Xylella: arrivano i fondi per gli olivicoltori?

L’annuncio della Ministra Bellanova di sbloccare 300 milioni di euro destinati agli olivicoltori messi in ginocchio dall’epidemia di Xylella non smorza le polemiche per quei soldi che la Regione Puglia sta distribuendo col contagocce.

Ambient&Ambienti ricostruisce i fatti di questi ultimi trenta giorni.

Il “la” alla vicenda lo ha dato all’indomani del suo insediamento la Ministra all’Agricoltura Teresa Bellanova: «Lavorerò –aveva dichiarato un mese fa a Radio 24 – con ci ha messo la testa e non con chi si è affidato agli sciamani. Non dobbiamo alimentare polemiche ma dare risposte ad un settore che merita di tornare al centro del paese. È evidente – aggiungeva – che sulla Xylella non è stato fatto tutto quello che andava fatto: siamo stati condannati dalla Ue e parte della Puglia è devastata sia dal punto di vista economico che paesaggistico. Ma non prevarrà la polemica sulla politica». Dichiarazione che aveva suscitato pareri contrastanti e altrettanto netti, come quello dei consiglieri regionali Congedo, Zullo, Manca, Perrini, Ventola di Fratelli d’Italia e Direzione Italia e dello stesso patron di Direzione Italia Raffaele Fitto, che chiedevano “soluzioni concrete e risorse” e invitavano a non fare “passarella politica”, anche in considerazione del fatto che, proprio per non essersi attenuta alle direttive e alle prescrizioni delle direttive comunitarie, l’Italia è stata già condannata una prima volta dalla Corte di Giustizia Europea.

Xylella, un percorso di 2 km al mese

Dopo la dichiarazione di intenti della Bellanova la situazione però ha avuto una preoccupante accelerata. Il batterio viaggia a una velocità di 2 km al mese; sono stati scoperti a settembre altri ulivi infetti in una zona tra Brindisi e Taranto, più precisamente a Carovigno, Ostuni, San Vito dei Normanni, Taranto, Carosino, Fasano, Ceglie Messapica, San Michele Salentino e Francavilla Fontana.

Se poi si guardano i dati complessivi, si può parlare solo di ecatombe: Coldiretti parla di 100 km il territorio agricolo danneggiato da Brindisi a Leuca e di 21 milioni di piante infette da quando si venne individuato un albero attaccato dalla Xylella nel 2013 a Gallipoli. «Il danno al patrimonio olivetato nelle 3 province di Lecce, Brindisi e Taranto è salito ad oltre 1,6 miliardi di euro», fanno sapere da Coldiretti, che riporta anche il crollo della produzione di olio a Lecce (-90%), Brindisi (-38%) e anche a Taranto, benchè da poco aggredita dalla malattia. «La ripresa dell’agricoltura e la rigenerazione del paesaggio passano attraverso l’attivazione immediata dei decreti attuativi per l’emergenza Xylella per dare sostegno alle imprese olivicole e ai frantoi e la liberalizzazione dei reimpianti anche nell’area vincolate, perché serve in Puglia una massiccia ripresa produttiva. Il Salento sta morendo da 6 anni di Xylella e soprattutto di burocrazia», insistono da Coldiretti.

Regione Puglia, fra ritardi e corse in avanti su Xylella

La risposta della Regione Puglia, che lo scorso 25 settembre ha emanato in 24 ore le determine per l’abbattimento di due piante a Fasano rischia però di non avere l’effetto di soluzione radicale, e per una serie di motivi. Anzitutto l’estirpazione degli alberi infetti deve esser volontaria, secondo un calendario che prevede nell’ordine: manifestazione della volontà d’estirpare volontariamente entro 10 giorni dalla data di notifica, attraverso la compilazione e l’invio (anche a mezzo pec mail) di un modulo scaricabile sulla pagina “Emergenza Xylella” dell’Osservatorio fitosanitario regionale ; comunicazione – almeno 5 giorni prima dell’avvio dei lavori – della data d’estirpazione, che deve comunque avvenire entro 10 giorni dalla data di comunicazione della volontà di estirpare; effettuazione dei trattamenti fitosanitari preventivi autorizzati (Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am); estirpazione con mezzi meccanici; distruzione in loco della parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o (se consentito) bruciatura; obbligo di comunicazione alla Soprintendenza di eventuali ritrovamenti fortuiti d’interesse archeologico. Una trafila, un po’ troppo lunga che non impedisce, dunque, il diffondersi del batterio.

Se Coldiretti commenta positivamente la rapidità della decisione presa dalla Regione, al tempo stesso è preoccupatissima per l’estensione della malattia nella provincia di Taranto. «Bisogna replicare il ‘metodo Martina Franca’ (sono parole del presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia), dove nel 2016 è stato ritrovato un unico ulivo infetto e l’averlo espiantato tempestivamente ha bloccato l’avanzata della malattia, tanto che in quel comune non sono più stati accertati casi di Xylella». Non come è successo a Oria e Francavilla dove, per non abbattere 47 ulivi malati, con espianti bloccati dai ricorsi al Tar, sono stati fatti morire oltre 3.100 alberi.

