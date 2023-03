Wildlife day, gli animali selvatici “chiave”  per ricostruire la natura

In occasione della giornata mondiale della fauna selvatica, WWF e 14 tra zoo e acquari d’Italia fanno il punto sui numeri e i risultati ottenuti per preservare tante specie a rischio estinzione

Non dovremmo avere bisogno di una giornata per celebrare a livello mondiale loa fauna selvatica, serbatoio di biodiversità che dovrebbe essere inesauribile. Ma purtroppo è necessario che qualcuno – in questo caso l’ONU – ce lo ricordi, perché almeno così possiamo recuperare, sebbene in parte, la dimensione del contributo fondamentale che le specie selvatiche danno alla nostra vita e alla salute degli ecosistemi

Il 3 marzo infatti si festeggia in tutto il mondo il Wildlife Day. La Giornata Mondiale della fauna selvatica è promossa a livello internazionale dalle Nazioni Unite per celebrare fauna e flora del pianeta e aumentare la consapevolezza pubblica sull’importanza del ripristino dell’ecosistema e della tutela delle specie chiave, vulnerabili o a rischio estinzione.

Il tema di quest’anno è “Partnerships for Wildlife Conservation” e invita a riflettere sulla nostra responsabilità di proteggere la magnifica diversità della vita sulla Terra che attualmente conta circa un milione di specie sull’orlo dell’estinzione. Quest’anno, inoltre, si festeggiano i 50 anni della CITES, la Convenzione di Washington sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora Selvatiche Minacciate di Estinzione, che è stata firmata per l’appunto nel lontano 1973.

Il Panda più famoso del mondo in soccorso delle specie a rischio estinzione

Il WWF Italia coglie l’occasione per ripartire con la Campagna ReNature che punta quest’anno su decine di attività in grado di bloccare o ridurre la perdita di biodiversità in atto, promuovendo progetti di tutela e ripristino della natura. A livello globale il WWF è attivo da anni su specie bandiera e chiave, come elefante, rinoceronte, tigre, gorilla, specie la cui scomparsa porta a forti sbilanci negli ecosistemi dove vivono. I risultati raggiunti negli ultimi decenni sono significativi, ma molto è ancora da fare.

Anche in Italia sono diverse le specie chiave con uno stato di conservazione precario, che necessitano di azioni concrete e ambiziose. Caso emblematico dell’impegno del WWF in Italia è l’Orso bruno marsicano, sottospecie endemica dell’Appennino centrale a elevato rischio estinzione, sul quale l’associazione è presente con il progettoOrso 2×50 che mira a raddoppiarne la popolazione entro il 2050, e il Progetto Life ArcProm per migliorare la coesistenza tra orso e comunità locali nel Parco Nazionale della Maiella.

Altre specie selvatiche a rischio al centro di alcuni progetti del WWF sono la lontra, che sta lentamente tornando a colonizzare i fiumi dell’Italia centromeridionale e da poco anche del nord, la testuggine palustre europea e l’Aquila di Bonelli, che ha visto negli ultimi anni aumentare le coppie riproduttive in Sicilia grazie alle azioni del Progetto Life Conrasi. Anche per il lupo oltre all’impegno per diffondere corrette informazioni, ci sono l’attività sul territorio delle Guardie volontarie WWF e il Progetto europeo SWiPE per il contrasto ai crimini di natura.

Tutelare la biodiversità esistente oggi quindi non è più sufficiente. È imprescindibile attivare processi di restauro degli ecosistemi più degradati, ristabilire la connettività ecologica e favorire il ritorno di specie chiave, che con la loro presenza favoriscono il recupero di intere comunità e possono garantire un futuro alla nostra “vita selvatica”. Questo è ciò che prevede anche la cosiddetta “Restoration Law”, lo strumento normativo dedicato in modo specifico al restauro ambientale, che si spera venga adottato formalmente dal Parlamento Europeo nel corso di quest’anno.

