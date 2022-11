Weekend di San Martino cin Puglia, tra vino, castagne e trekking

Il secondo Ecoweekend di novembre si arricchisce di sapori autunnali e propone una serie di sagre e feste nei centri storici per brindare e degustare. Ma l’occasione del fine fine settimana è propizia anche per passeggiate nella natura e trekking mozzafiato, dal Gargano al Salento. E per scoprire ogni angolo delle città. Ecco la tradizionale carrellata di appuntamenti in regione.

Museo e vino

Domenica 13 novembre a partire dalle ore 16 si terrà a Latiano, presso il Museo in via Santa Margherita 91, San Martino Museo e Vino. Un viaggio nella tradizione popolare che identifica il giorno di San Martino come quello della prima spillatura del vino novello.

Il vino non sarà l’unico protagonista della serata, ma ad accompagnarlo ci saranno degustazioni di prodotti tipici, tra cui lu pizzu, le castagne, cibi a base di funghi, a cura del gruppo micologico latianese, e tanta buona musica con Valentina and the Mustards, quartetto electro-swing nato dai collaboratori dell’accademia musicale Nota Bene di Martina Franca.

Durante la giornata, presso il museo sito in vis S. Margherita 91, ci saranno visite guidate, con animazione, e vari laboratori culinari e micologici. Info www.prolocolatiano.it

Sagra delle caldarroste

Dopo diversi anni di fermo l’ Associazione Culturale “Cocolicchio” organizza “La sagra delle caldarroste e del vino novello”. L’appuntamento è domenica 13 novembre 2022, alle ore 18.00 nella piazzetta di Cocolicchio, a Fasano (Br). L’ atmosfera dei tempi antichi sarà vissuta con la musica e le danze popolari del gruppo “Impronte di Puglia”. Ingresso libero.

Agritipico november

Agritipico organizza per i weekend di novembre serate con musica, balli e tanto buon cibo della tradizione locale,vino novello e birra artigianale. Appuntamento sabato, al via dalle 19.30 e domenica in piazza Marconi a Cisternino (sabato sera ci sarà la partecipazione dei Pizzicareddi)

Novello sotto il castello

Quaranta cantine con i migliori vini pugliesi, una selezione gastronomica che si arricchisce di un’offerta di street food, set musicali con interpreti internazionali. E ancora: mostre d’arte, i tesori della cultura aperti anche di sera, degustazioni, dibattiti e conferenze. Numeri che designano la nuova edizione di ‘Novello sotto il Castello ‘with Fruttativa’, ospitata come da tradizione nel centro storico di Conversano dall’11 al 13 novembre. Dopo due anni di stop, torna quindi con un assetto rinnovato – ma senza dimenticare le ‘radici’ che l’hanno fatta amare dal pubblico – l’evento diventato ormai appuntamento fisso dell’autunno pugliese, organizzata dall’Associazione La Compagnia del Trullo. Ingresso libero.

Meta

Dopo una breve pausa, si torna con gli ultimi appuntamenti del Meta del 2022: sabato l’evento-mercato sarà dedicato al riciclo e di conseguenza all’emergenza rifiuti. Si torna su un argomento che potrà sembrare inflazionato, per ricordare quali sono le piccole buone pratiche quotidiane che, scegliendoci, ciascuno può mettere in pratica. Appuntamento sabato 12 novembre dalle 19 in via Capitan Francesco Paolo Dalfino a Sammichele di Bari. Ingresso libero.

L’estate di San Martino

L’estate non è ancora finita a Martina Franca: sabato 12 e domenica 13 novembre c’è “L’Estate di San Martino” con vino, degustazioni e spettacoli nella meravigliosa cornice di un borgo antico vestito con gli abiti dell’autunno, per allungare i festeggiamenti patronali nella città della Valle d’Itria.

Dalle ore 19.00 e fino alla mezzanotte per tutto il weekend, il centro storico di Martina Franca è pronto ad accogliere il pubblico con numerosi stand enogastronomici che saranno allestiti in piazza XX Settembre, piazza Roma e piazza Plebiscito e poi diversi spettacoli distribuiti su diverse postazioni. Ingresso libero.

La città vecchia

Un vero e proprio viaggio nel tempo tra storia, arte, archeologia e folklore. Domenica la DiscoverArt srls presenta una nuova visita guidata teatralizzata dedicata alla Taranto dell’età medioevale, seguendo un suggestivo percorso storico-artistico tra i vicoli della Città Vecchia. Sarà curata dal divulgatore storico Morris Franchini e dal Visual Artist Gianluca de Roberti. Interventi teatrali a cura di Simona Cucci. Appuntamento alle 10 in piazza Fontana, info 3279531594.

Gli angoli di Bari

Con le guide e le “visite teatralizzate” di PugliArte, domenica si va alla scoperta di Bari con una serie di iniziative.

