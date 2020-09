Weekend in Puglia: tra cinema, libri, visite guidate e sapori di Puglia

L’estate sta finendo, ma non gli eventi all’aperto. Visite guidate, feste, sagre ed escursioni: c’è ancora tanto da fare.

Tra cinema, sapori e saperi, ecco una carrellata di eventi nel weekend pugliese.

Weekend in Puglia: Qcine – festa del cinema da mangiare

Torna nella consueta cornice di Piazzale Italia a Campomarino di Maruggio (Taranto) il “Qcine -Festa del cinema da mangiare” giunta ormai alla ottava edizione: tre giorni (da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre) di cinema in piazza, incontri con personaggi del cinema e della cultura e degustazioni pubbliche.

Si parte, venerdì 30 alle 21, dal film vincitore dell’Oscar 2019 “Green Book” di Peter Farrelly, che darà l’opportunità di affrontare l’attuale tema dell’esodo dei migranti con l’avvocato Nicola Lonoce, esperto in diritto dell’immigrazione. Durante la serata sarà presentato per il Corto Qcine “Apolide” di Alessandro Zizzo, alla presenza del regista.

Il giorno successivo, sabato 31 alle 21, sarà la volta del regista e attore Phaim Bhuiyan di incontrare il pubblico dopo la proiezione del suo film d’esordio “Bangla”, vincitore del Nastro d’Argento per la migliore commedia del 2019.

Infine, domenica 1° settembre alle 21, omaggio a Luciano De Crescenzo con la proiezione di “Il mistero di Bellavista”, con la testimonianza del regista Nico Cirasola, collega e amico di De Crescenzo e autore del libro “Da Angelo Musco a Massimo Troisi. Il cinema comico meridionale”, che parlerà della sua esperienza con il grande scrittore e regista napoletano. Sarà, inoltre, presentato lo spot “Qcine – il Cinema da mangiare” di Dario Di Viesto. (Info: bunkerlabfilm@gmail.com). Durante le serate è prevista la consueta preparazione e degustazione in piazza del piatto visto in una scena del film in programma, i piatti di questa edizione saranno: il pollo fritto alla Green Book, il Chotpoti Fuska e i maccheroni al ragù.

Weekend in Puglia: Visita al Palazzo

Venerdì 30 agosto, con inizio alle ore 19.30, le sale di Palazzo Granafei-Nervegna di Brindisi si apriranno a una visita guidata alla scoperta della vita, delle gesta e della figura di San Teodoro d’Amasea. In programma anche una videoproiezione a cura di Vitantonio Tasco, nella corte del Palazzo, che propone una narrazione contemporanea del santo attraverso una serie di illustrazioni e immagini iconografiche. Titolo dell’iniziativa, «San Teodoro, soldato martire. Immagini e disegni». La partecipazione è gratuita previa prenotazione allo 0831.229784.

Finesettimana in Puglia: A Palascìa è incanto

Quando la luna lascia il cielo alle stelle, si palesa un dipinto incredibile. Sabato 31 agosto (ore 21) Faro Palascìa (Otranto) ospita il workshop di fotografia “Il faro, le stelle e la Via Lattea”, con il maestro fotografo Mimmo Villani e con l’esperto di astronomia Giovanni Maroccia. Sarà una bella occasione per cogliere la bellezza che il cielo di Palascìa dona. Info apuliastories@gmail.com

Eventi in Puglia: Mura Messapiche

A Manduria proseguono le visite guidate al Parco Archeologico delle “Mura Messapiche”. Sabato 31 agosto Missione Archeologo Family, laboratorio pratico di simulazione scavo archeologico per famiglie (ingresso Fonte Pliniano ore 18.30), a cura dell’associazione Vento Refolo (info 349.4759280).

Il 1° settembre, invece, visita guidata naturalistica dell’area del Fonte Pliniano e degustazione di giuggiole e prodotti tipici e vino Primitivo a cura dell’ass.ne Profilo Greco (info 338.1340466).

Weekend in Puglia: Festa contadina

È “Festa Contadina” a Santeramo in Colle. Quest’anno l’evento si svolgerà il 30, 31 agosto e 1° settembre nel centro storico cittadino. Una serie di appuntamenti, a partire dal workshop dal titolo “Dalla Terra alla Tavola”: l’obiettivo è quello di analizzare tutto il percorso della filiera di produzione che porta i prodotti contadini sulle nostre tavole.

