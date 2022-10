Weekend in Puglia con temperature (quasi) estive e sapori d’autunno

Un mese dall’inizio dell’autunno eppure le temperature (quasi) estive prolungano le uscite fuoriporta. Gusti e sapori, però, restano quelli della stagione reale e così caldarroste, castagne e sagre con prodotti tipici provano a prendersi la scena. Ecco la tradizionale carrellata di eventi dell’Ecoweekend

Un trekking del brigante. Perché molti conoscono i suoi sentieri ombrosi, le sue carbonaie abbandonate, i maestosi alberi, ma il fitto bosco delle Pianelle ha ben altro da mostrare. Lontano dai sentieri più tipici, tra le rocce e gli antichi alvei delle sue gravine, tutto pare voler raccontare una storia dimenticata, quando l’uomo cercava la sua redenzione con la complicità del bosco. Briganti, rivoluzionari, raminghi senza terra sarannno i protagonisti del trekking dal sapore wild nelle zone più impenetrabili del bosco delle Pianelle per riscoprire la vera essenza del backcountry boschivo. Appuntamento fissato per sabato 22 ottobre, info 347.1152492.

Raccolto e mangiato: le erbe selvatiche in cucina

Riconoscimento delle erbe spontanee commestibili nel Parco Regionale delle Dune Costiere. Grespini, borragine, cicorie selvatiche, scardaccioni, rucola, ruchetta violacea e tante altre erbe da scoprire. Cestini alla mano si imparano a riconoscere le principali specie di erbe commestibili nell’appuntamento promosso dalla cooperativa Serapia all’Albergabici di Montalbano di Fasano (Brindisi), sabato 22 ottobre.

Dopo un piccolo laboratorio sul riconoscimento delle piante edibili del nostro territorio presso il giardino dell’Albergabici (Centro Visite del Parco), ci si muove in auto fino a raggiungere i campi e i pascoli del Parco Regionale delle Dune Costiere, per ricercare menta, timo, santoreggia e altre specie aromatiche. Si raccoglieranno piante da utilizzare in cucina per preparare gustose frittate, minestre e colorate insalate. Erbe, tra l’altro, ricche di vitamine e di sali minerali utili per il nostro benessere. E non mancherà l’occasione per scoprire alcuni dei luoghi più suggestivi del parco. Info : 347 0081412.

Hardcore Gargano Trekking

Pendenze a tratti elevate e fondo sconnesso rendono questo suggestivo percorso panoramico di difficoltà medio-alta, adatto a chi ama unire l’avventura all’esplorazione di zone poco battute, nel cuore del Gargano rupestre. E’ Hardcore Gargano Trekking: San Pasquale, in programma domenica 23 ottobre a Monte Sant’Angelo. Durante il cammino si andrà alla scoperta della ricchezza e della varietà di questo pezzo di Gargano sconosciuto ai più, tra piante, rocce e tracce storico-archeologiche di notevole importanza (un eremo, una necropoli, un convento medievale).

Il percorso è un viaggio nella storia geologica del promontorio ma anche nel primordiale rapporto tra roccia e uomo, che qui viveva e lavorava tra grotte e terrazzamenti, in un contesto naturalistico di eccezionale valenza per la presenza di numerose specie rare. Case-grotta, pagliai, frantoi scavati nella roccia arricchiscono la valenza culturale di questa zona oggi lontana da ogni via di comunicazione. Info 3931753151.

Fish Experience

Si conclude il 22 ottobre 2022 la quarta edizione di Fish Experience, l’evento del GAL sul tema del mare e della pesca promosso in collaborazione con il Comune di Polignano a Mare nella splendida cornice del Pino Pascali – Museo di Arte Contemporanea. Sabato 22 ottobre a partire dalle 11:00, una paleo-passeggiata in una delle lame più affascinanti e ricche di storia della costa tra Polignano a Mare e Monopoli alla scoperta del fantastico mondo dei fossili. Come in un museo all’aria aperta si potrà camminare tra le falesie di Cala Incina (Monopoli) tra i depositi calcarenitici plio-pleistocenici alla ricerca di ricci, bivalvi e rudiste fossili che ci racconteranno la biodiversità del passato e degli animali marini del presente. Un tuffo nella storia geologica per bambini che, come dei veri e propri paleontologi, simuleranno una “caccia al fossile”, analizzeranno i reperti ritrovati e realizzeranno, in un laboratorio manuale, dei veri calchi di ammoniti, trilobiti e denti di squalo. Il punto di ritrovo è presso l’atrio del Museo Pino Pascali dove i partecipanti assisteranno ad una breve introduzione sul mondo dei fossili. A seguire è prevista la partenza del paleo-trekking. Info su info@galseb.it