La Xylella avanza non solo in Europa

Intanto il contagio avanza anche nel resto d’Europa, dove sono stati individuati altri casi di malattia, dalla Francia alla Spagna, dalla Germania al Portogallo. A farlo sapere è l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). E a questa preoccupazione si aggiunge il monito di Alexander Purcell, il massimo esperto sul tema, che proprio da Bari, intervenendo al congresso Associazione Luca Coscioni sui temi della libertà di scienza e delle libertà civili, ha fatto sapere che «Il problema non è solo la malattia dell’olivo, ma come raggiungere la cooperazione tra pubblico, coltivatori, governo a molti livelli e ricercatori» e che, data l’impossibilità di prevedere la traiettoria di un’epidemia in progresso, «un efficace programma di gestione richiederà l’integrazione di numerosi metodi di controllo dei vettori e di riduzione del numero di vettori infetti rimuovendo piante ospiti di Xylella su cui si essi si nutrono».

Non sarà una cosa semplice il prosieguo della lotta alla Xylella. In California si combatte da almeno 100 anni contro questa infezione che ha distrutto solo a Los Angeles almeno 70mila alberi (di cui molti secolari) tra magnolie, canfora, e gelso bianco. E sempre in California, sono stati necessari sostanziosi finanziamenti per la ricerca in modo da avere finalmente vitigni resistenti e nuovi metodi di controllo molto promettenti. In Europa solo da 5 anni si possono contare ricerche e raccolta di dati sul campo a cura dell’UE. Gli studi scientifici hanno ancora molto da dirci.

Le richieste di Coldiretti

La linea di Coldiretti è chiara: la Regione Puglia deve recuperare con determinazione e senza tentennamenti i ritardi sul protocollo (annunciato nel maggio 2018) per regolamentare la pratica degli innesti per salvare gli ulivi monumentali e ottemperare agli obblighi comunitari sugli espianti nelle zone contenimento e cuscinetto. La scelta degli innesti è per Coldiretti, poi, l’unica in grado di tutelare paesaggisticamente aree come la Piana degli ulivi secolari (nella zona tra Monopoli e Fasano) e il Salento, dove è impossibile capitozzare le piante. Coldiretti ha anche proposto un protocollo tecnico di utilizzo, in modo da avere riferimenti chiari.

Intanto è del 6 ottobre l’incontro a Lecce del Ministro Bellanova proprio con Coldiretti. Sua la promessa di sbloccare entro il 1° gennaio 2020 i 300 milioni di euro stanziati dal Decreto Emergenze per agricoltori e frantoiani e rimettere in moto quella che per Coldiretti è la più grande fabbrica green del Sud Italia. Un intervento quasi in contemporanea con le rassicurazioni del premier Giuseppe Conte che al Corriere del Mezzogiorno ha dichiarato: «Stiamo lavorando con grande determinazione per rendere disponibili al più presto i fondi inseriti nelle ultime leggi, destinati al sostegno delle aziende che hanno subito danni provocati dall’emergenza xylella. Il settore agricolo e agroalimentare sono punte di diamante di questo Paese. Eccellenze che il nostro governo vuole continuare a salvaguardare e proteggere». Questo significa dunque che verrà modificata la legge che prevedeva che 150 milioni arrivassero nel 2020 e altri 150 nel 2021?

Ma gli olivicoltori non ci credono…

Intanto gli olivicoltori sono alle corde. I 45 milioni di euro stanziati dall’UE per fondi del PSR che permetterebbero di espiantare gli ulivi arrivano col contagocce; solo per 80 tra le 1004 aziende che hanno fatto domanda sono stati sbloccati i fondi, ma solo al 50% dell’importo dovuto. «Serve la liberalizzazione dei reimpianti anche nell’area vincolate per avviare una massiccia ripresa produttiva», insiste ancora il presidente di Coldiretti Puglia Muraglia, che continua «Quando ci sarà il via libera all’espianto e reimpianto per i circa mille agricoltori che hanno presentato domanda di sostegno, genererà oltre 6 milioni di quintali di legna in un mercato che è già stagnante».

Ancora una volta non si fa attendere la risposta della Regione Puglia: Il direttore del Dipartimento Agricoltura Gianluca Nardone fa sapere che delle 1004 istanze delle aziende agricole per ottenere i pagamenti per il reimpianto di olivi danneggiati da xylella, 536 sono state ammesse, mentre le restanti erano incomplete o sbagliate, e annuncia una squadra di 20 persone dedicata al riesame delle istanze e al supporto dei tecnici. Staremo a vedere.