e formazione”

L’evento di Acquaviva delle Fonti completa il piano di informazione realizzato dal Gal negli ultimi 4 anni. Il piano ha visto la realizzazione di 27 convegni disseminativi sulla valorizzazione e promozione delle filiere agroalimentari con partner istituzionali e scientifici, 18 workshop sulle nuove tecnologie in agricoltura e 7 visite studio tra fiere nazionali e internazionali e realtà produttive di riferimento del panorama ortofrutticolo nazionale.

Il Gal, come rimarca il consigliere di amministrazione del Gal Sud Est Barese Vito Abrusci “avverte l’urgenza di rafforzare tutte le attività disseminative e di formazione delle imprese nel contrasto alla diffusione della Xylella. Un tema che non coinvolge più, solo la filiera olivicola ma anche altre cultivar e lo fa in stretta relazione istituzionale con tutti i soggetti preposti, dalla Regione Puglia ai nostri Comuni, dal mondo della ricerca fino al Parco Nazionale dell’Alta Murgia, senza dimenticare le associazioni di categoria a partire dal comparto agricolo, commerciale e artigianale”.

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