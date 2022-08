Weekend in Puglia tra stelle, balconi fioriti e artisti di strada

Osservazioni astronomiche, trekking notturni, balconi fioriti e musica al tramonto. Dopo la scorpacciata di eventi di ferragosto segnati però dal maltempo, non mancano gli appuntamenti in Puglia nel penultimo Ecoweekend di agosto

Un fine settimana con il naso e lo sguardo all’insù. Sono numerosi, infatti, gli appuntamenti legati alle osservazioni astronomiche. Doppio evento con il Planetario di Bari: si parte sabato 20 agosto a partire dalle ore 20:30 (è possibile arrivare anche dopo) sino alle 23, tornando sotto uno dei cieli più stellati di Puglia presso il centro visite “Torre dei Guardiani” (in Contrada Jazzo Rosso, Agro di Ruvo di Puglia), nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per una serata astronomica lontano dalle luci delle città a caccia di stelle cadenti. La Via Lattea sarà pienamente visibile e attraverso i telescopi professionali si osserveranno Saturno, Giove, galassie, ammassi di stelle e colorate nebulose accompagnati dai divulgatori.

Domenica 21 agosto, invece, dalle ore 20:30 alle ore 23:00 presso l’Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva delle Fonti si ritorna a scrutare il cielo stellato nella splendida struttura totalmente rinnovata nelle sue strumentazioni. Si visiterà la cupola dell’osservatorio, per poi scoprire attraverso i telescopi gli anelli di Saturno, gli uragani di Giove, nebulose, ammassi di stelle e galassie. Info 3934356956

Stelle di agosto in masseria

Tra gli appuntamenti nel weekend della cooperativa Serapia, è in programma l’appuntamento “Lettura del cielo di agosto in una masseria immersa tra gli oliveti secolari”. Il fascino delle stelle e delle costellazioni e i miti legati alla tradizione greca saranno i protagonisti della serata del 21 agosto: nella scenografia dell’azienda agricola Masseria Mita, nella campagna di Crispiano, nel Parco Naturale Terra delle Gravine, immersi tra i profumi delle erbe selvatiche e circondati da maestosi olivi secolari, si farà un tuffo nella storia più antica legata ai corpi celesti e alle suggestioni che evocano le stelle da millenni. Carro maggiore, scorpione, sagittario, cigno, sono solo alcune delle costellazioni da conoscere insieme all’appassionata e coinvolgente astrofila Mimma Colella. Prima della cena e della lettura del cielo, facile passeggiata esplorativa dell’oliveto monumentale aziendale. A seguire, cena sotto le stelle in masseria. Info cooperativaserapia.it

Trekking sotto le stelle

Escursione guidata, dal tramonto a sera, nel cuore della gravina di Palagianello e osservazione delle stelle. Sabato 20 agosto si passeggia lungo i sentieri della gravina di Palagianello, tra muretti a secco, scale naturali e gli inconfondibili profumi della macchia mediterranea. Si visita la storica cappella dedicata alla Madonna delle Grazie, patrona del paese, e la chiesa rupestre di San Gerolamo. Giunti sull’altro spalto della gravina, prevista una sosta presso il chiosco del parco naturale attrezzato ove sarà offerta una piccola degustazione. Dopo la necessaria pausa, ci si immerge in un viaggio mozzafiato “tra le stelle” grazie al Gruppo Astrofili del Salento (G.A.S) che, con i loro telescopi, faranno ammirare le costellazioni. Info 327/8664281

Green Note in Foresta Umbra

Dopo i concerti del Trio Bobo, Paul Wertico e IBeatiPaoli, “Green Note – Gargano Jazz & Food” chiude la sua fortunata seconda edizione con un concerto tutto pugliese in programma sabato 20 agosto. A esibirsi nel magico scenario naturale della Foresta Umbra e dell’Elda Hotel sarà il duo Mediterranean Tales, composto dai foggiani Pasquale Stafano al pianoforte e Gianni Iorio al bandoneon.

Anche l’ultimo concerto sarà accompagnato da un’esperienza culinaria tipica, che unirà – grazie alla collaborazione con l’Elda Hotel – i sapori e gli odori del territorio. Info 3533039283.

Bicomix, la rassegna dedicata al fumetto

È in programma fino al 21 agosto a Bisceglie la terza edizione di Bicomix, rassegna dedicata ai fumetti e ai Cosplay. Talk, concerti, spettacoli, area market e l’attesa gara Cosplay che come di consueto ospiteranno alcuni dei protagonisti nazionali e regionali del mondo del fumetto e si svolgerà sulla darsena di Bisceglie. Info: www.bicomix.it

Passeggiata tra Fiume Ofanto e liquirizia

Sabato appuntamento al tramonto all’agriturismo Moschella di Cerignola per una passeggiata lungo il fiume Ofanto, alla ricerca di una pianta officinale di origine mediterranea, molto importante (ma poco conosciuta) nella storia dell’Italia meridionale. Per concludere una cenetta a km0 per degustare questa pianta saporitissima: la liquirizia. Info: www.agriturismomoschella.com

Premiazione Balconi Fioriti 2022

A Locorotondo la manifestazione Balconi Fioriti 2022 giunge al termine e si premieranno i balconi, le finestre, gli atri del centro storico più belli, votati dai visitatori e premiati da una giuria tecnica. Grande sorpresa per i premi, anche quest’anno realizzati dall’artista locale della ceramica Anna Ferrara. E fra un premio e l’altro, si esibiranno tanti amici nel Festival “Fiori in musica” con la direzione artistica di Vito Cardone.