Oltre 4mila gli animali salvati da zoo e acquari d’Italia

L’ibis eremita, il tritone sardo e lo storione dell’Adriatico. Ma anche l’avvoltoio grifone e la testuggine palustre. Tutte specie che l’Europa avrebbe visto estinguersi, se non fossero intervenuti i parchi zoologici e gli acquari italiani con i ripopolamenti in natura di esemplari nati in ambiente controllato. Un ruolo decisivo, che quattordici strutture italiane ( Acquario di Cattolica, Acquario di Genova, Bioparco di Roma, Bioparco di Sicilia, Giardino Zoologico di Pistoia, Parco Le Cornelle, Parco Faunistico Cappeller, Parco Natura Viva, Parco Oltremare Family Experience Park, Parco Valcorba, Parco Zoo Falconara, Parco Zoo Punta Verde, Zoo delle Maitine, ZOOM Torino) rivendicano in un’unica voce in occasione del Wildlife Day, e che sintetizzano in Dieci storie di successo, una pubblicazione illustrata open access disponibile a questo link che racconta l’avventura di Italo, Ulisse e gli altri, tornati a popolare i propri habitat. Il volumetto è stato curato dal gruppo Eduzoo, gruppo degli educatori dell’Unione Italiana Giardini Zoologici e Acquari (UIZA).

Dieci anni di salvataggi

Dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia e dalla Campania al Piemonte, dal 2008 a oggi gli zoo e gli acquari impegnati nell’iniziativa congiunta hanno contato il rilascio di oltre 4000 esemplari appartenenti a specie animali sull’orlo della scomparsa. È il caso dei 150 esemplari di Emys orbicularis, unica di testuggine endemica europea, rilasciati in un decennio in aree naturali ripristinate della Liguria. Trenta tritoni sardi, uno dei piu? rari e minacciati anfibi europei, che ora ripopola la provincia di Cagliari. Duecentoquaranta ibis eremita, protagonisti di un progetto visionario in cui l’uomo vola insieme agli uccelli ormai estinti in Europa, per mostrare loro la rotta migratoria che li conduce in Toscana. Oltre 2mila storioni dell’Adriatico, che sopravvivono oggi solo in Italia a dispetto di un areale che comprendeva un tempo tutti i Paesi del Mediterraneo e la nascita di almeno il doppio di essi grazie al progetto di riproduzione. Un numero di grifoni che da poche decine avvistate in Sardegna e in Friuli-Venezia Giulia, supera oggi le due e le tre centinaia in ciascuno dei due siti. Senza contare gli analoghi interventi oltreconfine, che hanno visto il ritorno del bisonte europeo in Romania, dell’orice dalle corna a sciabola in Tunisia, che proteggono gli ultimi leontopitechi testanera in Brasile e i lemuri del bambù in Madagascar.

“Si tratta di risultati relativi al solo ultimo decennio e raggiunti solo in alcuni progetti di conservazione in cui siamo impegnati – si legge nella nota congiunta delle quattordici strutture che celebreranno il World Wildlife Day – resi possibili solo grazie a un lavoro incessante di ricerca scientifica, alla costante specializzazione in medicina veterinaria e a una dedizione quotidiana al benessere degli esemplari ospitati”. Solo nel 2021, la rete europea degli zoo e degli acquari (EAZA) ha calcolato uno sforzo pari a 16 milioni e 200 mila euro nella conservazione da parte delle strutture del Vecchio Continente, al terzo posto dopo Asia e Africa.

Gli eventi in tutt’Italia

Sono tanti e tutti molto interessanti gli eventi organizzati in occasione del World Wildlife Day e godibili soprattutto nel finesettimana. Visite guidate in compagnia di esperti come all’Acquario di Genova; mostre al Bioparco di Roma sugli oggetti realizzati da animali a rischio estinzione e sequestrati dalle forze dell’ordine, oppure sulle “virtù “della cacca di elefante, da cui si ricavano blocchi per appunti; laboratori per bambini al Bioparco di Sicilia e ai parchi faunistici Cappeller e Natura Viva; e tanto altro ancora.

