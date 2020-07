Weekend in Puglia: eventi tra scienza, ambiente e archeologia

Un weekend in Puglia all’insegna della scienza e dell’archeologia. Senza dimenticare l’educazione ambientale per i più piccoli.

Primo weekend di aprile ricco di appuntamenti in Puglia quasi tutti all’aria aperta. Ma chi vuole passare il finesettimana in Puglia a contatto con tutto quanto ha a che fare con la scienza deve fare una capatina a Cassano delle Murge e Acquaviva delle Fonti…

Weekend in Puglia: “CassanoScienza”, primo festival scientifico italiano

Interessante ed esclusivo l’evento promosso dal Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Cassano delle Murge, in provincia di Bari. “Cassanoscienza”, dal 1 al 7 aprile, è il primo festival scientifico italiano gestito dagli studenti dell’istituto. Nel corso della settimana trasformeranno la scuola in un grande laboratorio da presentare a visitatori esterni e alle scolaresche provenienti dai paesi limitrofi. Una mostra su Leonardo Da Vinci, 15 incontri e conferenze spettacolo con relatori di fama internazionale, 21 laboratori, giochi matematici, 7 itinerari turistici. Una settimana di iniziative, dalla mattina alla sera, che coinvolgono, oltre all’Istituto Leonardo da Vinci, piazza Aldo Moro, palazzo Miani-Perotti, agriturismo Murà a Cassano delle Murge, e palazzo De Mari ad Acquaviva delle Fonti. L’obiettivo della manifestazione è stimolare la passione scientifica.

Alcuni appuntamenti del fine settimana: sabato 6 aprile a Cassano alle 10 la conferenza su “Il corpo e lo spazio – tutto e nulla” del coreografo Vincenzo Abascià e l’architetto Beth Vermeer. Alle ore 11 la conferenza spettacolo di Luca Perri, astrofisico presso l’Università dell’Insubria e l’Osservatorio di Brera e astronomo dell’Osservatorio di Merate, “Astrobufale – Tutto cio? che sappiamo, ma non dovremmo sapere, sullo spazio”. Domenica 7 aprile il festival si sposta ad Acquaviva delle Fonti, a palazzo De Mari (ore 18) con Sandro Sublimi Saponetti biologo e docente di antropologia fisica e Ilaria Vigliarolo, archeologa specializzata in Antropologia e paleonutrizione con la conferenza “Scienze per l’archeologia. Il caso del Signore di Castiglione”.

Durante l’intera settimana si potrà visitare la mostra esclusiva “Cibarie Leonardesche. Edizione Zero Uno” a cura di Beth Vermeer, architetto del paesaggio e critico d’arte, fondatrice di Design for Everyday Life. E sabato 6 aprile, a partire dalle 17, la Fiera della scienza, che trasforma la piazza del paese in un vero “luna-park” della scienza al quale tutti possono partecipare e dove si potrà assistere ad esperimenti ed esperienze scientifiche, spiegate con rigore, ma attraverso un approccio informale. Tanti i laboratori interattivi, dal martedì al sabato; “No smoking be happy”, a cura della Fondazione Umberto Veronesi per sensibilizzare sull’impatto del tabagismo e ancora altri 21 laboratori sull’argomento Corpi, passando dalla fisica all’astronomia, dalla salute allo sport e alla bellezza. Un esempio tra gli altri: “Alla scoperta dei corpi celesti: dalla Luna a Marte!” in occasione dei 50 anni dallo sbarco sulla Luna, si racconteranno miti e leggende sul satellite della Terra e sul pianeta Rosso, altra meta dell’esplorazione umana. A cura dell’AIRC “Cambia-mente!”; che fornirà una serie di risposte alle domande più frequenti sul cancro.