Domenica 13 ore 10.15 appuntamento con “Una cintura di Santità – I monasteri della città vecchia”. Partendo dalla chiesa di Santa Chiara (già Santa Maria degli Alemanni), si scoprono le storie e i destini dei più grandi monasteri medievali della città di Bari, terminando il tour con il Monastero di San Nicola dei Greci, Monastero di Santa Chiara, Monastero di San Francesco, Monastero di San Pietro alle Fosse, Monastero di Santa Scolastica, Monastero di San Nicola dei Greci.

Su due turni – mattina ore 10.30 e pomeriggio ore 17.30 – è invece in programma l’appuntamento con “Bari Sotto la Città”. Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari.

Alle 18, infine, appuntamento con il percorso di “Bari tra streghe e leggende – Speciale la Morta Bèfani” Accompagnati dall’attore Pasquale D’Attoma si passeggia tra i vicoli di Bari vecchia scoprendo luoghi e racconti di streghe e personaggi della tradizione popolare barese.

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.

Murgia Enjoy

L’ospite dell’attività escursionistico-culturale che l’associazione Murgia Enjoy propone per domenica 13 novembre dalle ore 8:30 alle ore 14 sarà Gaetano Pappalepore, icona della Murgia Altamurana e coautore del testo “Altamura e la Murgia – ambiente cultura colore” che i partecipanti potranno acquistare ad un prezzo scontato.

Grande conoscitore del territorio murgiano, seppur non giovanissimo, continua a percorrerne, in ogni periodo dell’anno, tratturi e mulattiere alcuni dei quali saranno proposti ai partecipanti all’iniziativa offrendo l’opportunità di visitare, tempo permettendo e con il consenso dei proprietari dei vari territori, due masserie, un votano e un “laghetto”. Raduno in via Cassano ad Altamura, info murgiaenjoy.it

Tra gravine e paleo-passeggiate

Tra le proposte del weekend firmate cooperativa Serapia, sabato 12 si va in escursione dal paese alla gravina nell’esplorazione di Palagianello. Si parte dalla piazza principale del paese, dove insisteva l’antica sede ferroviaria di cui ne sono ricordo la vecchia stazione ferroviaria, una locomotiva storica e il ponte in pietra di fattura fascista, per accedere nella corte del rinascimentale casale di Palagianello fino al castello Stella – Caracciolo posto alla sommità del paese. Da qui si continua lungo gli spalti della gravina per accedere a medievali chiese rupestri e ammirare la straordinaria tessitura di terrazzamenti coltivati, muretti a secco e scalette scavate nella roccia. Il percorso sarà accompagnato dal pungente odore della ruta selvatica, scopriremo i voli di poiane e sparvieri, i canti di scriccioli e di passeri solitari, e la macchia mediterranea che, nonostante l’incendio di alcune estati fa, poco alla volta, con estrema resilienza, sta ri-colonizzando gli spalti della gravina.

Domenica invece si trascorre una giornata da paleontologo. Una paleo-passeggiata in una delle lame più affascinanti e ricche di storia della costa tra Monopoli e Polignano alla scoperta del fantastico mondo dei fossili. Come in un museo all’aria aperta, si parte da Cala Incina tra i depositi calcarenitici plio-pleistocenici alla ricerca di ricci, bivalvi e rudiste fossili che racconteranno la biodiversità del passato e degli animali marini del presente. Un tuffo nella storia geologica per bambini che, come dei veri paleontologi simuleranno una “caccia al fossile”, analizzeranno i reperti ritrovati e realizzeranno, in un laboratorio manuale, dei veri calchi di ammoniti, trilobiti e denti di squalo. Info cooperativaserapia.it

“Casal Piccolo” un antico villaggio rupestre

Un’avventurosa passeggiata in natura tra odori e colori autunnali, per ritrovarsi ad ammirare un incantevole paesaggio e scoprire i resti di un antico villaggio rupestre. E’ l’appuntamento a Casal Piccolo, nella Lama di Penzieri a Grottaglie, promosso per domenica dall’associazione di promozione turistica Grott’art. Info 3423125196.

Trekking nella valle dell’Inferno

Si va nella Valle dell’Inferno (San giovani Rotondo) con Gargano Natour. Domenica trekking in uno dei valloni più belli del Gargano, dalla lunga storia naturale e antropica da conoscere attraverso l’esplorazione di grotte e altri luoghi significativi e suggestivi. Si va, dunque, in uno dei valloni meridionali del Gargano più suggestivi, dall’atmosfera quasi western per le pareti ripide che a tratti ricordano il gran canyon. Vegetazione rada, grandi caverne frequentate dalla preistoria e curiose forme della roccia caratterizzano questa antica via di accesso al Gargano. Sulle pareti ripide nidificano diverse specie di rapaci, molto sensibili alla presenza umana, motivo per il quale visiteremo la valle senza schiamazzi. Info garganonatour.it

La Città del disco

E’ in programma presso La Città del Cinema di Foggia la settima edizione della fiera “La Città del Disco”. Espositori da tutta Italia di vinili, cd, music cassette e dvd, ma anche collezionismo, gadget, fumetti e libri. Ingresso gratuito (sabato: 15.00 – 22.00, domenica: 10.00 – 21.00).