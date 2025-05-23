World Turtle Day: tartarughe in mare e nuovi nidi per la biodiversità

Numerose le iniziative fino a domenica 25 maggio per celebrare la Giornata delle Tartarughe

Il 23 maggio si celebra il World Turtle Day, la Giornata Mondiale delle Tartarughe, istituita nel 1990 per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza di proteggere questi straordinari rettili marini e i loro habitat, sempre più minacciati dalle attività umane.

In occasione della ricorrenza, Pasquale Salvemini, responsabile del Centro Recupero Tartarughe Marine di Molfetta, ha tracciato un bilancio dell’attività ventennale del centro, sottolineando il valore della collaborazione con le marinerie locali di Molfetta, Bisceglie e Trani. Un’alleanza preziosa che ha permesso il salvataggio di circa 10mila tartarughe marine.

L’attività quotidiana del Centro di Molfetta

«Il nostro lavoro è strettamente connesso all’attività dei pescatori, in particolare tra ottobre e aprile – spiega Salvemini – quando molte imbarcazioni operano sotto costa, fino a 40-50 metri di profondità. In inverno, è proprio a queste profondità che si rifugiano le tartarughe marine, spesso finendo accidentalmente nelle reti a strascico. Quando questo accade, vengono affidate al nostro centro per le cure necessarie».

Ogni esemplare viene sottoposto a un controllo completo in collaborazione con il Dipartimento di Veterinaria dell’Università di Bari. Un lavoro di squadra che ha permesso non solo il recupero, ma anche la riabilitazione e il rilascio in mare di centinaia di esemplari ogni anno.

Salvemini affronta anche una domanda frequente: perché non rilasciare subito in mare le tartarughe appena recuperate?

«Perché possono sviluppare due patologie gravi: l’asfissia e il gas embolismo, simile all’embolia dei subacquei. Serve tempo, attenzione e assistenza veterinaria per garantire loro una seconda possibilità».

L’impegno del centro non si limita al recupero: «Siamo attivi in tutti i Comuni costieri tra Bari e la BAT – racconta ancora Salvemini – e svolgiamo iniziative di educazione ambientale per bambini e adulti. A Monopoli, ad esempio, si è registrato un fenomeno crescente di nidificazione, che ora monitoriamo con attenzione».

Le iniziative per celebrare la Giornata

Per celebrare il World Turtle Day, il centro ha liberato due tartarughe adulte recuperate a Bisceglie. «Erano due femmine in degenza per patologie legate alla cattura accidentale. Le abbiamo rilasciate in collaborazione con il CSV San Nicola, il Circolo della Vela, la Capitaneria di Porto e alcune scuole. Alcuni studenti hanno partecipato attivamente all’operazione, salendo sulle imbarcazioni: è così che si crea consapevolezza».

Un film

Infine, un annuncio che unisce conservazione e cultura: «La prossima settimana – conclude Salvemini – rilasceremo una tartaruga in occasione delle riprese di un film girato nella BAT. Il protagonista sarà un pescatore e una tartaruga. L’uscita è prevista nei cinema alla fine del 2026. Sarà in parte animato e in parte documentaristico, per raccontare la realtà delle nostre coste e il lavoro dei pescatori, spesso primi alleati nella tutela di questi splendidi animali».

4 tartarughe ritornano in mare

Anche l’organizzazione ambientalista Plastic Free Onlus, in occasione della giornata mondiale delle Tartarughe, ha promosso un’iniziativa simbolica e concreta: domenica 25 maggio, quattro tartarughe marine verranno restituite al mare a Castro Marina, lungo la costa salentina. Gli esemplari, curati e riabilitati presso il Centro di Recupero Tartarughe Marine di Calimera, sono stati salvati grazie alla collaborazione tra volontari, biologi marini e istituzioni. Dal 2020, la sinergia tra il Centro di Calimera e Plastic Free ha permesso di salvare ben 230 tartarughe marine e assistere alla nascita di 6.722 tartarughine: numeri che testimoniano l’efficacia del lavoro congiunto tra associazioni e istituzioni nella difesa della biodiversità marina.

E proprio in questi giorni, mentre si celebra anche la Giornata Mondiale della Biodiversità (22 maggio), è stato segnalato il primo nido di tartaruga marina della stagione 2025. La scoperta è avvenuta a Sampieri, nel comune di Scicli (RG), dove una femmina di Caretta Caretta ha deposto le uova, dando ufficialmente il via alla nuova stagione di nidificazione sulle spiagge italiane.

Il fenomeno della nidificazione

Nel 2024 sono stati protetti complessivamente 250 nidi – un aumento rispetto ai circa 200 dell’anno precedente – con oltre 13.700 tartarughine nate, di cui 173 nidi in Sicilia e 50 in Calabria. Un lavoro capillare, coordinato dal WWF, che anche quest’anno si prepara a monitorare e difendere le coste italiane.

A supporto di questa missione, il WWF porta avanti il progetto europeo LIFE ADAPTS, che punta a proteggere habitat critici per tre specie simbolo del Mediterraneo – la Caretta Caretta, la tartaruga verde e la foca monaca – sviluppando strategie di adattamento contro gli effetti del cambiamento climatico, come l’innalzamento del livello del mare e l’erosione costiera.

La Giornata Mondiale delle Tartarughe diventa così non solo un’occasione di celebrazione, ma un appello concreto alla responsabilità collettiva per preservare uno degli abitanti più antichi e fragili dei nostri mari.