Weekend in Puglia: scienza e natura

La scienza si abbina anche alla natura: da non perdere gli Itinerari turistici proposti da Cassanoscienza ai quali si può partecipare prenotandosi tramite mail o telefono iat.cassanomurge@libero.it; info. 080.321.16.08. Tra questi si segnala il viaggio alla scoperta dei pozzi e del carsismo con “Le vie dell’acqua: il sistema circolatorio del borgo antico”; “Il corpo difensivo: le mura e i torrioni, sulle tracce della cinta muraria medievale di Cassano delle Murge”; e infine “Curiosi di natura: un’esplorazione della Murgia con occhi diversi!”. Appuntamenti serali per sabato 6 aprile alle 20 con “La danza – L’arte che presenta il corpo” coreografie di danza contemporanea di Vincenzo Abascia?, presentazione di Beth Vermeer; danzano Valentina Marino e Noemi La Porta. Sempre sabato in piazza Aldo Moro lo spettacolo di teatro acrobatico “About bodies”, regia di Michele Diana in collaborazione con l’associazione “Un Clown per Amico”. Tutte le informazioni sul sito del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci.

Weekend in Puglia: Ginosa e Taranto, viaggio nel tempo

Sabato 6 e domenica 7 prendono le mosse gli eventi di “Paleos”, il progetto dell’azienda tarantina Ethra, vincitrice di “inPuglia365” il bando di Pugliapromozione volto a favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nella nostra regione. Sabato 6 aprile, a Taranto, con “Sentieri di storia. Gli Atleti nella Taranto antica”, un suggestivo percorso alla scoperta di Taranto Sotterranea, complesso di siti archeologici tra i più importanti della città, che comprende la necropoli greca nel cuore della città contemporanea, i percorsi ipogeici delle tombe a camera e della cripta del Redentore. Un viaggio nel tempo, percorribile a piedi, che condurrà alla scoperta dell’inaspettata ricchezza di una città dall’antica gloria. Le visite guidate partiranno tutte dalla necropoli di via Marche. A sera, performance teatrale dell’attore Pierfrancesco Nacca. Durante il percorso sarà possibile assaporare le eccellenze vitivinicole del territorio.

Domenica 7 aprile tocca, invece, a Ginosa con “Archeotrekking”, itinerari di fruizione e conoscenza; attività sportive ed escursionistiche; visite guidate ai luoghi di interesse artistico-culturale; laboratori di pratica e conoscenza. Una giornata alla scoperta della gravina e del centro storico di Ginosa. Le escursioni, guidate ed adatte a tutti, si svolgeranno lungo percorsi differenziati e di varia distanza, Previsto anche un laboratorio esperienziale di produzione dei prodotti derivati dal grano. I sapori di una volta saranno gli ingredienti che renderanno unica la visita al Forno Ottocento nel centro storico di Ginosa. Qui si svolgerà anche la degustazione gratuita di prodotti da forno, pane, olio, vino della terre delle Gravine. Informazioni sulla pagina Facebook “Ethra SCRL”, oppure al numero 346.4164.691.

Weekend in Puglia: Bari, a Gargasole per piccoli e grandi

Continuano anche per aprile gli appuntamenti al Parco Gargasole, ex caserma Rossani a Bari.

Sabato 6 aprile, dopo l’evento del 2018, torna il picnic ecologico senza plastica usa e getta. “Picnic senza plastica 2019” a cura di Retake Bari, Greenpeace Bari, Legambiente Eudaimonia e altri… in più, laboratori di origami e materiali di riuso, spettacoli teatrali, lotteria e premi per i partecipanti più sostenibili. Info: retakebari@gmail.com.

Sempre sabato “Percorsi di psicomotricità funzionale” a cura di Eugema Onlus. Lezione aperta di psicomotricità funzionale per bambini. Info: 3454323094

Domenica “Alieni in città”, letture e laboratori per bambini a cura di Rarovet e LabLib. Il laboratorio affronta il tema della presenza di animali che condividono con noi l’ambiente urbano, considerati nocivi e pericolosi. A partire dalla lettura di alcuni libri i bambini saranno coinvolti in attività laboratoriali. Dai 3 anni in su. Per info: tel.3395259498