Appuntamento fissato per sabato dalle 20 in villa comunale, ingresso libero.

Expo Turismo – Arte Terra e Natura del Salento

Fino al 21 agosto, in occasione della fiera Expo Turismo – Arte Terra e Natura del Salento, il comune di Miggiano accoglie turisti e amanti della tradizione e dell’arte del Salento. Tra le strade del quartiere fieristico di Miggiano si alterneranno artisti e pittori locali, maestri dell’artigianato locale (dalla magia dei cartapestai al fascino della pietra leccese), ma anche produttori legati alla terra e all’agricoltura biologica: un settore, quest’ultimo, che attraversa vari mondi, dal cibo ai vini locali, dal caffè alla cosmesi. Cuorespresso porta in fiera l’eccellenza del caffè biologico: una selezione di miscele di qualità premium che permette di assaporare tutta la natura che il caffè sprigiona, con la garanzia di un espresso attento al benessere oltre che al piacere. Nel corso di Expo Turismo ad alternarsi sul palco ci saranno Antonio Castrignanò & Taranta Sound (20 agosto) e, il giorno dopo, Mondo Radio Dance Tour. Ingresso libero.

Salento Buskers Festival

Una vera e propria festa di ri-partenza per tutti coloro che puntualmente di anno in anno aspettano e in-seguono il poetico migrar della Carovana dei buskers, composta da musicisti di strada, saltimbanchi, guitti, equilibristi e giocolieri: sono loro i veri protagonisti di questo evento che porteranno nelle piazze ed i centri storici di Uggiano la Chiesa, sabato 20 agosto, spettacoli di magia, giocoleria, con i tessuti e trapezio aereo, con le bolle di sapone, con il fuoco, fantasisti, marionettisti, musicisti di strada, laboratori per bambini, trampolieri e mimi, faranno sognare grandi e piccini. Appuntamento nel centro storico dalle 21, ingresso libero.

Cantastorie a pedali e artisti di strada

Domenica 21 agosto nuovo appuntamento de “La scena dei ragazzi – estate”, il teatro dedicato ai più piccoli e alle famiglie a cura del Comune di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Dalle ore 19:30 in largo santa Maria (centro storico) in scena lo spettacolo Cantastorie a pedali e artisti di strada.

Tra storie, bolle di sapone giganti e spettacoli di giocoleria, Cantastorie a pedali e artisti di strada è portato in scena dalla compagnia Teatro dei Leggeri, per la regia di Dino Parrotta, con Dino Parrotta e Loris Leoci. Un cantastorie e un musico a cavallo di una stravagante bicicletta “side-car”, realizzata con pezzi recuperati da biciclette d’epoca, raccontano storie ai bambini. Al suo pedalare un gigantesco libro sfoglia le sue pagine. Una vecchia sedia trasforma la bici in un divertente side-car, che diventa palco per l’attore o occasione per i bambini di farsi un giro con il cantastorie. Una narrazione interattiva che attraverso l’utilizzo di maschere, strumenti musicali, numeri di magia comica e oggetti di uso quotidiano coinvolgerà i bambini in un viaggio denso di divertimento e incanto. Il programma: ore 19:30, Cravattina – spettacolo di bolle di sapone giganti e giocoleria; ore 20:15, Cantastorie a pedali; ore 21:00, Cravattina – replica. Partecipazione gratuita, età consigliata 5-10 anni. Ingresso libero.

Le mura di Rozafa di Nico Angiuli

Nuovo appuntamento, domenica 21 agosto alle 18.30, con le attività del Centro per l’arte e la biodiversità ambientale di Arts Farm – Donnapaola, la modern farm nel cuore della Murgia, ideata dall’ingegnere Vito Labarile. Sarà Marco Scotini, curatore del Centro con la direzione artistica di Antonella Marino, a presentare il nuovo lavoro di Nico Angiuli, un’azione condivisa che coinvolgerà il pubblico all’ora del tramonto. Momento conclusivo di una ricerca avviata dall’artista sul posto (con un’azione “germinativa” durante il convegno internazionale a fine giugno e una residenza con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari a metà luglio).

L’evento inaugura nell’Arts Farm di Donnapaola una serie di interventi artistici collegati con la realtà paesaggistica e produttiva dell’azienda. Dopo la performance seguirà, alle 21.30, la proiezione del film diretto da Nico Angiuli Difese naturali, evento speciale di Seminale, la rassegna di cinema agricolo curata da Angiuli e Marcella Anglani per approfondire tematiche legate al paesaggio, al cambiamento climatico, all’agricoltura. Girato con gli studenti di una scuola di Adelfia (Bari), il film racconta un mondo immaginario e distopico in cui un gruppo di preadolescenti si oppone alle decisioni dissennate di un fantomatico “governo centrale”, che rende illegale la libera circolazione delle sementi e la tutela della biodiversità. Info: donnapaola.it/contatti/