Dalle olive all’olio

L’associazione culturale Murgia Enjoy, attivamente impegnata nella promozione del territorio murgiano e costantemente alla ricerca delle eccellenze produttive, ripropone l’evento “Dalle olive all’olio” che si terrà domenica 23 ottobre dalle 9 alle 13.

Già in passato l’associazione si è occupata dell’argomento permettendo ai partecipanti di conoscere i metodi di lavorazione e le proprietà di un alimento sano ed essenziale nella nostra cucina.

Attente ricerche sul territorio hanno permesso ai soci di individuare, per questa edizione dell’evento, il Frantoio “Il Sannicandrese” (Oleificio Cooperativo Coltivatori Diretti Soc. Coop.) che produce olio extravergine di oliva da oltre 50 anni “con lo stesso impegno e le stesse olive, frutto dei secolari ulivi di Sannicandro di Bari”, come si legge nello slogan del frantoio. Il punto di incontro dei partecipanti sarà comunicato in risposta alla prenotazione di partecipazione. Info su www.murgiaenjoy.it

ISS! Fest – Festa Agricola

A Corato la Festa Agricola è l’evento conclusivo di ISS! Fest 2022. Il 23 ottobre a partire dalle 11 presso la Cantina Sociale “Terra Maiorum” prende il via una lunga festa per assaporare suoni e spiriti, spiriti risonanti con noi e con l’idea dell’ecosistema culturale.

A fare compagnia durante questa giornata tanti ospiti, dal Duo Bucolico tra cantautorato illogico d’avanguardia e musica agro-demenziale a Cesare Dell’Anna Balkan Quintet con i loro suoni da festa balcanica, daGroove di Puglia, Carlo Massarelli e Federico Laganà con il balk folk e melodie dal mondo, i cantori di San Giovanni Rotondo con la loro tarantella e le loro tradizioni. Dalla mattina ci saranno attività dedicate a tutti, dai bambini ai più grandi, ci sarà la possibilità di conoscere anche i vari artisti. Si potrà pranzare assieme, ci saranno vari food track di “Verso Fud – enogastronomica culturale” o è possibile portare il pranzo a sacco. Da dopo pranzo partirà musica in acustico sino ad arrivare ai live serali. Info 3884643132.

Le vie dell’uva

Come nasce la coltura della vite a Noicattaro? Quando siamo diventati grandi esportatori di uva da tavola? A queste risposte si troverà risposta domenica con una passeggiata guidata dai Prof. Pietro Pellegrino e Marino Latrofa alla scoperta dei luoghi e delle storie dei personaggi che hanno segnato l’evoluzione dell’agricoltura viticola nojana. Durante la passeggiata, al via da Palazzo della Cultura, Pinuccio Casimo accompagnerà il gruppo con le sue poesie in vernacolo nojano. Al termine sarà offerta ai partecipanti una degustazione di prodotti locali. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria contattando il 339 1190386

Bacco per Bacco

Nelle giornate di sabato 22 a domenica 23 ottobre il centro di Turi ospita “Bacco per bacco”, una sagra con vino primitivo e caldarroste. Giunto alla sua nona edizione, l’evento è diventato un appuntamento fisso nell’autunno del Sud-Est barese. Il perfetto mix tra ottimo Vino Primitivo locale, gustose specialità pugliesi (tra cui le Trònere) e musica folkloristica, per creare un ambiente coinvolgente. Nel percorso, ci sarà dell’animazione musicale attraverso delle Street Band Locali e, oltre a stand enogastronomici di prodotti tipici, saranno presenti i nostri chioschetti di Vino e di caldarroste. In questi punti, sarà possibile acquistare i ticket per poter degustare il vino primitivo e le caldarroste. Ingresso libero.

