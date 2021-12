XVIII Master in Pianificazione Territoriale e Ambientale al Politecnico di Bari

Qualità ambientale, sicurezza del territorio e gestione sostenibile delle risorse sono i temi principali del master. Scadenza candidature: 18 gennaio 2022 per trenta posti disponibili

È giunto alla XVIII edizione il master annuale di secondo livello in “Pianificazione Territoriale e Ambientale” del Politecnico di Bari, che ha specializzato oltre cento laureati, prevalentemente ingegneri e architetti, nelle discipline legate alla tutela e valorizzazione del territorio, alla sicurezza e gestione ambientale.

Tale specializzazione conferma la risposta formativa dedicata alla crescente domanda di qualità ambientale, sicurezza del territorio, gestione sostenibile delle risorse. Il suo progetto didattico-scientifico infatti, mira a trasferire conoscenze per formare capacità volte alla tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente. Le figure formate dal master sviluppano competenze nel campo della mobilità sostenibile, della riqualificazione e rigenerazione delle aree abbandonate e degradate, del risanamento ambientale, della realizzazione di soluzioni di riorganizzazione urbana coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile.

«Il master in “Pianificazione Territoriale e Ambientale” – tiene a precisare la coordinatrice, prof.ssa Angela Barbanente del Poliba – risponde a una esigenza di formazione specifica nel campo della pianificazione territoriale e ambientale dovuta al fatto che in Italia e in Europa è molto aumentata la domanda istituzionale di piani e programmi territoriali e ambientali a ogni livello, in conseguenza delle sfide poste dal “Green Deal” europeo e dalla transizione ecologica nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)».

L’iniziativa, coinvolge principalmente i docenti del Politecnico di Bari. Il percorso formativo prevede un approccio interdisciplinare e un orientamento ambientale. Sono infatti previsti 12 moduli, per un totale di 60 crediti formativi universitari (CFU) su: Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti; Selvicoltura; Idraulica Ambientale e Territoriale; Biologia Ambientale; Economia Ambientale; Ingegneria e Pianificazione Territoriale; Sistemi Organizzativi; Fisica Tecnica Ambientale; Geologia Ambientale; Sistemi Informativi Territoriali; Geomatica; Modelli matematici per l’Ingegneria Ambientale. Le attività didattiche, erogate sia in modalità remota sia in presenza, sono articolate in due pomeriggi alla settimana di norma concordati con gli allievi, e sono suddivise in due semestri: il primo da febbraio 2021, il secondo da ottobre 2021.

È previsto anche uno stage facoltativo. Il corso è a numero chiuso per massimo 30 candidati provvisti di qualsiasi laurea specialistica, magistrale o laurea vecchio ordinamento. I candidati laureandi possono essere ammessi “con riserva” a frequentare il Master, a condizione che comunichino tempestivamente l’avvenuto conseguimento della laurea richiesta. Non sono previsti limiti di età e cittadinanza. Prevista una selezione basata su una valutazione curriculare e un colloquio attitudinale.

Le attività didattiche del Master si svolgeranno presso il Politecnico di Bari, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica – Campus Universitario. Al termine del corso è prevista una prova finale per il conseguimento del titolo.

Il percorso formativo è compatibile con l’erogazione delle Borse di Studio erogate dalla Regione Puglia, nell’ambito del progetto “PASS LAUREATI – Voucher per la formazione post-universitaria”.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico (campus universitario. E-mail di riferimento: biagio.palombella@poliba.it. Il bando completo del concorso è disponibile sul sito del Poliba – DICATECh Dottorati di ricerca e Master, all’indirizzo: http://www.dicatechpoliba.it/en/dicatech-dottorati-di-ricerca-e-master.