E poi, la masterclass “Il Vino, volano tra storia e cultura” promossa dall’associazione Sommelier AIS Murgia e a cura di Vincenzo Carrasso (Delegato Murgia AIS Puglia). Si prosegue con sfilate, esibizioni folkoristiche, spettacoli e la Discesa del Marchese, corteo in costumi d’epoca.

Questioni meridionali

Dopo Stefano Benni e i suoni del Sud, a chiudere il primo tempo di Questioni Meridionali sarà Cristiano Godano: sabato 31 alle 20.30 di chiostro Santa Chiara a Foggia, il cantante, chitarrista, autore, fondatore e anima dei Marlene Kuntz, una delle più importanti band della musica rock italiana, in occasione dei 30 anni di attività del gruppo, ha voluto celebrarne la longevità e i successi con un libro, “Nuotando nell’aria” (La Nave di Teseo, 2019), che è un po’ un’autobiografia e un po’ un diario di viaggio con tanto di aneddoti, riflessioni e retroscena. Info www.questionimeridionali.com

Legalità e letteratura

Domenica 1, martedì 3 e giovedì 5 settembre alle ore 20:30 a Bitritto, nell’ambito delle attività culturali dell’estate bitrittese, Piazza Leone ospiterà una rassegna di presentazioni di libri su mafie, legalità e giustizia. Tre appuntamenti promossi dal Comune di Bitritto in collaborazione con la Libreria Libriamoci, il Movimento “Agende Rosse” e il Presidio del Libro di Bitritto-Sannicandro.

Domenica 1° settembre Paolo Borrometi, consigliere nazionale della Fnsi e presidente di Articolo 21, giornalista costretto ad una vita sotto scorta per le sue inchieste su mafia e malaffare, presenterà il libro “Un morto ogni tanto“: dallo sfruttamento e dalla violenza che si nascondono dietro la filiera del pomodorino Pachino Igp alla compravendita di voti, dal traffico di armi e droga alle guerre tra i clan per il controllo del territorio, le inchieste raccontate in questo libro compongono il quadro chiaro e allarmante di una mafia sempre sottovalutata, quella della Sicilia sud orientale.

Martedì 3 settembre Giuliano Foschini presenterà “Ti mangio il cuore” scritto insieme al collega Carlo Bonini. Infine giovedì 5 settembre Francesco Minervini presenterà “Oltre Capaci”.

Di lago in mare

Tappa imperdibile per “Di lago in mare” a Vieste, la perla del Gargano che incanta con le spiagge rosa argento, le acque limpide e cristalline, le alte falesie e le 26 grotte marine.

Domenica 1° settembre il ciclo di eventi organizzato dal Gal Gargano Agenzia di sviluppo, dopo aver esplorato il borgo e la costa di Rodi Garganico, continuerà andando alla scoperta della città più orientale del promontorio del Gargano, a metà strada tra Peschici e l’incantevole litorale di Mattinata.

Sarà il Molo Sud Est nella Zona Portuale di Vieste a fare da location ai diversi momenti di vitalità sociale e culturale – tra visite guidate, degustazioni di prodotti tipici, workshop e show cooking – che hanno l’obiettivo di promuovere l’Economia blu e i suoi pilastri: pesca/acquacoltura, turismo, diportismo, buono stato ambientale del mare e delle lagune. Per maggiori informazioni: www.dilagoinmare.wordpress.com

Vieste in Love

Non è l’unico appuntamento in zona. Vieste da sabato 31 agosto è anche capitale dell’amore con la prima edizione di “Vieste in Love”: oltre 70 eventi tra musica, arte, spettacolo, sport e cultura.

Una settimana intensa e ricca di appuntamenti, in cui i colori, le musiche, i temi, gli eventi vanno in un’unica direzione: trasformare la città di Cristalda e Pizzomunno , in un luogo dell’amore di tutti, viestani e turisti, conquistati dalla voglia di vivere gli ultimi scampoli d’estate in profondità e intimità. Il via sabato 31 agosto con l’inaugurazione di una serie di iniziative, dal “Museum of the Moon”, l’installazione di una delle 15 lune artistiche in giro per il mondo, l’installazione artistica di Luke Jerram che riproduce in scala la Luna, a cinquant’anni dall’allunaggio (piazzetta Petrone ore 19,30), all’inaugurazione della Scalinata dell’amore, alle illuminazioni di luci e proiezioni sul Pizzomunno e sull’isolotto del faro. La serata di sabato si concluderà con spettacoli musicali e fuochi pirotecnici silenziosi. Info www.viesteinlove.it