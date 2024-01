Xylella, dal Consiglio regionale via libera a una legge e una commissione d’indagine

Ok alla legge per la tutela e valorizzazione del legno d’ulivo derivante da espianto per xylella. Istituita la Commissione che accerti responsabilità nel contenimento della xylella

“Nuova vita per il legno degli ulivi espiantati a causa della xylella: grazie alla nostra legge approvata oggi all’unanimità in consiglio regionale, non finiranno più in cenere o in abbandono, ma diventeranno materia per prodotti di pregio a marchio “Albero d’ulivo secolare della Puglia”. Così Paolo Pagliaro, il consigliere regionale capogruppo de “La Puglia Domani”, che ha visto approvata all’unanimità la proposta di legge con cui si dispone l’istituzione in ogni provincia colpita dal batterio xylella, di un centro regionale di raccolta, stagionatura e pre lavorazione del legno pregiato e custodia dei tronchi monumentali rimossi integralmente dagli alberi colpiti dal batterio-killer.

Cosa prevede la legge

Si tratta di centri all’interno dei quali dovrà essere conferito e lavorato il legno a livello d’opificio, favorire la creazione laboratori artistici e artigianali (ove produrre manufatti volti alla protezione e valorizzazione dei tronchi scultorei), la realizzazione di prodotti dall’alta fattura artigianale e la commercializzazione del legname ivi conferito. Lo stoccaggio e la stagionatura sono gli step urgenti, anche per fornire un’alternativa alla pratica dell’incenerimento totale del legno, tronchi monumentali compresi. Un patrimonio immenso da recuperare, se si pensa che l’intero Salento, in particolare la provincia di Lecce, ha perso 21 milioni di piante di ulivo.

In via sperimentale, al bisogno, per l’anno in corso viene individuato nella provincia di Lecce, il Centro pilota di raccolta, stagionatura e pre lavorazione del legno pregiato e custodia dei tronchi monumentali. La creazione del contrassegno “Albero d’Ulivo Secolare della Puglia” servirà a contraddistinguere i prodotti finiti e le creazioni artigianali provenienti dai centri regionali.

Ci sono opportunità di lavoro

La legge offre sbocchi importanti anche sul fronte occupazionale dal momento che è prevista anche la formazione professionale, con l’incentivazione dell’accreditamento dei corsi in materia di ebanisteria, stagionatura e pre lavorazione del legno pregiato e custodia dei tronchi monumentali.

La Regione sarà a capo di una cabina di regia per la tutela e valorizzazione del legno degli ulivi espiantati con l’obiettivo di favorire tutte quelle iniziative volte ad incentivare le relazioni tra operatori del mercato anche con l’ausilio del già presente Distretto Produttivo Legno e Arredo della Puglia.

Xylella, Commissione d’indagine per affermare il primato della prova scientifica

Il Consiglio regionale ha anche dato l’ok alla Commissione di indagine per accertare responsabilità nel contenimento della xylella . “Una buona notizia, per affermare il primato della prova scientifica contro la credulità e la magia, accreditare con maggiore vigore le misure di contenimento nelle aree non ancora colpite e contrastare ogni tipo di raggiro su rimedi non supportati dalla scienza”, dicono il consigliere e commissario regionale della Puglia di Azione Fabiano Amati e i consiglieri regionali Sergio Clemente e Ruggiero Mennea, capogruppo, proponenti e sottoscrittori della proposta di legge.

Un argomento quello delle responsabilità amministrative, estremamente controverso, purtroppo foriero della distruzione di molta parte del paesaggio ulivetato pugliese, che sin dal 2013 ha contrapposto i sostenitori della prova scientifica ai negazionisti, con le motivazioni più varie, producendo gravi ritardi nell’attività di contenimento del batterio e di distruzione della popolazione dell’insetto vettore.

LEGGI ANCHE: Biofertilizzanti protettori degli uliveti dalla Xylella, lo rivelano i satelliti

Tra le finalità è stato rilevato inoltre che la conoscenza in dettaglio di quanto avvenuto e degli atti amministrativi adottati, non applicati, ovvero parzialmente eseguiti o addirittura omessi, unita a una ricostruzione storico-fattuale di eventuali interferenze sull’attività amministrativa generate dal clima di forte contrapposizione politica, risultano necessarie a mettere a punto con maggiore chiarezza il profilo delle responsabilità, per meglio governare sia le attività di contenimento in corso che le politiche di ricostruzione produttiva e paesaggistica nella parte centro-meridionale della Puglia.

La Commissione d’indagine, formata da 15 componenti, discuterà sulla base di un rapporto istruttorio redatto dall’Osservatorio fitosanitario regionale e contenente gli atti adottati da tutte le autorità interessate – regionali, nazionali o internazionali – oppure gli atti proposti e non adottati, specificando l’attuazione o i profili di problematicità nell’attuazione, eventuali iniziative giurisdizionali anche interferenti, con relativi esiti, e il tutto corredato di ogni riferimento numerico-statistico. L’obiettivo è quello di arrivare a una prima conclusione entro un anno.