Visite guidate alla scoperta di Balsignano

Il casale di Balsignano (Modugno) apre con visite guidate gratuite nel fine settimana, nelle giornate di sabato e domenica. Villaggio medievale citato nel X secolo, l’area del casale è occupata da un uliveto ed è ancora oggi cinta da mura difensive databili al XIV secolo. Ancora oggi però è visitabile l’area della corte interna dove sono presenti il castello e la chiesa di Santa Maria di Balsignano. Qui gli scavi archeologici hanno riportato alla luce l’insediamento dei benedettini cui fu affidato Balsignano nel XII secolo. Nella chiesa sono presenti ancora cicli pittorici del XIV e XV secolo.

Fuori le mura del castello ma all’interno delle mura del casale sorge invece la chiesa di San Felice, monumento nazionale dal 1909, un unicum architettonico con la sua alta cupola. La visita guidata gratuita è inclusa nel biglietto di accesso e non necessita di prenotazione, i gruppi si formeranno naturalmente e partiranno senza bisogno di raggiungere un minimo di partecipanti

Il sito è raggiungibile per mezzo di un servizio navetta gratuito per tutto l’orario di apertura del sito con capolinea in Piazza De Nicola a Modugno. Info. 351 2261 088

WWF Alta Murgia

E’ in programma domenica 23 ottobre la convocazione del Consiglio direttivo nell’Oasi WWF Il rifugio di Mellitto (Grumo Appula). La riunione è aperta a eventuali simpatizzanti che abbiano voglia di intraprendere un percorso nel mondo del volontariato WWF. Info: wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com.

Wine Tour al Bosco Rogadeo (Bitonto)

Domenica 23 ore 10.30 appuntamento con “Wine Tour – al Bosco Rogadeo (Bitonto)”. Un percorso volto a ri-scoprire luoghi nascosti, che raccontano di radici e di riti antichi, luoghi di straordinario impatto emotivo per i partecipanti, guidati sapientemente da PugliArte in un viaggio a ritroso nel tempo e non solo. In questo tour si verrà accompagnati da Apulia Wine Tours. Info: 3403394708.

MuseoIntimo

Sabato 22 ottobre, alle ore 17, la Pinacoteca metropolitana “Giaquinto” di Bari apre le sue porte a trenta giovani instagramers al fine di diffondere, attraverso un social network giovane e popolato come Instagram, un’immagine nuova degli spazi culturali del museo. Si tratta di una delle iniziative del progetto “MuseoIntimo” realizzato dalla Città metropolitana di Bari in collaborazione con la travel blogger Manuela Vitulli e l’art director Luca Pagliara che ha visto nelle scorse settimane sei testimonial baresi raccontare sui social alcune opere della Pinacoteca scelte in base ai propri gusti, sensibilità e passioni.

Nel corso dell’iniziativa si terrà anche un dibattito sul tema “Il ruolo della cultura nella costruzione della cittadinanza metropolitana” promosso nell’ambito dell’attività locale del progetto Camelot.

Mobbasta rifiuti in campagna

Nell’Ecoweekend c’è spazio anche per momenti di protesta e mobilitazione green. Si alza da Tricase l’urlo di protesta contro il fenomeno dei rifiuti abbandonati che inquinano l’ambiente e deturpano il paesaggio salentino. L’appuntamento, per di bonifica e socialità, è per le ore 9 di domenica 23 ottobre, presso Masseria Nonno Tore a Tricase, strada provinciale 313, km 1.

“Mobbasta rifiuti in campagna! è un’iniziativa di dissenso ma anche un momento di partecipazione e presa di coscienza che proponiamo alla comunità di Tricase” dice Daniele Sperti, socio fondatore di Cooperativa Sociale Terrarossa. La scelta di intervenire proprio sulla strada provinciale 313 non è casuale perché via del Mito, infatti, rappresenta la porta d’accesso a una zona di notevole pregio naturalistico, paesaggistico e storico culturale. Unico Biotopo Bosco delle Vallone, chiesa dei diavoli, masseria del Mito, torre del Sasso sono solo alcuni dei siti che rendono quest’area unica di notevole interesse.